Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Новые социальные пособия: кому и сколько будут платить

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Появится новый вид государственного пособия — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Кроме того, скоро полностью изменятся правила выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

И конечно, вы помните, что с 2022 года начнется всеобщий переход на электронные больничные.

Немного абсурдных историй. По мнению некоторых инспекторов, для ЕНВД нужно было открывать отдельный счет в банке. Даже не знаем, как прокомментировать.

В Центре обучения «Клерка» появился новый курс — об упрощенной системе налогообложения. Не упустите возможность его пройти.

Выбрать 1С:Фреш или аренду 1С в облаке? Собрали для вас несколько аргументов. Кстати, раз уж речь зашла об автоматизации. Как думаете, как скоро роботы-бухгалтеры заменят бухгалтеров-людей?

Новости

События

Главный бухгалтер: ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (24-25 мая 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Онлайн-курс «БИЗНЕС-АНАЛИЗ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Мастер-класс по проверке контрагентов (письмо по ст. 54.1)

Дата проведения: 21 мая, пятница

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 20 мая, четверг

Как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги

Дата проведения: 20 мая, четверг

Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать?

Дата проведения: 20 мая, четверг

«Банкротство физических лиц, в том числе, упрощенная процедура во внесудебном порядке»

Дата проведения: 20 мая, четверг

Статьи

Гораздо раньше люди станут «немного киборгами».

Есть несколько важных деталей.

С 17 по 30 мая ФНС проводит акцию «Налоговый диктант».

Полномочий у инспекторов становится все больше и больше: по новому законопроекту, сливать данные о своих клиентах ФНС должны будут финорганизации — банки, биржи, страховые компании и так далее. Иначе — большие штрафы.

Данные из банков утекают редко, но метко: опасность стать жертвой мошенников, получивших доступ к персональной информации, велика. Разбираем правила защиты.

Судебная практика по начислению НДС несостоятельным компаниям на сегодняшний день выглядит неоднозначно.

Министерство финансов РФ в письме от 19.04.2021 г. № 03-15-06/29109 разъяснило, какие доходы IT-организации вправе учитывать в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/29503 от 20.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам

Минтруд РФ: Письмо № 16-1/ООГ-2387 от 19.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП могут получить пособие по безработице

Новые темы форума
Онлайн-курс
Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах
Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама