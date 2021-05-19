«Утренний бухгалтер». Новые социальные пособия: кому и сколько будут платить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Появится новый вид государственного пособия — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Кроме того, скоро полностью изменятся правила выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
И конечно, вы помните, что с 2022 года начнется всеобщий переход на электронные больничные.
Немного абсурдных историй. По мнению некоторых инспекторов, для ЕНВД нужно было открывать отдельный счет в банке. Даже не знаем, как прокомментировать.
В Центре обучения «Клерка» появился новый курс — об упрощенной системе налогообложения. Не упустите возможность его пройти.
Выбрать 1С:Фреш или аренду 1С в облаке? Собрали для вас несколько аргументов. Кстати, раз уж речь зашла об автоматизации. Как думаете, как скоро роботы-бухгалтеры заменят бухгалтеров-людей?
Новости
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- На повышение квалификации рабочих по нацпроекту потратят 1 млрд рублей
- С 2022 года будет всеобщий переход на электронные больничные
- Нужно каждый месяц проверять на сайте Росстата информацию о новых отчетах. Вдруг появились? Пугают штрафами
- Пособие за раннюю постановку на учет беременных будут платить ежемесячно. Но не всем
- 20 мая – последний день сдачи уведомления о контролируемых сделках
- Пособия по уходу за больным ребенком будут считать по новым правилам
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События
Главный бухгалтер: ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского и налогового учета
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (24-25 мая 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Онлайн-курс «БИЗНЕС-АНАЛИЗ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Мастер-класс по проверке контрагентов (письмо по ст. 54.1)
Дата проведения: 21 мая, пятница
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 20 мая, четверг
Как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги
Дата проведения: 20 мая, четверг
Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать?
Дата проведения: 20 мая, четверг
«Банкротство физических лиц, в том числе, упрощенная процедура во внесудебном порядке»
Дата проведения: 20 мая, четверг
Статьи
Гораздо раньше люди станут «немного киборгами».
Есть несколько важных деталей.
С 17 по 30 мая ФНС проводит акцию «Налоговый диктант».
Полномочий у инспекторов становится все больше и больше: по новому законопроекту, сливать данные о своих клиентах ФНС должны будут финорганизации — банки, биржи, страховые компании и так далее. Иначе — большие штрафы.
Данные из банков утекают редко, но метко: опасность стать жертвой мошенников, получивших доступ к персональной информации, велика. Разбираем правила защиты.
Судебная практика по начислению НДС несостоятельным компаниям на сегодняшний день выглядит неоднозначно.
Министерство финансов РФ в письме от 19.04.2021 г. № 03-15-06/29109 разъяснило, какие доходы IT-организации вправе учитывать в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.
Блоги компаний
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- Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП (Блог «Клерка»)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/29503 от 20.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам
Минтруд РФ: Письмо № 16-1/ООГ-2387 от 19.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП могут получить пособие по безработице
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