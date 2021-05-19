«Утренний бухгалтер». Новые социальные пособия: кому и сколько будут платить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Появится новый вид государственного пособия — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Кроме того, скоро полностью изменятся правила выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

И конечно, вы помните, что с 2022 года начнется всеобщий переход на электронные больничные.

Немного абсурдных историй. По мнению некоторых инспекторов, для ЕНВД нужно было открывать отдельный счет в банке. Даже не знаем, как прокомментировать.

В Центре обучения «Клерка» появился новый курс — об упрощенной системе налогообложения. Не упустите возможность его пройти.

Выбрать 1С:Фреш или аренду 1С в облаке? Собрали для вас несколько аргументов. Кстати, раз уж речь зашла об автоматизации. Как думаете, как скоро роботы-бухгалтеры заменят бухгалтеров-людей?

Новости

События

Главный бухгалтер: ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (24-25 мая 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Онлайн-курс «БИЗНЕС-АНАЛИЗ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Мастер-класс по проверке контрагентов (письмо по ст. 54.1)

Дата проведения: 21 мая, пятница

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 20 мая, четверг

Как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги

Дата проведения: 20 мая, четверг

Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать?

Дата проведения: 20 мая, четверг

«Банкротство физических лиц, в том числе, упрощенная процедура во внесудебном порядке»

Дата проведения: 20 мая, четверг

Статьи

Гораздо раньше люди станут «немного киборгами».

Есть несколько важных деталей.

С 17 по 30 мая ФНС проводит акцию «Налоговый диктант».

Полномочий у инспекторов становится все больше и больше: по новому законопроекту, сливать данные о своих клиентах ФНС должны будут финорганизации — банки, биржи, страховые компании и так далее. Иначе — большие штрафы.

Данные из банков утекают редко, но метко: опасность стать жертвой мошенников, получивших доступ к персональной информации, велика. Разбираем правила защиты.

Судебная практика по начислению НДС несостоятельным компаниям на сегодняшний день выглядит неоднозначно.

Министерство финансов РФ в письме от 19.04.2021 г. № 03-15-06/29109 разъяснило, какие доходы IT-организации вправе учитывать в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/29503 от 20.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам

Минтруд РФ: Письмо № 16-1/ООГ-2387 от 19.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП могут получить пособие по безработице

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