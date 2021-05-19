Какую ответственность несет учредитель ООО

Организационно-правовая форма «ООО» пользуется огромной популярностью в России. Ведь расшифровка аббревиатуры подразумевает ограниченную ответственность учредителей. Это отличает ООО от статуса индивидуального предпринимателя, который отвечает по долгам всем своим имуществом. Поэтому многие самозанятые бизнесмены без партнеров все равно регистрируют ООО, а не ИП. Они забывают, что законодательство содержит повышенные требования к управлению в ООО, штрафы для которых в несколько раз выше, чем для ИП.

Часто реальные владельцы бизнеса предлагают гражданам номинально зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, обещая, что каких-либо последствий не последует. Однако это не так. В этой статье мы разберем основные виды ответственности, которые несет участник ООО, и подробнее остановимся на субсидиарной ответственности учредителя.

Ответственность учредителя по долгам ООО

Статус юридических лиц был создан много сотен лет назад как раз для того, чтобы снизить риски владельцев.

Здесь следует пояснить, что учредителем называют участника общества, который числился в обществе на момент регистрации (учредил общество). Поэтому слова «учредитель» и «участник» в повседневной речи часто используются как синонимы. В дальнейшем доля может быть передана участникам, которые не присутствовали в момент учреждения.

В статье 87 ГК РФ указано, что участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его долгам и несут риск убытков от деятельности компании в пределах стоимости принадлежащих им долей. Но если учредитель умышленно уклонялся от оплаты налоговой или кредиторской задолженности, то его могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 177, 199 УК РФ).

В ГК РФ предусмотрены исключения, когда участников юридического лица могут привлечь к гражданской ответственности по долгам организации. Различают два виды такой ответственности: солидарную и субсидиарную.

Солидарная ответственность — это ответственность, при которой кредитор вправе требовать оплаты долга от организации и ее учредителя как совместно, так и в отдельности. Есть несколько ситуаций солидарной ответственности, которые перечислены в гражданском законодательстве:

учредитель несет ответственность за долги, связанные с учреждением ООО и возникшие до его государственной регистрации. ООО тоже несет ответственность по регистрационным долгам участников, но только в случае, если эти расходы были одобрены на общем собрании участников (п. 2 ст. 89 ГК РФ, п. 6 ст. 11 закона об ООО);

если участник ООО не полностью оплатил долю, то он несет вместе с обществом солидарную ответственность в части неоплаченной доли (п. 1 ст. 2 закона об ООО);

основное общество несет с дочерним обществом солидарную ответственность за одобренные основным обществом сделки (ст. 6 закона об ООО);

если солидарная ответственность предусмотрена договором (например, договором поручительства).

При субсидиарной ответственности есть основной и дополнительный должники. Сначала кредитор должен потребовать уплаты долга основного должника. К дополнительному должнику можно обратиться только тогда, когда основной должник отказался оплатить задолженность, не направил ответ кредитору или из ситуации становится понятно, что основной должник не сможет оплатить долг. При этом учредитель ООО будет нести ответственность всем своим имуществом. На этом виде ответственности далее мы остановимся подробнее.

Налоговая ответственность учредителя

Редакция абзаца 8 пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, действующая с осени 2016 года, в отличие от предыдущих редакций позволяет налоговым органам производить взыскание как с юридических, так и с физических лиц, являющихся в действительности контролирующими лицами организации-налогоплательщика. Такой порядок взыскания применяется, если налоговыми органами установлено и доказано, что учредитель и налогоплательщик являются взаимозависимыми, а также если этому учредителю от последнего перечислялась выручка за реализованные товары (работы, услуги) и осуществлялась передача денежных средств, иного имущества.

Конституционный Суд РФ отметил, что в тех случаях, когда судом установлено, что юридическое лицо служит лишь прикрытием для действий контролирующего его физического лица, не исключается возможность привлечения последнего к ответственности за вред, причиненный бюджету в связи с совершением соответствующего налогового преступления, еще до наступления признаков невозможности исполнения юридическим лицом налоговых обязательств.

Если юридическое лицо не выполнило налоговые обязательства и стало банкротом, то ФНС будет пытаться взыскать налоги и взносы с директора и учредителей (пп. 3 п. 2 ст. 61.11 закона о банкротстве).

Более того, гражданина могут привлечь к субсидиарке, даже если он не числился в ЕГРЮЛ в качестве учредителя должника, но фактически мог контролировать должника через подставных лиц.

Контролеры вычисляют это по неформальным личным отношениям с учредителями (совместное проживание, гражданский брак), длительная совместная служебная деятельность (военная, гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и тому подобное (п. 5 ст. 61.10 закона № 127-ФЗ, п. 2.2 письма ФНС РФ от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@).

Субсидиарная ответственность учредителя

О том, что такое субсидиарная ответственность, мы уже рассказывали выше. К такому виду ответственности можно привлечь не только учредителей и руководителей коммерческих негосударственных организаций, но и государственные органы, которые были собственниками имущества казенного предприятия или учреждения (п. 6 ст. 113, п. 4 ст. 123.22 ГК РФ).

Привлечь учредителя (участника) ООО можно только на основаниях, прямо перечисленных в законе.

1. Учредитель своими действиями привел компанию к несостоятельности. Например, одобрил заключение сделок на невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательства лицом (фирмой-однодневкой), или дал указания на совершение явно убыточной операции (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53).

2. Если учредитель знал, что организация находится на грани на банкротства, но не созвал общее собрание участников по поводу объявления банкротства (п. 3.1 ст. 9 закона о банкротстве, п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53).

3. Нарушил предписания закона о банкротстве (ст. 61.13 закона о банкротстве).

4. Общество было ликвидировано в добровольном порядке, но обязательства перед кредиторами так и не были выполнены (п. 3.1 ст. 3 закона об ООО).

5. Если доля в ООО было оплачена имуществом, которое стоило дешевле доли (п. 2 ст. 15 закона об ООО), или не был оплачен зарегистрированный дополнительный вклад в уставный капитал (п. 2.1 ст. 19 закона об ООО).

Во всех остальных случаях привлечение к субсидиарной ответственности учредителя не допускается. Несмотря на внушительный список обязанностей, нарушение которых влечет риски для основателя, еще больше правовых рисков возникает в том случае, если учредитель еще является и генеральным директором ООО.

Ответственность учредителя и директора в одном лице

Ранее мы уже рассказывали о том, что учредитель может нести ответственность всем своим имуществом по делам ООО, если он не выполнил предусмотренные законом обязанности. Если учредитель ООО одновременно является и гендиректором, то это порождает дополнительные обязанности и юридические риски для него.

Так, против генерального директора могут подать иск о субсидиарной ответственности, если он совершил хотя бы одно нарушение из следующих:

недобросовестно допустил утрату имущества ООО или возникновение задолженности (п. 1 ст. 61.11 закона о банкротстве, п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53)

находясь на грани банкротства, еще больше увеличил долги общества (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53);

вывел активы через убыточную сделку (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53);

передал арбитражному управляющему финансовые документы с искажениями или совсем не передал их (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53);

не внес исправления в ЕГРЮЛ, что повлияло на интересы кредиторов (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53).

Помимо гражданской ответственности, директор несет административную и уголовную ответственность. Так, за корыстное неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере директору грозит лишение свободы до 6 лет (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ). А неуведомление о заключении трудового договора с иностранцем чревато директору штрафом от 40 до 50 тыс. рублей (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ).

Судебная практика

Ситуации, когда учредителя ООО привлекают к юридической ответственности из-за деятельности, случаются довольно часто. По данным «КонсультантПлюс», суды за прошедший год рассмотрели более 1 126 дел о привлечении учредителя организации к субсидиарной ответственности. И каждый год количество таких судебных процессов увеличивается. Часто учредителям приходится возмещать кредиторам миллионы рублей в качестве ущерба из своих собственных средств.

Так, 25 декабря 2019 года кредитор подал в Арбитражный суд г. Москвы иск на 4.5 млн рублей против бывшей учредительницы ООО (и одновременно директора). В ходе рассмотрения дела выяснилось, что под руководством ответчицы компания вместо оплаты долга по судебному решению перечислила их другому лицу. После транзакции учредительница закрыла банковские счета и зарегистрировала в качестве директора ООО подставное лицо. Суд удовлетворил иск на основании пп. 1 п. 2 ст. 61.11 закона о банкротстве по признаку оказания предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, совершенного в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.07.2020 по делу № А40-341238/19-70-426).

Но далеко не всегда суды привлекают участников ООО к субсидиарной ответственности. Так, недавно суды рассмотрели дело о привлечении гендиректора ООО и двух учредителей к субсидиарной ответственности. Если в отношении директора суды иск удовлетворили, то в отношении участников ООО судьи отказали. Судебные органы всех инстанций не нашли виновных действий или невыполнения законодательных требований в поступках учредителей. Дело дошло до Верховного Суда, который согласился с такой позицией (Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2020 № 301-ЭС20-16780).

Как субъекту МСП добиться замены штрафа на предупреждение

Налоговая проверка деятельности общества выявила неприменение ККТ. Компания занималась продажей товаров в торговом центре, имела в штате наемных работников и по закону о ККТ была обязана использовать кассу. Однако в течение четырех месяцев чеки не пробивала.

По итогам проверки ООО было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 731 тыс. рублей.

Не согласившись, общество обратилось в суд с требованием отмены штрафа. Суд признал постановление ИФНС незаконным и заменил штраф на предупреждение по ст. 4.1.1 КоАП РФ. Этому решению поспособствовали следующие причины:

правовой статус истца (ООО на ЕНВД) — как субъект малого предпринимательства он включен в единый реестр субъектов МСП. Специфика ЕНВД предусматривает уплату налогов не от выручки, а от занимаемой площади;

административное правонарушение было допущено обществом впервые;

полное признание вины и объяснение причин неприменения кассы — из-за несвоевременной поставки заказанной ККТ;

отсутствие жалоб покупателей на невыдачу чеков.

Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2019 № 303-ЭС19-21853