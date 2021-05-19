Субсидиарная ответственность за брошенные ООО

В 2020 году по решению налоговых органов из ЕГРЮЛ исключили 451 524 общества с ограниченной ответственностью. Ещё несколько лет назад руководители и участники таких юридических лиц могли бы вздохнуть с облегчением, ведь их, как минимум, освободили от долгой и дорогостоящей процедуры добровольной ликвидации. Сейчас же правила игры поменялись.
Помимо возможных неприятных последствий административного характера, такая «принудительная ликвидация» даёт основания для привлечения участников и руководителей ООО к субсидиарной ответственности по долгам исключённых компаний минуя банкротство. Разберем нюансы с экспертами taxCoach.
Теория вопросаВ Законе имеется норма, позволяющая привлечь руководителей и участников обществ с ограниченной ответственностью к субсидиарной ответственности по долгам компании без возбуждения процедуры банкротства.
Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 — 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества. п. 3.1. ст. 3 ФЗ «Об ООО»
Для этого необходимо выполнить два условия.
Первое условие — Общество с ограниченной ответственностью исключили из ЕГРЮЛ по решению налогового органа как недействующее.
Второе условие — необходимо доказать, что неисполнение обязательств общества вызвано недобросовестными или неразумными действиями руководства ООО.
Как показывает статистика ФНС России, с исключением юридических лиц из реестра никаких проблем нет. Компанию «ликвидируют» по инициативе ИФНС, если:
- в течение предшествующих 12 месяцев не сдавалась отчетность и не было операций по банковским счетам;
- в течение шести месяцев в отношении организации в ЕГРЮЛ «висела» запись о недостоверности сведений о ней.
К кому могут быть предъявлены требованияКредиторы могут идти в суд с требованиями напрямую к директору, участнику или иному лицу, контролировавшему «брошенную» компанию.
Такая ответственность распространяется на:
- единоличных исполнительных органов ООО и иных лиц, которые уполномочены выступать от его имени;
- членов коллегиальных органов;
- иных лиц, которые имели фактическую возможность определять действия ООО, в том числе давать обязательные для исполнения указания руководителям организации.
Меньше ясности в процедуре привлечения к субсидиарной ответственности «иных контролирующих лиц». Да, закон позволяет предъявлять требования и к ним, но здесь возникают сложности для кредитора в доказывании фактов преобладающего статуса этих лиц в организации. При этом закон в качестве субсидиарных ответчиков указывает тех лиц, именно по вине которых не исполнено конкретное обязательство Общества. Вполне возможна ситуация, когда обязательство было не исполнено по вине одного директора, а при исключении из Реестра эту должность в компании занимало уже другое лицо.И здесь как раз особое значение приобретает причинно-следственная связь между действиями КДЛ и возникновением непогашенной задолженности.
О винеВ первое время кредиторы исключённых ООО вменяли в вину руководителям и участникам компаний сам факт исключения из реестра.
«Непредставление налоговой и бухгалтерской отчетности относится либо к неразумным, либо к недобросовестным действиям; в ином случае, если общество намерено прекратить деятельность, такое прекращение происходило бы через процедуру ликвидации, с погашением имеющейся задолженности, а при недостаточности средств через процедуру банкротства.» (См. Постановление 13 ААС от 3 июля 2018 г. № 13АП-12526/18 по делу № А56-63660/2017)Подразумевалось, что руководители не должны были допустить ситуацию, при которой ООО с долгом исключают из реестра.
Следующим «ноу-хау» кредиторов стало использование одного из положений Закона «О несостоятельности» — обвинения в неподаче заявлений о банкротстве.
«Заявленные требования основаны на пункте 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ „Об обществах с ограниченной ответственностью“ (далее — Закон № 14-ФЗ) и статье 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ (далее — Закон о несостоятельности, Закон № 127-ФЗ) и мотивированы тем, что ответчики действовали недобросовестно и неразумно, тем самым допустили исключение ООО „КИЗА“ из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), а также не выполнили обязанности по подаче заявления о признании ООО „КИЗА“ банкротом» (См. Постановление 14 ААС от 18 декабря 2018 г. № 14АП-10586/18 по делу № А05-1463/2018)То есть, по мнению истцов, разумные и добросовестные руководители, зная о наличии у подконтрольного им юридического лица долга и невозможности его погасить, должны были инициировать процедуру банкротства предприятия. А раз они этого не сделали, значит долг следует взыскать с них.
Некоторые суды посчитали данные основания достаточными для привлечения к ответственности. Но большинство, в том числе и Верховный суд РФ, придерживаются мнения, что это не является исчерпывающим доказательством и требуют предоставить дополнительные факты недобросовестности или неразумности.
Причинно-следственные связиВ августе 2020 года Верховный Суд РФ вновь основательно высказался на тему субсидиарной ответственности (см. Определение ВС РФ от 25 августа 2020 г. № 307-ЭС20-180 по делу № А21-15124/2018) в отношении «брошенной» компании, указав на отсутствие презумпции недобросовестности и неразумности руководителей и участников ООО при их исключении из реестра:
...подобного рода ответственность не может и презюмироваться, даже в случае исключения организации из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Закона о государственной регистрации.А также на невозможность применять положения Закона о банкротстве:
Кроме того, суд апелляционной инстанции, который установил вину ответчика в том, что им не было подано заявление о банкротстве должника, с указанием на утраченную возможность выявить имущество должника, необоснованно применил к спорным правоотношениям положения Закона о банкротстве.Самый важный тезис Верховного Суда — это требование установить причинно-следственную связь между действиями руководителя и участника должника и тем, что долг не погашен. С такой формулировкой дело было возвращено на повторное рассмотрение в первую инстанцию.
К слову, о невозможности применять формальный подход ВС РФ сообщал и ранее (см. Определение ВС РФ от 30 января 2020 г.№ 306-ЭС19-18285 по делу № А65-27181/2018), отмечая, что для привлечения к ответственности необходимо доказать фактическое доведение компании до банкротства.
Содержательные доказательстваЧто же представить суду, чтобы привлечь руководство исключённого должника к субсидиарной ответственности? Конечно же, универсального средства не существует. Всё, как всегда, зависит от фактуры. Показательным в этом смысле является упомянутое выше дело, которое ВС РФ вернул на новое рассмотрение. На втором круге истец провёл целое расследование, результаты которого легли в основу решения суда.
Исходная ситуация.
ООО получает от микрофинансовой компании целевой заём на оплату обеспечительного взноса для участия в торгах на поставку оборудования. В обозначенный договором срок деньги не возвращают, проценты не уплачивают. Кредитор идёт в суд и взыскивает долг, однако исполнительное производство не даёт результатов. А через полтора года должника исключают из реестра по решению налогового органа. Кредитор, руководствуясь Законом «Об ООО», обращается в суд с заявлением о привлечении руководителя (он же участник) к субсидиарной ответственности.
Недобросовестное и неразумное поведение руководства ООО доказывали так:
- Кредитор представил конкурсную документацию и ответ электронной торговой площадки, в соответствии с которыми должник заявился на участие в торгах, внёс обеспечительный платёж и выиграл торги. В последствии победитель уклонился от заключения договора, не исполнив обязанность по отправке проекта договора заказчику. В результате внесённое обеспечение заблокировали на торговой площадке;
- Директор должника занял пассивную позицию. Он не предпринимал действий для возврата обеспечительного взноса и не обжаловал решение о признании ООО уклонившимся от заключения договора. Хотя ранее в истории компании обращался с заявлениями об оспаривании недопуска к участию в торгах;
- Договор на поставку оборудования заключили с аффилированным с должником обществом.
- Банки представили информацию о том, что в период формирования просроченной задолженности на счета должника поступало достаточное количество денег. Но вместо уплаты долга ООО переводило средства на счета аффилированных компаний и физ лицам, в том числе родственнице директора. Далее перечисленные аффилированным компаниям деньги по цепочке уходили родственникам директора должника.
НюансыВ завершение несколько практических аспектов.
- Сказанное выше применимо только в отношении обществ с ограниченной ответственностью. Руководителям или учредителям организаций в других формах аналогичные требования не предъявить.
- Норма пункта 3.1 ст. 3 Закона «Об ООО» применяется к отношениям, которые возникли после её вступления в силу (после 28 июля 2017 года), что подтверждается судебной практикой (см. Определения ВС РФ от 30.01.2020 г. дело № А65-27181/2018, от 14.06.2019 г. дело № А40-5482/2018 и от 11.07.2019 г. дело № А40-204199/2018, постановления АС Московского округа от 06.08.2018 г. дело № А40-249367/2017, Восемнадцатого ААС от 20.03.2019 г. дело № А76-20349/2018, Тринадцатого ААС от 17.01.2019 г. дело № А56-77064/2018., в том числе опубликованной позицией Верховного суда РФ). То есть, говорить о субсидиарной ответственности можно только в отношении руководителей компаний, исключенных из реестра после указанной даты.
- Требования к ответчикам необходимо предъявлять в арбитражный суд по последнему адресу Должника, а именно по месту нахождения исключённого из ЕГРЮЛ обществ (см. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 07 августа 2018 г. по делу № 33-9556/2018, Апелляционное определение Пермского краевого суда по делу № 33-3959 от 16 мая 2018 г.)