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«Утренний бухгалтер». Налоговики стали экзаменовать директоров перед регистрацией в ЕГРЮЛ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

История на грани абсурда: отказали директору в регистрации, поскольку решили, что у него для этого нет должной квалификации.

Выяснилось, что к маркировке мороженого, которая стартует 1 июня, не готовы около 40% производителей лакомства.

Между тем в «Честном знаке» уверяют, что дефицит мороженого в связи с внедрением маркировки не ожидается.

Перепись населения страны могут перенести (снова) — на октябрь. Но на этот раз — из-за выборов.

Для компаний, в которых не растут зарплаты с ростом рыночных цен, предложили увеличить налог на дивиденды. Даже не знаем, как прокомментировать.

Поучительная история о том, как компанию оштрафовали на 10 млн рублей за неприменение ККТ при расходных операциях.

Становится все больше жалоб от упрощенцев, за которых вплотную взялись налоговики. Как отбиться от претензий? Разбираемся в новом курсе Центра обучения «Клерка» «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП». На него как раз сейчас скидка.

О построении белых безналоговых схем и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Дата проведения: 26 мая, среда

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Дата проведения: 26 мая, среда

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 25 мая, вторник

Налоги, ФНС и бизнес: ключевые изменения, риски и возможности

Дата проведения: 25 мая, вторник

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Главный бухгалтер: ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (24-25 мая 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

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Коротко о новых мерах соцподдержки.

Министерство финансов РФ в письме от 19.04.2021 г. № 03-15-06/29109 разъяснило, какие доходы IT-организации вправе учитывать в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.

В МВД придумали новый вид наказаний за преступления с ЭЦП: будет штраф до 300 тыс. руб. штраф или до 3 лет лишения свободы. Теоретически, это должно помочь борьбе с давней и тяжелой проблемой — мошенничеством с НДС.

Договор цессии при УСН доходы минус расходы законом не запрещен, но сопряжен для упрощенца с целым рядом нюансов. Об этом вы узнаете из нашего материала.

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В 2020 году по решению налоговых органов из ЕГРЮЛ исключили 451 524 общества с ограниченной ответственностью. Ещё несколько лет назад руководители и участники таких юридических лиц могли бы вздохнуть с облегчением, ведь их, как минимум, освободили от долгой и дорогостоящей процедуры добровольной ликвидации. Сейчас же правила игры поменялись.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24078 от 30.03.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Когда упрощенец может учесть в расходах затраты на создание сайта

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС21-3553 от 14.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компанию оштрафовали на 10 млн рублей за неприменение ККТ при расходных операциях

ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/2335@ от 29.03.2021

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