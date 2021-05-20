«Утренний бухгалтер». Налоговики стали экзаменовать директоров перед регистрацией в ЕГРЮЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
История на грани абсурда: отказали директору в регистрации, поскольку решили, что у него для этого нет должной квалификации.
Выяснилось, что к маркировке мороженого, которая стартует 1 июня, не готовы около 40% производителей лакомства.
Между тем в «Честном знаке» уверяют, что дефицит мороженого в связи с внедрением маркировки не ожидается.
Перепись населения страны могут перенести (снова) — на октябрь. Но на этот раз — из-за выборов.
Для компаний, в которых не растут зарплаты с ростом рыночных цен, предложили увеличить налог на дивиденды. Даже не знаем, как прокомментировать.
Поучительная история о том, как компанию оштрафовали на 10 млн рублей за неприменение ККТ при расходных операциях.
Становится все больше жалоб от упрощенцев, за которых вплотную взялись налоговики. Как отбиться от претензий? Разбираемся в новом курсе Центра обучения «Клерка» «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП». На него как раз сейчас скидка.
О построении белых безналоговых схем и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Налоговики взялись за упрощенщиков. Как работать на УСН, чтобы не привлекать их внимания?
- В ФСС грядет реорганизация
- В северный стаж будут засчитывать работу на неполную ставку
- До 1 июня физлица должны сдать отчёт о движении денежных средств по заграничным счетам. Если такие счета у них есть
- «Лента» покупает «Билла Россия» за €215 млн. Бренд не сохранят
- Российские банки в марте ввезли почти 1 млрд евро наличными
- За преступления с ЭЦП хотят ввести уголовную ответственность. До 300 тыс. руб. штраф или до 3 лет
- В жару сотрудникам нужен кондиционер, вода и короткий день
- Не соответствуют даты почтового отправления жалобы? Учитываем по более ранней
- Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам
- Цитируете другое СМИ? Убедитесь, что есть инфа о его главреде. А то накажут вас
- На Госуслугах теперь можно получать выписки из госреестра недвижимости
- Спустя год ФНС не может списать задолженность с расчетного счета
- Закон о новых пособиях на детей уже почти принят
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- Поправки в пенсионное законодательство одобрены Советом Федерации
- Налоговики теперь экзаменуют директора перед его регистрацией в ЕГРЮЛ?
- Греф объявил о создании нового суперкомпьютера. Один у Сбера уже есть
- Вакцинация может быть общеобязательной, считает Медведев
- В пандемию участились кражи с банковских счетов граждан
- Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая
- Выезд за границу из-за долгов закрыт для 7 млн людей
- НПД начисляется после второго месяца работы в качестве самозанятого
- Работник не хочет проходить вакцинацию от COVID-19. Можно ли его отстранить от работы?
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- Около 40% производителей мороженого не успевают до 1 июня с организацией маркировки
- Налоговики жалуются в ВК, что они работают за копейки. И считают, что лучше — физический труд
- Власти придумали новый реестр — должников по алиментам
- Хотят ввести единую шкалу кредитного рейтинга граждан
- А вы «за» или «против» нового пособия для беременных?
- Компанию оштрафовали на 10 млн рублей за неприменение ККТ при расходных операциях
- Бизнесмены не считают себя защищенными от уголовного преследования
- Перепись населения могут перенести на октябрь 2021 года. Из-за выборов
- Дефицита мороженого из-за внедрения маркировки не будет, заявили в ЦРПТ
События
Онлайн-курс «ПРОДАКТ-МЕНЕДЖМЕНТ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 мая, среда
Онлайн-курс «ПРОДАКТ-МЕНЕДЖМЕНТ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 мая, среда
Онлайн-курс «НОТАЦИЯ BPMN 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 мая, среда
Онлайн-курс «HR-МЕНЕДЖЕР 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 мая, среда
Дата проведения: 25 мая, вторник
Налоги, ФНС и бизнес: ключевые изменения, риски и возможности
Дата проведения: 25 мая, вторник
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Главный бухгалтер: ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (24-25 мая 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Статьи
ПФР будет оповещать граждан о размере будущей пенсии и помогать будущим пенсионерам в сборе документов для пенсии.
Коротко о новых мерах соцподдержки.
Министерство финансов РФ в письме от 19.04.2021 г. № 03-15-06/29109 разъяснило, какие доходы IT-организации вправе учитывать в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.
- «Ночной бухгалтер». Сдаче нулевок по поддельным ЭЦП пришел конец? Введут новую уголовную ответственность
В МВД придумали новый вид наказаний за преступления с ЭЦП: будет штраф до 300 тыс. руб. штраф или до 3 лет лишения свободы. Теоретически, это должно помочь борьбе с давней и тяжелой проблемой — мошенничеством с НДС.
Договор цессии при УСН доходы минус расходы законом не запрещен, но сопряжен для упрощенца с целым рядом нюансов. Об этом вы узнаете из нашего материала.
Часто реальные владельцы бизнеса предлагают гражданам номинально зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, обещая, что каких-либо последствий не последует. Однако это не так. В этой статье мы разберем основные виды ответственности, которые несет участник ООО, и подробнее остановимся на субсидиарной ответственности учредителя.
В 2020 году по решению налоговых органов из ЕГРЮЛ исключили 451 524 общества с ограниченной ответственностью. Ещё несколько лет назад руководители и участники таких юридических лиц могли бы вздохнуть с облегчением, ведь их, как минимум, освободили от долгой и дорогостоящей процедуры добровольной ликвидации. Сейчас же правила игры поменялись.
В этой статье речь пойдет о кодах учета рабочего времени. А если конкретно, то о коде «ОЖ» в табеле. Разберем подробнее код «ОЖ» в табеле учета рабочего времени.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24078 от 30.03.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Когда упрощенец может учесть в расходах затраты на создание сайта
Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС21-3553 от 14.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Компанию оштрафовали на 10 млн рублей за неприменение ККТ при расходных операциях
ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/2335@ от 29.03.2021
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