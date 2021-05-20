Что нужно знать о самых популярных ошибках новичков, решивших вести бизнес с Китаем

Разделяем самые распространённые сложности при работе с китайским рынком на несколько категорий. Это ошибки при выборе товара и исполнителя, непонимание менталитета китайцев и сути переговоров с ними, ошибки логистики, а также простая человеческая скупость.

Ошибка № 1. Выбор товара

Например, вы решили закупить одежду (обувь), но по неопытности забыли или не знали, что у китайцев совсем другая система размеров. В итоге вы получите целую партию футболок размера S и M, которая не подойдет российскому потребителю.

Как нужно

Для начала проверьте соотношения размеров, если вы закупаете одежду или обувь. Для новичков становится сюрпризом, что российский М в Китае превращается в XL, поэтому вам будет гораздо проще ориентироваться на размеры, выраженные в сантиметрах. Продавец может предоставить по запросу все необходимые мерки.

Ошибка № 2 Выбор поставщика

Допустим, на сайте «Alibaba» вы находите поставщика игровых консолей «Sony playstation», который обещает вам продать три приставки по цене одной и выставляет счет Western union, открытый в одной из арабских стран. Вы, оценивая выгодное предложение, отправляете деньги в неизвестном направлении.

Как нужно

Мошенников очень много во всем мире, и Китай не стал исключением. Обязательно проверьте существование компании, с которой вы собрались сотрудничать. Прочитайте отзывы о ней, найдите китайскую версию сайта поставщика и местный номер телефона. Анализируйте всю имеющуюся информацию, прежде чем отправить свои деньги.

Ошибка № 3 Выбор логистической компании

Представим, что с приходом пандемии вы решили заработать на рециркуляторах и заказали их в базовой дешевой комплектации. Оказалось, что оперативно доставить в Россию габаритную электронику самолетом очень дорого. В целях экономии вы решаете воспользоваться услугами судоходной компании, и следующие два месяца вы ждете прибытие товара. Если вы уже заключили договор с покупателем, вам могут предъявить штрафные санкции за несоблюдение условий договора.

Спустя несколько месяцев вам доставляют партию стерилизаторов. Вследствие неправильной инспекции груза, товар оказался нерабочим. Вы считаете убытки, которые могут стать фатальными для вашего бизнеса.

Как нужно

Оцените заранее, стоит ли увеличенный в три раза срок доставки полученной экономии? Обязательно закажите предварительные образцы товара, чтобы понимать, как он будет выполнен. Обговаривайте с поставщиком все нюансы, а главное — проводите инспекцию при отправке груза.

Ошибка № 4 Непонимания менталитета китайцев

У китайцев не существует слова «нет». Если вы давно работаете с контрагентом, решаете попросить его о скидке, и он соглашается на ваши условия, скорее всего, пострадает качество. К примеру, вы ведете переговоры с фабрикой-производителем о закупке корпусов для компьютеров и смогли снизить цену в два раза. По факту вы получите товар из очень тонкого металла, больше напоминающего прочный картон. Такую особенность переговоров нужно учитывать при общении с поставщиками.

Как нужно

Необходимо всегда заключать контракт, а также спецификацию на товар, где будут прописаны абсолютно все детали. Проводите инспекцию на каждую поставку, вне зависимости от срока вашего сотрудничества с данным продавцом. Качество следующей партии всегда может оказаться гораздо хуже предыдущей.

Ошибка № 5 Вера в стереотипы

Самый важный пункт при работе с китайским рынком. В интернете регулярно появляются коллажи «ожидание/реальность», где пользователи «Aliexpress» и «Taobao» выкладывают свои покупки, которые совершенно не соответствуют заявленным фотографиям. Из-за стереотипного мнения, что эта страна производит исключительно некачественные вещи, многие люди отказываются от бизнеса с Китаем.

Как нужно

Для современного потребителя во всем мире Китай сейчас — основной производитель электроники, одежды, товаров для детей. Главное, найти надёжного партнёра и выполнять простые правила. Если этого не сделать, можно потерять деньги и мотивацию заниматься этим бизнесом.