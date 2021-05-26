«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры обсуждают, может ли ФНС запрашивать документы по расходам у доходных упрощенцев

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Расходы бизнеса на УСН 6% внезапно стали предметом внимания налоговиков. Бухгалтеры пытаются понять, насколько это законно, учитывая, что четких разъяснений сама ФНС не дает.

О том, что делать, если очередное общение с налоговой дойдет до горячего (то есть до суда), расскажем на бесплатном вебинаре «Клерка» — «Как выиграть суд с ИФНС: практика Верховного суда». Начало в 11:00 мск.

В Торгово-промышленной палате новая идея — распространить страхование вкладов на юридических лиц и финансовые инвестиционные инструменты.

Грустная статистика: в 2020 году количество случаев телефонного мошенничества возросло на 40%.

Разбираемся, можно ли восстановить компанию, которую исключили из ЕГРЮЛ по недостоверности сведений.

Еще больше нюансов об открытии и закрытии бизнеса — в курсе Центра обучения «Клерка» от Людмилы Ганичевой. Начать изучать его можно прямо сейчас.

Новости

События

Онлайн-курс «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 1 июня, вторник

Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 мая, понедельник

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РИТЕЙЛА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Петербургский деловой форум PRO.БИЗНЕС

Дата проведения: 28 мая, пятница

Онлайн-презентация курсов CIMA Rus (модули Р1, Р2) к экзаменам в декабре 2021 г.

Дата проведения: 27 мая, четверг

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 27 мая, четверг

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 27 мая, четверг

Бесплатный вебинар по валютному законодательству

Дата проведения: 27 мая, четверг

Статьи

Судебная практика по этому вопросу складывается довольно тревожно.

Если в счете-фактуре неправильно указан КПП — чем чревата такая ситуация для составителя документа и для принимающей стороны? Выясним в нашей статье, почему законодательством предъявляются достаточно жесткие требования к оформлению счета-фактуры и что делать, если все-таки были допущены определенные ошибки.

Результат выполненных работ (в первую очередь строительно-монтажных) может передаваться не только после завершения всех работ в целом, но и после окончания какого-либо этапа. Разумеется, если в данном договоре выделены эти конкретные этапы и предусмотрен порядок их передачи. Сразу возникает вопрос: что следует понимать под этапом выполнения работ?

Индивидуальный предприниматель, в отличие от ООО, может свободно распоряжаться своими средствами, в том числе и выводить полученную прибыль. Однако есть некоторые тонкости, которые стоит учитывать при снятии денег со счета.

Продолжаем серию публикаций про новые правила по охране труда. Напомним, что они утверждены Приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н и появились взамен утратившей силу версии правил, утвержденной приказом Минтруда от 23.12.2014 № 1101н.

Налоговые системы стран имеют общую идею (забрать часть дохода в пользу государства) и много небольших, но принципиальных отличий. Российский адвокат и израильский аудитор решили провести небольшой сравнительный анализ налоговой системы РФ и Израиля.

Одна из целей налогового контроля — как вполне понятно, наполнить бюджет. И тем более понятно, что ни один инспектор ее не упустит. Поэтому в числе объектов пристального внимания налоговиков — схемы дробления бизнеса.

Налоговики вызывают бухгалтеров на некую комиссию «по вопросу правильности заполнения платежек», хотя поводов для этого вроде бы нет.

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Документы

ФНС: письмо № СД-4-11/1705@ от 12.02.2021

Минфин: Письмо № 03-15-06/68161 от 24.09.2018

Конституционный Суд РФ: Определение № 815-О от 26.03.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/3943@ от 22.04.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1583@ от 31.01.2019

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