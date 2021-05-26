Может ли специфика деятельности компании уберечь руководителя от субсидиарной ответственности?

ВС РФ разобрал дело, в котором освободил от субсидиарной ответственности руководителя управляющей компании, у которой образовался долг перед контрагентами. Задолженность организации возникла потому, что жильцы многоквартирных домов не платили за коммунальные услуги, а сама УК оплачивала электроэнергию по экономически необоснованным тарифам. Более того, необходимо было учитывать специфику работы УК, которая предполагает, что при оказании услуг жильцам риски возникновения задолженности есть всегда.

Вместе с экспертами ДОЛГ.РФ разбираемся, в чем суть дела.

Привлечь к субсидиарной ответственности руководителя банкротящейся УК решил арбитражный управляющий. Поводом для такого требования стало обстоятельство, — у организации возникла задолженность за электричество еще в 2015 году.

Сам руководитель возражал против привлечения себя к субсидиарной ответственности, напомнив, что наличие задолженности не всегда означает, что компания однозначный банкрот. И если изначально суды нижестоящих инстанций согласились с доводами арбитражного управляющего, то ВС РФ отменил «субсидиарку» и направил дело на новое рассмотрение.

В статье 2 Закона о банкротстве раскрываются понятия неплатежеспособности и недостаточности имущества, которые, по сути, являются признаками наступления объективного банкротства, напомнил руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре» Иван Бычков. Не всегда сам факт наличия у должника перед кредиторами задолженности говорит о наступлении признаков объективного банкротства.

«Руководитель может обосновать, что финансовые трудности компании можно преодолеть в конкретные сроки и, более того, доказать, что приложены все необходимые усилия, чтобы достигнуть этого результата. Как правило, это закрепляется руководителем в бизнес-стратегии или экономическом плане. Кроме того, суды оценивают разумность такого стратегического планирования с точки зрения поведения обычного добросовестного руководителя и, если эта оценка сходится, то выносят решение об освобождении от ответственности», — говорит эксперт.

Юрист отмечает, что в случае с управляющими компаниями ситуация, когда все потребители энергии вовремя погашают долги, близка к мифической. Поэтому освобождение от субсидиарной ответственности при недостижении объективного банкротства предприятия оправдано и справедливо, но говорить о том, что руководитель не привлечен к ответственности ввиду специфики сферы деятельности, преждевременно. Ключевыми факторами для освобождения от субсидиарной ответственности являются отсутствие вины, добросовестность и разумность действий, отсутствие причинно-следственной связи в причинении вреда и наличие действий, направленных на предотвращение еще большего вреда.

ВС РФ последовательно исправляет суды, акцентируя внимание на необходимости учета всех обстоятельств дела и наличия виновности директоров, уверен партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский.

Например, в одном из дел были признаны обоснованными доводы директора об исполнении обязанности по подаче уведомления о банкротстве предыдущим директором.

При этом, как указывает эксперт, зачастую суды отказывают в исках из-за недоказанности наличия основания для субсидиарной ответственности. В большинстве случаев руководитель должника привлекается к субсидиарной ответственности не только в связи с несвоевременной подачей заявления о банкротстве, но и по другим основаниям. Так, в другом деле директора привлекли к субсидиарной ответственности также за то, что он не вовремя передал документы конкурсному управляющему.