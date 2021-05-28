Как грамотно оформить корпоративный договор: чек-лист вопросов, которые стоит учесть при его составлении

О корпоративном договоре написано уже довольно много (это сейчас любимая тема многих корпоративных юристов). Однако, на мой взгляд, не хватает статьи, в которой был бы приведен чек-лист базовых вопросов, по которым стоит пройтись основателям (предпринимателям), инвесторам, держателям опционов и другим заинтересованным лицам при при составлении корпоративного договора (перечень таких вопросов формирует так называемую «матрицу рисков»). Именно таким вопросам и посвящена данная публикация.

Далее под термином «компания» я подразумеваю ООО (общество с ограниченной ответственностью). Однако, большинство ниже приведенных вопросов будут актуальны и для АО (акционерных обществ).

В статье я привожу вопросы, которые имеет смысл обсудить и урегулировать сторонам будущей сделки. Каким же образом будут урегулированы те или иные вопросы, какие инструменты юридической техники будут использованы сторонами для этого — всё это аспекты, выходящие за рамки данной статьи. Один и тот же результат можно получить разными способами. Поэтому при выборе инструмента регулирования нужно подходить индивидуально.

Перечень вопросов:

1. Запрещается ли участникам компании отчуждать (продавать, дарить, менять и т.д.) свои доли в компании в течение определённого срока? Если да, то в течение какого срока, какие есть исключения (например, можно отчуждать при согласии на сделку всех участников компании или можно продавать по цене не ниже X долларов), на каких участников распространяется запрет отчуждения (на всех или некоторых)?

2. Запрещается ли участникам выходить из компании (путём отчуждения своей доли компании)? Если да, то в течение какого срока, на каких участников распространяется запрет отчуждения (на всех или некоторых)?

3. Устанавливается ли минимальный и (или) максимальный предел стоимости доли в компании при её продаже третьим лицам кем-либо из участников компании?

4. Каких лиц (потенциальных участников компании) не допускается принимать в компанию (указать критерии)? В каких случаях все участники компании обязаны проголосовать «ПРОТИВ» или «ЗА» принятие в компанию инвестора (нового участника)?

5. Вводится ли условие tag-along, при котором в случае продажи кем-либо из участников своей доли в компании третьему лицу (покупателю) остальные участники вправе присоединиться к сделке и также продать свои доли такому покупателю на аналогичных условиях? При каких условиях действует (не действует) tag-along?

6. Вводится ли условие drag-along, при котором в случае продажи кем-либо из участников своей доли в компании третьему лицу (покупателю) остальные участники обязаны присоединиться к сделке и также продать свои доли такому покупателю на аналогичных условиях? При каких условиях действует (не действует) drag-along?

7. При несоответствии каким критериям то или иное лицо не вправе избираться на должность генерального директора (управляющего) компании? В каких случаях участники компании не вправе голосовать «ЗА» избрание того или иного лица на должность генерального директора (управляющего) компании?

8. В каких случаях участники обязаны проголосовать «ЗА» (или «ПРОТИВ») распределение чистой прибыли компании (выплату дивидендов)? В течение какого срока действует такое условие?

9. Запрещается ли участникам (участнику) передавать в залог принадлежащие им доли в компании? Если да, то в течение какого срока, при каких условиях (есть ли исключения)?

10. В каких случаях все участники компании обязаны проголосовать «ЗА» образование в компании совета директоров (с составом и компетенцией, предусмотренными уставом компании)? Нужно ли вообще сейчас предусматривать в компании совет директоров, если да, то какой у него состав (количество участников) и компетенция?

11. В каких случаях (по каким вопросам) тот или иной участник (участники) компании обязан (обязаны) присоединиться к голосу (решению) другого участника компании на общем собрании участников? Если такие случаи есть, то кто именно обязан присоединиться к мнению какого именно участника?

12. Какие участники компании вправе внести дополнительный вклад (по номинальной стоимости) в уставный капитал компании при входе в компанию нового участника (инвестора) (то есть кто из участников защищён от размытия долей)? В каких случаях данное условие работает или не работает, в течение какого срока действует такая привилегия?

13. Обязан ли какой-либо участник (участники) компании инициировать созыв общего собрания участников в случае получения соответствующего требования от миноритария (участника, владеющего долей в компании в размере менее 10 процентов)?

14. Не чаще скольки раз за определенный период времени участник (участники) компании вправе запрашивать информацию о деятельности компании?

15. Какая информация является конфиденциальной? В течение какого срока такая информация не может разглашаться участниками компании?

16. В каких случаях участнику (участникам) компании запрещается приобретать долю (часть доли) другого участника компании (например, если в результате такой сделки будет превышен максимально допустимый размер доли)?

Примечание: imho такое условие допустимо в корпоративном договоре вне зависимости от положений п. 3 ст. 14 Закона об ООО.

17. В каких случаях участники компании обязуются не реализовывать преимущественное право покупки доли (части доли)? Например, в случае, если доля продается по опциону сотруднику компании или в случае, если доля продаётся близкому родственнику.

18. Запрещается ли участнику предъявлять Обществу требование о приобретении принадлежащей ему доли или части доли в соответствии с п. 2 ст. 23 Закона об ООО?

19. В каких случаях участники компании обязаны проголосовать «ЗА» внесение вкладов в имущество компании (в рамках дополнительного финансирования компании)? Как будет определяться общая сумма вкладов? В каких случаях участники компании обязаны внести вклады непропорционально размеру своих долей в компании?

20. Запрещается ли участникам компании приобретать доли в уставном капитале компаний-конкурентов, работать на них (по трудовому или гражданско-правовому договору), участвовать иным образом в управлении такой компанией (например, быть членом совета директоров)? Запрещается ли участникам компании осуществлять иную деятельность, конкурирующую с деятельностью компании (например, в качестве ИП)? Если да, то в течение какого срока действуют указанные запреты, каким критериям должна отвечать компания-конкурент? Какие ещё ограничения вводятся в отношении участников компании в целях противодействия их возможной «помощи» конкурентам в будущем?

21. Обязаны ли участники компании зарезервировать часть своей доли в компании для опционной программы (программы мотивации сотрудников и иных лиц)? Кто какую часть доли участники обязаны зарезервировать?

22. Согласны ли участники с направлением им юридически значимых сообщений по электронным каналам связи (адресам электронной почты участников, указанным в списке участников компании и(или) корпоративном договоре)?

23. В случае возникновения тупиковой ситуации, при которой на общем собрании участников не получается принять то или иное решение, каким образом будет разрешена такая ситуация?

Варианты: участник более молодой по возрасту обязан присоединиться к решению более взрослого участника, при решении вопроса будет иметь приоритет мнение бОльшего количества участников, иное? В случае, если мирно решить вопрос не получится, будет ли использоваться «русская рулетка» или иной механизм, направленный за вывод из компании одной из противоборствующих сторон?

24. По каким вопросам все участники компании обязательно должны проголосовать «ЗА» или «ПРОТИВ» (например, «ЗА» выплату компанией кредитору (кредиторам) участника—должника действительной стоимости его доли (части доли) или «ЗА» перевод активов компании в новую компанию при соблюдении определенных условий, в том числе при соблюдении условия получения участниками соответствующих долей в уставном капитале новой компании)?

25. Какие заверения (гарантии) дают участники компании?

Варианты: что не привлекались к уголовной ответственности, не имеют долгов на определенную сумму, не подвергались санкциям со стороны тех или иных государств, не объявлялись ранее банкротом, не являются резидентом того или иного государства, не являются участниками тех или иных организаций, не владеют прямо или косвенно (через аффилированных лиц) долями (акциями) компаний-конкурентов и так далее.

26. Какую ответственность несет участник в случае нарушения того или иного положения (условия) корпоративного договора?

Варианты: денежная неустойка, лишение участника его доли (части доли) в компании по опциону, иное?

27. Обязательно ли для приобретения доли в компании потенциальный покупатель должен сначала присоединиться к корпоративному договору? Каким образом будут присоединяться к корпоративному договору новые участники компании?

P.S. Перечень вопросов можно расширять и расширять. Здесь были приведены главные, на мой взгляд. И да, большое количество вопросов, не указанных в статье, регулируется уставом компании, а не корпоративным договором — это обязательно нужно учитывать при оформлении корпоративных отношений.

С уважением, предприниматель, инвестиционный и корпоративный юрист Евгений Рябов

evrcapital@gmail.com

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