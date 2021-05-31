«Утренний бухгалтер». Четырехдневную рабочую неделю вводить не будут

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Предпосылок для введения четырехдневки в России сейчас нет, заявил Минтруд, но если обоснованные предложения будут, власти их рассмотрят. Можно выдохнуть?
Все наладилось в экономике, расходимся. В Центробанке считают, что антикризисные меры пора постепенно сворачивать, поскольку свою задачу они уже выполнили.
Как рознице работать с маркированными товарами? Немного полезных материалов.
Чтобы в 1С канцтовары, минуя счет 10, сразу попали на 26-ой, бухгалтеры относят их к виду «услуги». А вы как поступаете с учетом нового ФСБУ 5/2019?
Если зарплату иностранному работнику заплатить наличкой, директору грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, напомнили налоговики.
Другие важные нюансы по валютному законодательству разбираем в курсе Центра обучения «Клерка». На него как раз сейчас скидка 40%.
И конечно, рассказываем про новый бесплатный вебинар 15 июня — он будет о том, как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется. Не забудьте зарегистрироваться.
Новости
А как вы относитесь к новой форме отчета СЗВ-ТД?
Бумажная форма СЗВ-М изменилась, но электронный формат остался прежним
Оплачиваемый учебный отпуск внутреннему совместителю предоставляется только по основному месту работы
Сразу три банка лишены лицензий
Введут штрафы за излишний сбор персональных данных
Страхование вкладов хотят разрешить для бизнеса. Сумма такая же, 1,4 млн
Кредитные каникулы предложили постепенно сворачивать
«Сбер» запретил пополнение карт «Мир» через сторонние банкоматы
Налоговики призывают заранее получать ЭЦП в инспекции, чтобы избежать очередей с 1 июля. Бухгалтеры сомневаются
ИП продал личное грузовое авто? Споров с ФНС не избежать
Медосмотры для работников предлагают сделать дистанционными
Ответственность бухгалтера, если случилась утечка конфиденциальной информации? Бесплатный вебинар
Переводы с карты на карты не облагаются НДФЛ
Платите иностранцу наличкой — штраф гендиру до 30 тысяч рублей
Расходы на покупку инструментов для строительства дома не включаются в имущественный вычет
Быть или не быть перерывам при работе за компьютером — решает работодатель
Пластиковую посуду и ватные палочки в России запретят
Четырехдневку вряд ли введут: в Минтруде против
Какие есть примеры удачной партнерки на рынке бухгалтерского софта?
Для работающих студентов предложили снизить НДФЛ до 6%
Предрейсовый и предсменный контроль авто изменится с 1 сентября
А вы получили предложение о выпуске бесплатной ЭЦП?
Стало известно, когда подавать заявления на 10 000 для школьников от Путина
Получение недвижимости по наследству: как исчисляется минимальный срок владения
Сотрудник, который проводит инструктаж по охране труда, в каждой обособке должен быть свой
Работник разбил служебное авто? Удерживаем причиненный ущерб из зарплаты
Сотрудники Сбера вызвали Росгвардию из-за клиента, который хотел положить на счет 40 тысяч монетками по 10 руб.
События
Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать
Дата проведения: 4 июня, пятница
Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса
Дата проведения: 3 июня, четверг
Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: важные вопросы
Дата проведения: 3 июня, четверг
Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 3 июня, четверг
Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер
Дата проведения: 2 июня, среда
Дата проведения: 1 июня, вторник
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (1-2 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 июня, вторник
Набор в мини группы! Для работы в международных компаниях и за рубежом - «Финансовый английский» от CPA
Дата проведения: 1 июня, вторник
Онлайн-курс «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 1 июня, вторник
Регистрация на курсы! Современная карьерная бизнес квалификация CAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 1 июня, вторник
Статьи
Просят справки с работы, а документы с доходами из налоговой всерьез не воспринимают.
С приближением 1 июля у предпринимателей появляется все больше вопросов и негодования по поводу новой Национальной системы прослеживаемости импорта: окончательно все еще не разработаны регулирующие документы, до конца не ясно, как система будет работать и кому она вообще нужна, а с критериями отбора товаров и вовсе не согласны представители бизнеса.
Как грамотно оформить корпоративный договор: чек-лист вопросов, которые стоит учесть при его составлении
О корпоративном договоре написано уже довольно много (это сейчас любимая тема многих корпоративных юристов). Однако, на мой взгляд, не хватает статьи, в которой был бы приведен чек-лист базовых вопросов, по которым стоит пройтись основателям (предпринимателям), инвесторам, держателям опционов и другим заинтересованным лицам при при составлении корпоративного договора (перечень таких вопросов формирует так называемую «матрицу рисков»).
«Ночной бухгалтер». За получением ЭЦП в налоговой надо записаться заранее, иначе грозят очередями (спасибо, что не штрафами)
Похоже, налоговики боятся, что никто к ним за ЭЦП не придет — иначе зачем звонить бухгалтерам и приглашать их получить новую ЭЦП в первых рядах?
Банковские работники, как и все люди, не застрахованы от ошибок. Банковская техника, как и любая другая, время от времени сбоит. Причем страдают от этих ошибок и сбоев обычно клиенты. В данном же случае банк ошибся «в минус себе». И попытался превратить его в «плюс». Сначала все шло успешно (тем более что клиент банка тоже явно схитрил), но «картину маслом» испортил ВС РФ.
Счет, счет-фактура и акт выполненных работ — стандартный набор бумаг, сопровождающий большинство хозяйственных сделок. Нужны ли все эти документы в полном объеме или от каких-то из них можно отказаться? Насколько критичны расхождения в датах их составления? Как можно сократить объем бумаг, избавив бухгалтерию от ненужной макулатуры? Ответим на эти вопросы.
Зарплата — ответственный момент, в том числе с точки зрения закона. Начислять ее надо минимум дважды в месяц в конкретно определенные дни и не позднее 15 дней после завершения месяца. Иначе это серьезное нарушение ТК РФ с большими штрафами, а при длительной задержке — и уголовным преследованием. А как быть с премией, ведь это тоже оплата за труд?
Увольнение иностранца в связи с окончанием патента — особый порядок прекращения трудового договора с мигрантом, у которого закончился срок действия разрешительных документов. Такой вариант предусмотрен статьей 327.6 ТК РФ. Процедура в целом несложная, но имеет некоторые особенности.
Блоги компаний
Повышение вычетов по НДФЛ при приобретении квартиры (Юзвак Максим)
Споры по НДФЛ за 2020 (Юзвак Максим)
Что такое синтетические и аналитические счета (Моё дело)
Не пропустите: курс по работе с маркированными товарами для розницы (МойСклад)
Онлайн-кассы: для кого обязательство наступает 1 июля, и кто может его обойти с помощью самозанятости? (МойСклад)
«1С: Розница» и «1С: Управление торговлей» – функционал и возможности (Scloud — это аренда 1С в облаке)
Неделя анонимного бухгалтера. М. из Йошкар-Олы: студентка на практике с любовью к кактусам и Алиэкспресс, мечты о Газпроме и почему главбух негодует (Неделя анонимного бухгалтера)
Нужна ли касса для торговли на рынке? (МТС Касса)
5 финансовых ошибок бизнесменов и их исправление (Laba)
Штрафы по онлайн-кассам: новая волна проверок (RosCo)
ЭДО в вопросах и ответах — самые популярные вопросы и мифы (Калуга Астрал)
ФНС исключила 500 000 ИП из ЕГРИП. Почему? (Школа бизнеса Турова)
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-4319 от 13.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работник разбил служебное авто? Удерживаем причиненный ущерб из зарплаты
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/31818 от 27.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже квартиры и машины нельзя применить НПД
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31158 от 23.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на покупку инструментов для строительства дома не включаются в имущественный вычет
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32766 от 28.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Получение недвижимости по наследству: как исчисляется минимальный срок владения
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32869 от 28.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Переводы с карты на карты не облагаются НДФЛ
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