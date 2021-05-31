«Утренний бухгалтер». Четырехдневную рабочую неделю вводить не будут

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.





«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».



Итак, читайте главное.

Предпосылок для введения четырехдневки в России сейчас нет, заявил Минтруд, но если обоснованные предложения будут, власти их рассмотрят. Можно выдохнуть?

Все наладилось в экономике, расходимся. В Центробанке считают, что антикризисные меры пора постепенно сворачивать, поскольку свою задачу они уже выполнили.

Как рознице работать с маркированными товарами? Немного полезных материалов.

Чтобы в 1С канцтовары, минуя счет 10, сразу попали на 26-ой, бухгалтеры относят их к виду «услуги». А вы как поступаете с учетом нового ФСБУ 5/2019?

Если зарплату иностранному работнику заплатить наличкой, директору грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, напомнили налоговики.

Другие важные нюансы по валютному законодательству разбираем в курсе Центра обучения «Клерка». На него как раз сейчас скидка 40%.

И конечно, рассказываем про новый бесплатный вебинар 15 июня — он будет о том, как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется. Не забудьте зарегистрироваться.



Новости



События

Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать

Дата проведения: 4 июня, пятница

Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса

Дата проведения: 3 июня, четверг

Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: важные вопросы

Дата проведения: 3 июня, четверг

Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 июня, четверг

Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер

Дата проведения: 2 июня, среда

Дизайн-мышление в инновациях

Дата проведения: 1 июня, вторник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (1-2 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 июня, вторник

Набор в мини группы! Для работы в международных компаниях и за рубежом - «Финансовый английский» от CPA

Дата проведения: 1 июня, вторник

Онлайн-курс «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 1 июня, вторник

Регистрация на курсы! Современная карьерная бизнес квалификация CAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 1 июня, вторник



Статьи

Просят справки с работы, а документы с доходами из налоговой всерьез не воспринимают.

С приближением 1 июля у предпринимателей появляется все больше вопросов и негодования по поводу новой Национальной системы прослеживаемости импорта: окончательно все еще не разработаны регулирующие документы, до конца не ясно, как система будет работать и кому она вообще нужна, а с критериями отбора товаров и вовсе не согласны представители бизнеса.

О корпоративном договоре написано уже довольно много (это сейчас любимая тема многих корпоративных юристов). Однако, на мой взгляд, не хватает статьи, в которой был бы приведен чек-лист базовых вопросов, по которым стоит пройтись основателям (предпринимателям), инвесторам, держателям опционов и другим заинтересованным лицам при при составлении корпоративного договора (перечень таких вопросов формирует так называемую «матрицу рисков»).

Похоже, налоговики боятся, что никто к ним за ЭЦП не придет — иначе зачем звонить бухгалтерам и приглашать их получить новую ЭЦП в первых рядах?

Банковские работники, как и все люди, не застрахованы от ошибок. Банковская техника, как и любая другая, время от времени сбоит. Причем страдают от этих ошибок и сбоев обычно клиенты. В данном же случае банк ошибся «в минус себе». И попытался превратить его в «плюс». Сначала все шло успешно (тем более что клиент банка тоже явно схитрил), но «картину маслом» испортил ВС РФ.

Счет, счет-фактура и акт выполненных работ — стандартный набор бумаг, сопровождающий большинство хозяйственных сделок. Нужны ли все эти документы в полном объеме или от каких-то из них можно отказаться? Насколько критичны расхождения в датах их составления? Как можно сократить объем бумаг, избавив бухгалтерию от ненужной макулатуры? Ответим на эти вопросы.

Зарплата — ответственный момент, в том числе с точки зрения закона. Начислять ее надо минимум дважды в месяц в конкретно определенные дни и не позднее 15 дней после завершения месяца. Иначе это серьезное нарушение ТК РФ с большими штрафами, а при длительной задержке — и уголовным преследованием. А как быть с премией, ведь это тоже оплата за труд?

Увольнение иностранца в связи с окончанием патента — особый порядок прекращения трудового договора с мигрантом, у которого закончился срок действия разрешительных документов. Такой вариант предусмотрен статьей 327.6 ТК РФ. Процедура в целом несложная, но имеет некоторые особенности.



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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-4319 от 13.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работник разбил служебное авто? Удерживаем причиненный ущерб из зарплаты

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/31818 от 27.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже квартиры и машины нельзя применить НПД

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31158 от 23.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на покупку инструментов для строительства дома не включаются в имущественный вычет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32766 от 28.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Получение недвижимости по наследству: как исчисляется минимальный срок владения

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32869 от 28.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Переводы с карты на карты не облагаются НДФЛ



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