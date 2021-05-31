Заполняем поле 109 в платежном поручении в 2021 году

Поле 109 в платежном поручении 2021 года заполняется при перечислении налогов. На что обратить особое внимание при заполнении поля 109 «Дата документа»? С каким полем платежного поручения оно взаимосвязано? Что делать, если вы затрудняетесь в выборе значения для данного поля? Ответы на эти вопросы — в статье.

Когда заполняется поле 109 «Дата документа»

Поле 109 «Дата документа» заполняется при формировании платежных поручений для перечисления налогов в бюджеты всех уровней. При этом нужно руководствоваться Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

Правила заполнения поля 109

В поле 109 «Дата документа» указывается дата основания платежа. Рассматриваемое поле состоит из 10 знаков:

первые 2 знака означают календарный день и принимают значение от 01 до 31 в соответствии с количеством дней в месяце;

3-й и 6-й знаки являются разделительными и заполняются символом «.»;

4-й и 5-й знак обозначают месяц и принимают значение от 01 до 12 в соответствии с количеством месяцев в году;

с 7-го по 10-й знаки обозначают год.

Важно сразу заметить, что поле 109 «Дата документа» взаимосвязано с полем 106 «Основание платежа». Его значения напрямую зависят от значений этого поля.

С 01.01.2021 произошли изменения в реквизитах платежного поручения на уплату налогов, в том числе, в поле 106. С 01.05.2021 обязательно заполняйте поле 15, в котором указывается номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)). С этой даты также меняются реквизиты Казначейских счетов и наименование банка получателя. Период с 01.01.2021 по 30.04.2021 переходный. Т.е. банк примет платежки как со старыми так и с новыми реквизитами. Это следует из письма ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504.

Для платежей текущего периода, когда в поле 106 «Основание платежа» указывается показатель ТП, а налог уплачивается в соответствии с деклараций, в поле 109 «Дата документа» проставляется дата подписания декларации, представленной в налоговый орган. При добровольном погашении кредиторской задолженности по налогам, при условии ее самостоятельного обнаружения, в поле 109 указывается 0 (значение поля 106 — ЗД).

В исключительных случаях, установленных законодательством, в поле 109 «Дата документа» проставляется конкретная дата. Это происходит, когда поле 106 «Основание платежа» имеет значение:

ТР — дата требования налогового органа;

РС — дата документа, в котором принято решение о рассрочке;

ОТ — дата документа, соответствующего решению об отсрочке;

РТ — дата документа, в котором принято решение о реструктуризации;

ПБ — дата решения арбитражного суда о начале процедуры банкротства;

ПР — дата документа о приостановлении взыскания;

АП — дата решения о привлечении либо отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

АР — дата исполнительного документа;

ИН — дата, соответствующая решению о предоставлении инвестиционного налогового кредита;

ТЛ — дата определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику.

В случае, когда организация уплачивает авансовый платеж по налогу либо затрудняется с выбором значения для поля 109, допускается указание значения 0. Это подтвердили чиновники в письме Минфина России от 25.02.2014 № 02-08-12/7820.

Примеры заполнения поля 109

Разберем несколько примеров заполнения поля 109 «Дата документа».

Пример 1

Организация уплачивает текущий платеж по налогу на прибыль. Дата подписания декларации, представленной в налоговый орган, — 27.03.2021. Тогда поле 106 «Основание платежа» имеет значение ТП, следовательно, в поле 109 будет указано: 27.03.2021.

Пример 2

Организация самостоятельно выявила недоплату по налогу на имущество за 2020 год и перечисляет его. При этом поле 106 должно иметь значение ЗД, а поле 109 — 0.

Пример 3

Организация уплачивает налог по требованию налогового органа от 22.12.2020. В поле 106 указано значение ТР, а в поле 109 — дата выставленного требования: 22.12.2020. Однако с 01.01.2021 для данной ситуации нужно указывать назначение ЗД (назначение ТР — отменяется).

Пример 4

Организация уплачивает авансовый платеж по земельному налогу. В поле 106 «Основание платежа» нет никаких значений, в поле 109 будет указан 0.

Итоги

Поле 109 «Дата документа» не несет в себе ключевую информацию о совершаемом платеже и не приводит к неперечислению налога в бюджет, а также начислению пеней. Однако правила заполнения данного поля закреплены законодательно, поэтому каждому бухгалтеру необходимо ознакомиться с ними, прежде чем приступать к формированию платежных поручений.