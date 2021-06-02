Какие проводки делаются при списании общехозяйственных расходов

Списаны общехозяйственные расходы — проводка по этой операции зависит от формулировки в учетной политике. Какие способы списания общехозяйственных расходов существуют? Связан ли способ списания с технологией расчета себестоимости продукции? Допустимо ли списание общехозяйственных расходов, если нет доходов? Какие при этом применяются проводки и задействуются счета? На эти вопросы ответим в статье.

Проводки по счетам 20 и 90: выбираем способ списания расходов

Списание общехозяйственных расходов может производиться одним из двух способов. Проводки по списанию общехозяйственных расходов в зависимости от выбранного способа представлены на рисунке:

Выбранный порядок списания общехозяйственных расходов нужно закрепить в учетной политике.

Там же потребуется указать показатель, пропорционально которому общехозяйственные расходы будут распределяться на себестоимость разных видов продукции, если их списание производится в дебет счета 20 «Основное производство». Это может быть зарплата основных производственных рабочих, выручка, объем производства и другие показатели.

Технологию распределения и списания общехозяйственных расходов покажем на примере.

Схема списания общехозяйственных расходов на себестоимость продукции (основное производство)

Итак, списаны общехозяйственные расходы на основное производство — какие проводки нужно сделать в бухгалтерском учете?

Пример

ООО «Энергия Плюс» производит два вида продукции:

Конденсаторы (устройства для накопления заряда и энергии электрополя); Транзисторы (преобразователи электрических сигналов).

С начала года в учетной политике ООО «Энергия Плюс» закреплен порядок списания общехозяйственных расходов по объектам калькулирования (видам продукции). База распределения — зарплата производственных рабочих.

За январь сумма общехозяйственных расходов составила 774 023 руб. Как «Энергия Плюс» распределило расходы, показано в таблице:

Показатель По видам продукции Итого конденсаторы транзисторы Зарплата основных производственных рабочих (включая страховые взносы) за январь, руб. 2 027 133 2 759 426 4 786 559 Удельный вес зарплаты рабочих 42,35% (2 027 133 / 4 786 559 × 100%) 57,65% (2 759 426 / 4 786 559 × 100%) 100% Расчет суммы общехозяйственных расходов, приходящейся на каждый вид продукции, руб. 327 798,74 (774 023 × 42,35%) 446 224,26 (774 023 × 57,65%) 774 023

В учете ООО «Энергия Плюс» произведены следующие проводки по списанию общехозяйственных расходов:

Согласно рабочему плану счетов ООО «Энергия Плюс», по счету 20 организован аналитический учет по субсчетам 20.1 «Производство конденсаторов» и 20.2 «Производство транзисторов».

Такими проводками списаны общехозяйственные расходы на себестоимость продукции в учетеООО «Энергия Плюс» в январе. Аналогичным образом будут распределяться и списываться общехозяйственные расходы в течение всего года.

К общехозяйственным относятся и представительские расходы.

Выручка нулевая: что делать с общехозяйственными расходами

В условиях отсутствия деятельности также могут возникать общехозяйственные расходы. Как с ними быть? Общехозяйственные расходы (как и остальные виды расходов) в бухгалтерском учете должны признаваться своевременно: в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены:

Если в ожидании появления выручки расходы не учитывать, будут искажены показатели бухгалтерского учета и отчетности. Пользователи отчетности будут введены в заблуждение показателем безубыточности деятельности компании в условиях, когда убыток фактически имеется (расходы есть при отсутствии доходов).

Кроме того, за грубое нарушение правил ведения учета доходов и расходов предусмотрены штрафы (ст. 120 НК РФ, ст. 15.11 КоАП).

Возникает вопрос: как могут оштрафовать по статье Налогового кодекса, если нарушен порядок бухгалтерского учета расходов? Ответ содержится в п. 3 ст. 120 НК РФ. В тексте статьи расшифровано, что понимать под выражением «грубое нарушение правил учета доходов и расходов»:

Таким образом, в условиях отсутствия деятельности общехозяйственные расходы подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета и своевременному списанию. В следующем разделе мы расскажем, какой проводкой списываются общехозяйственные расходы в таком случае.

Проводка с участием счета 91: как списываются расходы при отсутствии доходов

Коммерческая деятельность может не приносить доход в стадии становления бизнеса, в сезонных работах или при других обстоятельствах. В таких условиях может отсутствовать выручка, а также иные доходы и расходы, но без общехозяйственных расходов обойтись можно не всегда. Они накапливаются на счете 26 и требуют своевременного списания.

Какая в таком случае производится проводка при списании общехозяйственных расходов? Возможные способы списания для такой ситуации представлены на рисунке:

Выбор способа 1 предполагает распределение общехозяйственных расходов по объектам калькулирования (производство продолжается, но выручки от реализации продукции пока нет). В условиях отсутствия продаж общехозяйственные расходы будут учитываться в остатках незавершенного производства.

При выборе способа 2 общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на прочие расходы. Такой способ применяется при полном отсутствии деятельности, когда признать общехозяйственные расходы расходами по обычным видам деятельности нельзя.

Итоги

В дебет счетов учета затрат 20, 23, 29 списываются общехозяйственные расходы в том случае, если продукция учитывается по полной производственной себестоимости. Если компания определяет сокращенную себестоимость продукции, общехозяйственные расходы списываются на себестоимость продаж. При отсутствии деятельности и выручки от продаж в проводках по списанию расходов участвует счет 91.2 «Прочие расходы».