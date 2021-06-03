Как учитывать затраты, которые запрещено относить на себестоимость НП и ГП

Как вы знаете, с 2021 года в себестоимость незавершенного производства и готовой продукции нельзя включать некоторые расходы, включая управленческие. Их не много. Но, тем не менее, если их нельзя включать в себестоимость, то как тогда их учитывать?

Что относится к незавершенному производству

Согласно ФСБУ 5/2019 с 2021 года незавершенное производство относится к запасам.

В подпункте «е» пункта 3 ФСБУ 5/2019 и пункте 63 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности прописано, что признают незавершенным производством.

Продукция, не прошедшая всех стадий обработки, а также работы, не принятые заказчиками, называются незавершенным производством, а затраты по ним — затратами незавершенного производства.

Незавершенное производство может быть как в основном, так и во вспомогательном производстве и в деятельности обслуживающих производств и хозяйств. В учете оно определяется как дебетовое сальдо по счетам 20, 23, 29 на конец месяца (отчетного периода). В незавершенное производство входит стоимость остатков сырья и материалов, не списанных на финансовые результаты или счета учета продукции.

Как отражают затраты на производство

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в течение отчетного периода формируют себестоимость, и их отражают проводками:

Дебет 20 (23, 29) Кредит 10 (02, 05, 23, 25, 70, 69...) — списаны затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

По мере завершения готовой продукции ее стоимость списывается на соответствующие счета учета (например, счет 43 «Готовая продукция»), а выполненные работы и услуги списываются на счет финансовых результатов:

Дебет 43 (40, 90) Кредит 20 (23, 29) — списана себестоимость готовой продукции, выполненных работ.

Что разрешено включать в фактическую себестоимость НП и ГП

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг (п. 23 ФСБУ 5/2019). Это, как вы знаете, затраты:

материальные;

на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

амортизация;

прочие затраты.

Напомним, что все они, в свою очередь, подразделяются на прямые и косвенные. Прямые относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг. Косвенные не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (п. 24 ФСБУ 5/2019).

Что запрещено включать в фактическую себестоимость НП и ГП

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются (п. 26 ФСБУ 5/2019):

затраты, понесенные в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса, раньше их включали в себестоимость. Это сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брак;

управленческие расходы, если они непосредственно не связаны с производством (такое тоже может быть);

расходы на хранение, если они не связаны с технологией производства продукции, выполнения работ, оказания услуг (раньше — включались без оговорок);

расходы на рекламу и продвижение продукции;

другие затраты, которые не является необходимыми для производства.

Как видите, расходы компании во время простоя в себестоимость незавершенного производства и готовой продукции по правилам ФСБУ 5/2019 включать нельзя. Напомним, что простои ТК РФ приравнивает к рабочему времени.

На каких счетах отражать расходы во время простоя

Какими проводками в бухучете отражать расходы в период простоя, зависит от его причин.

Если это простой по внутренним причинам, то расходы в этот период обычно связаны с производством. Значит, это расходы по обычным видам деятельности, и их можно отнести напрямую в дебет счета 90 субсчета «Себестоимость продаж». Счета учета затрат задействовать не нужно.

Например, зарплату работникам во время простоя по внутренним причинам следует отразить проводкой:

Дебет 90-2 Кредит 70.

А если простой связан с внешними факторами, то расходы следует отражать как прочие, на счете 91. Таким способом Минфин в письме от 15 июля 2020 г. № ПЗ- 14/2020 рекомендовал учитывать расходы в нерабочие дни, объявленные во время пандемии, когда многим было запрещено работать. Соответственно, и проводка по зарплате будет такой:

Дебет 91-2 Кредит 70.

Такие расходы отражают по строкам 2310 и 2350 отчета о финансовых результатах.