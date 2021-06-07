Надо ли возвращать СЗВ-ТД в список общей отчетности? Обзор форума «Клерка»

Сезон отпусков начался, но на форуме «Клерка» вопросов не убывает. Вот самые интересные темы прошедшей недели.
СБИС! Верните СЗВ-ТД в общую отчетность, призывает один из участников форума. Но не все с этим согласны, ведь эта форма — не отчетность.
Надо ли применять ККТ при перечислении денег с расчетного счета ИП на личный? Нет, ответили автору вопроса клерки, а заодно и посоветовали, что писать в платежке в таком случае.
Может ли физлицо со статусом ИП учредить ООО и быть там гендиректором? Ответ в этой теме.
Простой вопрос о том, как оформить реализацию товаров, приобретенных через подотчет, вызвал бурную дискуссию о том, можно ли перепродавать товары, купленные в розницу.
Сотрудник на 0,2 ставки уходит в отпуск. Как быть со средним заработком, которые не может быть менее МРОТ?
А на эти вопросы так никто и не ответил:
- Реализация доли в LLC (США)
- Можно ли отменить ликвидацию по вынесенному решению ФНС?
- Как правильно составить агентский договор при продаже авто физ.лицу по агентскому договору?
- Самозанятый, уплата налогов
- Субсидии при трудоустройстве безработных
- Списание безнадежного долга
- Ошибки прошлых лет?
- Оплата выходных в командировке!