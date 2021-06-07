Надо ли возвращать СЗВ-ТД в список общей отчетности? Обзор форума «Клерка»

Сезон отпусков начался, но на форуме «Клерка» вопросов не убывает. Вот самые интересные темы прошедшей недели.

СБИС! Верните СЗВ-ТД в общую отчетность, призывает один из участников форума. Но не все с этим согласны, ведь эта форма — не отчетность.

Надо ли применять ККТ при перечислении денег с расчетного счета ИП на личный? Нет, ответили автору вопроса клерки, а заодно и посоветовали, что писать в платежке в таком случае.

Может ли физлицо со статусом ИП учредить ООО и быть там гендиректором? Ответ в этой теме.

Простой вопрос о том, как оформить реализацию товаров, приобретенных через подотчет, вызвал бурную дискуссию о том, можно ли перепродавать товары, купленные в розницу.

Сотрудник на 0,2 ставки уходит в отпуск. Как быть со средним заработком, которые не может быть менее МРОТ?

А на эти вопросы так никто и не ответил: