Оборотно-сальдовая ведомость: важные детали

Оборотно-сальдовая ведомость — важнейший бухгалтерский источник как с точки зрения обеспечения качества внутреннего документооборота предприятия, так и представления отчетности в контролирующие органы. Каковы нюансы его составления, расскажем в нашей статье.

Какие НПА регулируют заполнение оборотно-сальдовой ведомости по счету

Исторически термин «оборотно-сальдовая ведомость» в нормативно-правовых актах РФ не закреплялся — фактически он используется неофициально. Однако соответствующий документ широко распространен на практике.

Применение оборотно-сальдовых ведомостей косвенно предопределено положениями ст. 10 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Данный НПА предусматривает, что:

сведения, отражаемые в первичных документах, должны регистрироваться и накапливаться в регистрах бухучета (п. 1 ст. 10 закона № 402-ФЗ);

в структуре регистра бухучета должна присутствовать группировка объектов бухучета, а также величина денежного измерения соответствующих объектов;

формы соответствующих регистров для частных экономических субъектов утверждаются руководством, для государственных — бюджетными НПА.

Тот факт, что в качестве регистра бухучета используется именно оборотно-сальдовая ведомость, можно связать, прежде всего, с правовой традицией, сформировавшейся еще в Советском Союзе.

Так, в письме Минфина СССР и Центрального статистического управления СССР от 20.02.1981 № 35 в качестве регистров бухгалтерского учета рекомендовано использовать как раз таки оборотные ведомости — по основным, синтетическим счетам, а также субсчетам.

Другой значимый фактор, предопределяющий использование современными предприятиями обороток, — издание Минфином России приказа от 28.12.2001 № 119н, которым ведомство утвердило методические указания, касающиеся бухгалтерского учета материально-производственных запасов российских предприятий. В положениях данного НПА использются 2 понятия:

оборотная ведомость — источник, в котором фиксируются суммы приходов и расходов, коррелирующих с движением товаров или материалов на складе, остатки на начало и конец отчетного месяца, а также соответствующие им суммы на синтетических счетах и субсчетах;

сальдовая ведомость — документ, который в целом соответствует оборотной, но в нем не фиксируется приход и расход товаров или материалов.

В силу наличия данных НПА, а также в ходе практики документооборота в деловом и бухгалтерском сообществе РФ постепенно получили распространение более или менее общепризнанные форматы оборотно-сальдовых ведомостей.

Есть еще один значимый фактор для составления обороток российскими предприятиями. ФНС довольно часто истребует их при проверках — как при традиционном взаимодействии с налогоплательщиками, так и в рамках инновационных способов коммуникации с фирмами, таких как налоговый мониторинг.

В частности, в п. 8 приказа ФНС России от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184 указано, что в регламенте информационного взаимодействия между налогоплательщиком и ФНС должно быть зафиксировано обязательство первого по представлению в ФНС оборотно-сальдовых ведомостей в рамках налогового мониторинга.

Как выглядит оборотно-сальдовая ведомость (пример структуры)

Советское наследие и современная деловая практика обусловили появление 3 основных разновидностей оборотно-сальдовых ведомостей:

составляемых по совокупности значений в синтетических счетах;

составляемых по аналитическим счетам;

комбинированных, сочетающих в себе предыдущие типы обороток.

Ведомости по совокупности синтетических счетов, составляемые разными предприятиями, в целом будут весьма схожи друг с другом, так как перечень соответствующих счетов утвержден законодательно.

В свою очередь, заполнение ОСВ по аналитическим счетам в каждой организации может отличаться весьма специфичными нюансами.

Типовая оборотно-сальдовая ведомость по активному или пассивному счету состоит из 7 столбцов:

название конкретного счета (субсчета);

сальдо по дебету и кредиту на начало отчетного периода;

обороты в рамках отчетного периода по дебету и кредиту;

сальдо по дебету и кредиту на конец отчетного периода.

В зависимости от того, какой счет отражает оборотно-сальдовая ведомость — активный или пассивный, фиксируется увеличение активов в столбцах «Дебет» и их уменьшение в столбцах «Кредит» (для активных счетов) либо, наоборот, уменьшение пассивов в столбцах «Дебет» и увеличение таковых в столбцах «Кредит» (для пассивных счетов).

Итоги

Оборотно-сальдовая ведомость — регистр бухгалтерского учета, который представляет собой элемент системы сбора и обработки информации. Как правило, формуляр заполняется автоматически в учетных системах. Использование ведомости для целей исчисления налогов возможно лишь в частных случаях. При осуществлении операций, влекущих за собой различный порядок учета, возникает необходимость корректировки или подготовки нового регистра для налоговых целей.