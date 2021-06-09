Как рассчитать отпускные в 2021 году: примеры

Один из китов, на которых держится расчет отпускных, – средний заработок. Посмотрим, как считать показатель в разных ситуациях, на конкретных примерах отпускных-2021.

Общий алгоритм

Рассчитываем отпускные по формуле:

Сумма отпускных = Средний дневной заработок × Количество календарных дней отпуска

Средний заработок считаем по Постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

Расчет среднего заработка

По какой формуле считать СЗ, зависит от того, полностью ли сотрудник отработал расчетный период. Это 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску.

Вот формула для случая, когда расчетный период сотрудник отработал целиком:

Средний дневной заработок = Заработок за расчетный период / 12 / 29,3

Отметим: 29,3 – постоянный показатель. Это среднемесячное число календарных дней.

Если сотрудник в расчетном периоде отработал не полностью или были вычитаемые дни (например, больничный, отпуск и др.), формула более сложная:

Средний дневной заработок = Выплаты, которые входят в расчет СЗ / (Среднемесячное число календарных дней × Количество полностью отработанных месяцев + Число отработанных календарных дней в неполных месяцах)

Последний показатель, в свою очередь, считаем так:

Число отработанных календарных дней в неполном месяце = Среднемесячное число календарных дней / Общее число календарных дней в данном месяце × Число календарных дней в данном месяце, приходящееся на отработанное время

Пример 1. Расчетный период сотрудник отработал полностью

Сотрудник взял отпуск на 28 календарных дней. Заработок за 12 месяцев предшествующих отпуску составил 800 000 рублей.

Итого средний дневной заработок равен: 800 000 рублей / 12 месяцев / 29,3 = 2275,31 рублей

Сумма к выплате: 2275,31 * 28 = 63 708,68 рублей

Выплачивайте отпускные минимум за 3 календарных дня до начала отдыха. Например, понедельник – первый день отпуска? Значит, в четверг накануне отпускные уже должны упасть в кошелек или на карту сотрудника.

Пример 2. Расчетный период отработан не полностью

Отпуск сотрудника составляет 14 календарных дней с 10 июля по 23 июля. Оклад – 20 000 рублей.

Расчетный период – с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

В феврале работник брал больничный на 10 дней (с 3 по 12 февраля) и получил зарплату за этот месяц 11 578,95 рубля.

1. Определим выплаты, которые включаются в расчет среднего заработка:

Общая сумма выплат, за исключением февраля: 20 000 рублей * 11 месяцев = 220 000 рублей

Выплаты с февралем: 220 000 рублей + 11 578,95 рубля = 231 578,95 рублей

2. Посчитаем количество отработанных дней в феврале:

Всего в феврале в 2021 году 28 календарных дней. 10 из них сотрудник болел. Значит, на отработанные дни пришлось 18 календарных дней (28-10).

Для целей расчета в феврале отработано 18,836 дней (29,3/28*18).

3. Найдем среднедневной заработок:

231 578,95 / (29,3 * 11 месяцев + 18,836 дней) = 678,85 рублей.

4. Вычисляем сумму отпускных:

678,85 * 14 = 9 503,9 рублей.

Премия в расчете отпускных

Сотрудник в расчетном периоде получал премию. Учитывать ее при расчете отпускных?

Да, если это премия за те месяцы, которые попали в расчетный период (Письмо Минздравсоцразвития от 05.03.08 № 535-17).

Пример 3. Учет премии при расчете отпускных

Сотрудник уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней. Заработок за 12 месяцев, предшествующих отпуску, составил 1 000 000 рублей. Помимо этого сотрудник получал ежемесячную премию в размере 5000 рублей каждый месяц.

Доход сотрудника от ежемесячной премии за год составил 60 000 руб. (5 000 рублей * 12 месяцев).

Средний дневной заработок составляет: (1 000 000 руб. + 60 000 руб.) / 12 месяцев / 29,3 = 3 014,79 руб.

Сумма к выплате: 3 014,79 * 28 = 84 414,12 рублей.

Особый расчет отпускных в рабочих днях

До этого мы считали отпускные в календарных днях. Отпуск в рабочих днях работодатели начисляют в двух случаях:

сезонным работникам, если человек трудится по трудовому договору, который действует до двух месяцев.

Формулы:

Сумма отпускных в рабочих днях = Средний дневной заработок × Количество рабочих дней отпуска

Средний дневной заработок = Фактически начисленная заработная плата / Количество рабочих дней по календарю 6-ти дневной рабочей недели

Фактически начисленная заработная плата – плата за труд, который работник получил с первого дня начала работы до начала отпуска.

Пример 4. Расчет отпускных сезонному работнику

Сотрудник уходит в отпуск на 12 рабочих дней. Фактически начисленная заработная плата составила 600 000 руб. Количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели за полгода равны 111 дней.

Средний дневной заработок: 600 000 рублей / 111 дней = 5 405,41 рублей

Отпускные: 5 405,41 рублей * 12 дней = 64 864,92 рубля.

Расчет отпускных при увольнении

Когда сотрудника увольняют, ему выплачивают компенсацию за дни отпуска, которые остались не использованы.

При расчете отпуска в календарных днях следуйте формуле:

Сумма компенсации = Средний дневной заработок × Количество календарных дней неиспользованного отпуска

При расчете отпуска в рабочих днях:

Сумма компенсации = Средний дневной заработок × Количество рабочих дней неиспользованного отпуска

Пример 5. Расчет компенсации за неотгуленные дни отдыха

Последний день работы сотрудника в компании – 2 июня 2021. Расчетный период – с 1 июня 2020 года по 31 июля 2021. Общий стаж сотрудника в компании – 21 месяц. Из них он всего раз был в отпуске - с 3 июня по 17 июня 2020. Получается, расчетный период отработан не полностью.

За расчетный период сотрудник заработал 840 000 руб.

В расчетном периоде 11 полных отработанных месяцев. И в июне сотрудник отработал 29,3/ 30 * (30-14) = 15,63 дней.

Средний дневной заработок = 840 000 рублей / (29,3 * 11 месяцев +15,63) = 2 485,72 руб.

Общее количество дней отпуска, положенных сотруднику, = 21 месяц * 2,33 дня = 48,93 дня, где 2,33 получаем расчетным путем: 28 дн. в году / 12.

Округляем до 49 дней.

Количество дней неиспользованного отпуска = 35 (49 - 14).

Компенсация отпуска = 2 485,72 рубля * 35 дней = 87 000,2 рублей.