Охрана труда в 1С:ЗУП 8 КОРП: что и как отражаем

Рассказываем, как в 1С отражаются вопросы по охране труда.

Каждый работодатель обязан обеспечить должным образом условия труда. И, прежде всего, они должны быть безопасными. Регулируют эти моменты:

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29;

Раздел X. Охрана труда ТК РФ;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8» КОРП включены:

все инструктажи и тренинги по охране труда, их планирование и учет в программе;

оценка условий труда, документы для проведения этой оценки;

анализ и расследование несчастных случаев на предприятии.

При этом доступ к базе настраивается в зависимости от функционала: так, кадровику будут доступны одни разделы и документы, руководителю — другие, рядовому сотруднику — третьи и т.д.

Штрафы

Штрафы за нарушение требований охраны труда устанавливает ст. 5.27.1 КоАП РФ. Это достаточно крупные суммы (смотрите таблицу):

Нарушение Штраф на организацию Нарушение государственных нормативных требований охраны труда (ч. 1) до 80 000 руб. Нарушение порядка проведения спецоценки условий труда или ее непроведение (ч. 2) до 80 000 руб. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда или без прохождения обязательных медосмотров (ч. 3) до 130 000 руб. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч. 4) до 150 000 руб. Совершение повторного аналогичного нарушения (ч. 5) до 200 000 руб.

Разберемся, какие моменты учитывать в программе, чтобы избежать таких штрафов.

Вопросы здоровья сотрудников

В программе есть действующий классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов - пользуйтесь им. Это перечень и описание факторов и периодичность медосмотров или психиатрического освидетельствования.

Также есть классификатор работ, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медосмотры.

Специалисту по охране труда нужно:

отслеживать рабочие места, на которых присутствуют вредные факторы и виды работ;

контролировать своевременность прохождения медосмотров и наличие противопоказаний по заключениям медосмотров;

оформлять направления и регистрацию заключений медосмотров.

Сотрудник отдела кадров может из документов «Решение о приеме на работу» или «Решение о кадровом переводе» создать документ «Направление на медосмотр» и при необходимости распечатать.

Оцениваем условия труда

Для анализа условий труда в программе существуют отчеты:

Отчет «Рабочие места, подлежащие специальной оценке условий труда»;

Отчет «Результаты специальной оценки условий труда».

Специалист по охране труда может обращаться к журналу «Спецоценка условий труда», где находятся все виды документов, или может регистрировать эти события в списках документов:

«Декларация соответствия спецоценки условий труда»,

«Подготовка к спецоценке условий труда»,

«Результаты спецоценок условий труда».

Учитываем несчастные случаи

Для регистрации несчастного случая специалисту по охране труда нужно использовать документы:

«Несчастные случаи на производстве»;

«Протоколы опроса участников несчастного случая»;

«Последствия несчастных случаев».

Все они собраны в журнале «Несчастные случаи» — сразу заглядывайте туда.

В документах можно указать: