Даже если страховые взносы были начислены на выплаты работникам, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, их можно учесть в составе прочих расходов. Об этом напоминает Минфин России в письме от 21 мая 2021 г. № 03-03-06/1/38954.

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы в виде страховых взносов в ПФР, ФФС и ФОМС, начисленные в установленном порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ.

Страховые взносы с материальной помощи

Материальная помощь может быть разная.

Если матпомощь является частью системы оплаты труда, ее надо облагать страховыми взносами.

Например, работникам могут выплачивать материальную помощь к отпуску. Как отмечают судьи, такая матпомощь носит стимулирующий характер и зависит от стажа работы. Данная выплата является частью системы оплаты труда. Ее надо облагать страховыми взносами.

Не облагается взносами материальная помощь (ст. 422 НК РФ):

гражданам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также людям, пострадавшим от террористических актов на территории РФ;

работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи — супругов, родителей, детей, усыновителей и усыновленных (ст. 2 Семейного кодекса);

работнику при рождении (усыновлении/удочерении) ребенка — в течение первого года после рождения (усыновления/удочерения), но не более 50 000 рублей на каждого ребенка;

работнику не более 4000 рублей на одного работника за расчетный период.

Материальная помощь, оказываемая работникам в связи с другими обстоятельствами, облагаются страховыми взносами в общем порядке.

Можно ли учесть в расходах страховые взносы, начисленные на матпомощь работника?

Согласно пункту 23 статьи 270 Налогового кодекса расходы организации в виде сумм материальной помощи работникам не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Однако к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов, таможенных платежей, сборов и страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные в установленном законодательством РФ порядке, кроме перечисленных в статье 270 НК РФ (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Конкретно страховые взносы, начисленные на выплаты, которые не признаются расходами при налогообложении прибыли, в статье 270 НК РФ не поименованы.