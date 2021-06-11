Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». 31 декабря сделают праздником за счет другого дня

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Минтруд рассказал про планы сделать 31 декабря официально праздничным днем — правда, за счет другого праздника. Какого именно, власти пока не выбрали.

За преднамеренное банкротство и незаконные действия при банкротстве накажут ликвидаторов, арбитражников и конечных выгодоприобретателей. Посадят до 7 лет со штрафом до 7 млн.

Сбербанк поднял минимальный лимит по переводам через Систему быстрых платежей. Причем утроил его — берите на заметку.

Если налоговая не прислала сообщение о транспортном налоге, то проверьте, подавались ли сведения о госрегистрации транспорта.

Важное напоминание: с 1 июля стартует система прослеживаемости товаров. Что поменяется в работе компаний из-за этого, расскажем на вебинаре 6 июля. Регистрируйтесь прямо сейчас!

Какие ошибки нельзя совершать бизнесу, чтобы не попасть под подозрения налоговой? Рассказываем, как спокойно работать, не нарушая закон.

Очередная странная история. Налоговики заблокировали счет из-за несданной декларации по НДС. А ООО — на УСН. Что делать?

Еще больше важных деталей по упрощенке — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка». Пройти курс можно хоть сегодня, на него как раз скидка.

Новости

События

Риски и детали при работе с самозанятыми: что нужно знать в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

Электронные трудовые книжки, изменения в формировании отчетности в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

РИД в составе НМА как стратегический ресурс организации. Сложные вопросы учета РИД правового характера, баланс интересов сторон, решение задач бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и РСБУ, налоговые риски

Дата проведения: 17 июня, четверг

Прослеживаемость товаров в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

Онлайн-курс «Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 июня, четверг

Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют

Дата проведения: 16 июня, среда

Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров

Дата проведения: 16 июня, среда

Презентация программы CIMA Eng

Дата проведения: 15 июня, вторник

Как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется

Дата проведения: 15 июня, вторник

Применение МСА 540 (пересмотренного, 2018 Г.) «Аудит оценочных значений»

Дата проведения: 15 июня, вторник

Статьи

Теперь под строгим надзором будут любые финансовые операции НКО.

Рассказываем про актуальные изменения в Правилах по охране труда: на очереди ПОТ в медицинских организациях.

Даже если страховые взносы были начислены на выплаты работникам, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, их можно учесть в составе прочих расходов.

Отвечает ли директор ООО своим имуществом за долги ООО — да. Пределы установлены законодательно.

Рассмотрим, к чему может привести уточненка и то, как действовать прогрессивному бухгалтеру, чтобы избежать штрафа – независимо от того, какой налог правим.

В статье сравним встроенную подсистему Зарплата и кадры в 1С:ERP и отдельный продукт 1С:ЗУП ПРОФ.

Непростая новая система, в которой надо разобраться. Запилили для вас тест.

Все экономические проблемы в стране наконец-то решены, и Госдума приняла закон о личных фондах. Теперь все фонды будут либо личными, либо общественными. Точнее, общественно полезными.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК (КДЕС РЕД. 2) предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: № 03-04-05/31281 от 23.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже доли в ООО доход для НДФЛ можно уменьшить на стоимость взноса в уставный капитал

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7912@ от 07.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не прислала сообщение о транспортом налоге. Проверьте, подавались ли сведения о госрегистрации ТС

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/110993 от 17.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Наследнику авторского произведения не надо платить страховые взносы с полученного вознаграждения

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/37361 от 17.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Линзы освобождаются от НДС, даже если они с нулевыми диоптриями. Ведь они помогают при астигматизме

Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-4986 от 31.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Майские выходные не уменьшают зарплату работников

Справочник бухгалтера

Производственный календарь на 2022 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Сохраните себе.

Производственный календарь на 2022 год при пятидневной рабочей неделе

Производственный календарь на 2021 год при пятидневной рабочей неделе. Сохраните себе.

Новые темы форума

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама