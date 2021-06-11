«Утренний бухгалтер». 31 декабря сделают праздником за счет другого дня

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Минтруд рассказал про планы сделать 31 декабря официально праздничным днем — правда, за счет другого праздника. Какого именно, власти пока не выбрали.

За преднамеренное банкротство и незаконные действия при банкротстве накажут ликвидаторов, арбитражников и конечных выгодоприобретателей. Посадят до 7 лет со штрафом до 7 млн.

Сбербанк поднял минимальный лимит по переводам через Систему быстрых платежей. Причем утроил его — берите на заметку.

Если налоговая не прислала сообщение о транспортном налоге, то проверьте, подавались ли сведения о госрегистрации транспорта.

Важное напоминание: с 1 июля стартует система прослеживаемости товаров. Что поменяется в работе компаний из-за этого, расскажем на вебинаре 6 июля. Регистрируйтесь прямо сейчас!

Какие ошибки нельзя совершать бизнесу, чтобы не попасть под подозрения налоговой? Рассказываем, как спокойно работать, не нарушая закон.

Очередная странная история. Налоговики заблокировали счет из-за несданной декларации по НДС. А ООО — на УСН. Что делать?

Еще больше важных деталей по упрощенке — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка». Пройти курс можно хоть сегодня, на него как раз скидка.

Новости

События

Риски и детали при работе с самозанятыми: что нужно знать в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

Электронные трудовые книжки, изменения в формировании отчетности в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

РИД в составе НМА как стратегический ресурс организации. Сложные вопросы учета РИД правового характера, баланс интересов сторон, решение задач бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и РСБУ, налоговые риски

Дата проведения: 17 июня, четверг

Прослеживаемость товаров в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

Онлайн-курс «Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 июня, четверг

Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют

Дата проведения: 16 июня, среда

Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров

Дата проведения: 16 июня, среда

Презентация программы CIMA Eng

Дата проведения: 15 июня, вторник

Как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется

Дата проведения: 15 июня, вторник

Применение МСА 540 (пересмотренного, 2018 Г.) «Аудит оценочных значений»

Дата проведения: 15 июня, вторник

Статьи

Теперь под строгим надзором будут любые финансовые операции НКО.

Рассказываем про актуальные изменения в Правилах по охране труда: на очереди ПОТ в медицинских организациях.

Даже если страховые взносы были начислены на выплаты работникам, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, их можно учесть в составе прочих расходов.

Отвечает ли директор ООО своим имуществом за долги ООО — да. Пределы установлены законодательно.

Рассмотрим, к чему может привести уточненка и то, как действовать прогрессивному бухгалтеру, чтобы избежать штрафа – независимо от того, какой налог правим.

В статье сравним встроенную подсистему Зарплата и кадры в 1С:ERP и отдельный продукт 1С:ЗУП ПРОФ.

Непростая новая система, в которой надо разобраться. Запилили для вас тест.

Все экономические проблемы в стране наконец-то решены, и Госдума приняла закон о личных фондах. Теперь все фонды будут либо личными, либо общественными. Точнее, общественно полезными.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК (КДЕС РЕД. 2) предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: № 03-04-05/31281 от 23.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже доли в ООО доход для НДФЛ можно уменьшить на стоимость взноса в уставный капитал

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7912@ от 07.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не прислала сообщение о транспортом налоге. Проверьте, подавались ли сведения о госрегистрации ТС

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/110993 от 17.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Наследнику авторского произведения не надо платить страховые взносы с полученного вознаграждения

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/37361 от 17.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Линзы освобождаются от НДС, даже если они с нулевыми диоптриями. Ведь они помогают при астигматизме

Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-4986 от 31.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Майские выходные не уменьшают зарплату работников

Справочник бухгалтера

Производственный календарь на 2022 год при шестидневной рабочей неделе

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