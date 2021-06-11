«Утренний бухгалтер». 31 декабря сделают праздником за счет другого дня

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Минтруд рассказал про планы сделать 31 декабря официально праздничным днем — правда, за счет другого праздника. Какого именно, власти пока не выбрали.
За преднамеренное банкротство и незаконные действия при банкротстве накажут ликвидаторов, арбитражников и конечных выгодоприобретателей. Посадят до 7 лет со штрафом до 7 млн.
Сбербанк поднял минимальный лимит по переводам через Систему быстрых платежей. Причем утроил его — берите на заметку.
Если налоговая не прислала сообщение о транспортном налоге, то проверьте, подавались ли сведения о госрегистрации транспорта.
Важное напоминание: с 1 июля стартует система прослеживаемости товаров. Что поменяется в работе компаний из-за этого, расскажем на вебинаре 6 июля. Регистрируйтесь прямо сейчас!
Какие ошибки нельзя совершать бизнесу, чтобы не попасть под подозрения налоговой? Рассказываем, как спокойно работать, не нарушая закон.
Очередная странная история. Налоговики заблокировали счет из-за несданной декларации по НДС. А ООО — на УСН. Что делать?
Еще больше важных деталей по упрощенке — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка». Пройти курс можно хоть сегодня, на него как раз скидка.
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Риски и детали при работе с самозанятыми: что нужно знать в 2021 году
Дата проведения: 17 июня, четверг
Электронные трудовые книжки, изменения в формировании отчетности в 2021 году
Дата проведения: 17 июня, четверг
РИД в составе НМА как стратегический ресурс организации. Сложные вопросы учета РИД правового характера, баланс интересов сторон, решение задач бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и РСБУ, налоговые риски
Дата проведения: 17 июня, четверг
Прослеживаемость товаров в 2021 году
Дата проведения: 17 июня, четверг
Онлайн-курс «Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 июня, четверг
Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют
Дата проведения: 16 июня, среда
Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров
Дата проведения: 16 июня, среда
Презентация программы CIMA Eng
Дата проведения: 15 июня, вторник
Как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется
Дата проведения: 15 июня, вторник
Применение МСА 540 (пересмотренного, 2018 Г.) «Аудит оценочных значений»
Дата проведения: 15 июня, вторник
Статьи
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Документы
Минфин РФ: № 03-04-05/31281 от 23.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже доли в ООО доход для НДФЛ можно уменьшить на стоимость взноса в уставный капитал
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7912@ от 07.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не прислала сообщение о транспортом налоге. Проверьте, подавались ли сведения о госрегистрации ТС
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/110993 от 17.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Наследнику авторского произведения не надо платить страховые взносы с полученного вознаграждения
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/37361 от 17.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Линзы освобождаются от НДС, даже если они с нулевыми диоптриями. Ведь они помогают при астигматизме
Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-4986 от 31.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Майские выходные не уменьшают зарплату работников
Справочник бухгалтера
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