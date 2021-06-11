Ведение бухучета в транспортной компании: некоторые детали

Бухучет в транспортной компании имеет свои особенности. Рассмотрим, в чем они выражаются и чем обусловлены.

Чем примечательна деятельность по перевозкам

Транспортную компанию отличает следующее.

В ней на каких-либо основаниях (в собственности, аренде, лизинге) имеются транспортные средства, при помощи которых происходит оказание услуг по перевозкам.

Существенную часть штата работников составляют сотрудники, управляющие транспортными средствами, причем условия допуска их к работе и ее режим подчиняются определенным правилам.

Наличие особого набора затрат, необходимых как для появления права на оказание услуг по перевозкам (регистрация транспортных средств, их страхование, наличие специально подготовленных людей для управления), так и для обеспечения функционирования транспортных средств (специальные материалы, регулярное техническое обслуживание).

Необходимость начисления и уплаты являющегося дополнительным к прочим обязательным налогам особого транспортного налога, в целом подчиняющегося правилам НК РФ (гл. 28), но имеющего особенности в каждом из регионов.

Обязательность применения в работе ряда специальных документов: путевой лист (для автотранспорта), товарно-транспортная накладная, железнодорожная или авиагрузовая накладная, коносамент, документы о перегрузке с одного вида транспорта на другой.

Бухгалтерский учет услуг по перевозкам: особенности

Деятельность транспортной компании расценивается как оказание услуг и подчиняется общим правилам их документального оформления и отражения в бухучете. Однако в зависимости от особенностей предоставления услуг, включенных в договор, они могут иметь такие разновидности.

1. Услуга по перевозке оказывается либо сама по себе, либо выделена отдельно в договоре на поставку товаров. В этом случае перевозки должны отражаться в доходах-расходах как отдельный вид деятельности:

выручка от реализации:

Дт 62 Кт 90,

НДС от реализации:

Дт 90 Кт 68,

прямые затраты по оказываемым услугам:

Дт 20 Кт 10, 60, 69, 70,

косвенные затраты:

Дт 26 Кт 02, 04, 10, 60, 68, 69, 70, 71, 76,

затраты учтены в финрезультате:

Дт 90 Кт 20, 26.

2. Если по условиям договора поставки товара продавец своими силами осуществляет его доставку покупателю и стоимость этой услуги входит в цену товара, то в доходах перевозка как отдельный вид не показывается, а расходы, возникающие в связи с доставкой, формируют расходы по продаже (коммерческие):

учтены затраты на доставку:

Дт 44 Кт 10, 60, 69, 70;

затраты отнесены на финрезультат:

Дт 90 Кт 44.

Специфика затрат при перевозках

При учете затрат, связанных с перевозками, внимания заслуживают следующие вещи.

1. Используемые транспортные средства должны обязательно найти отражение в учете: в балансе, если они собственные или взяты в лизинг с учетом на балансе получателя, или за балансом, если они арендованы или получены в лизинг с учетом на балансе лизингодателя. Это позволит обоснованно принимать к учету все затраты по их содержанию.

2. Должна иметь место регистрация транспортных средств за перевозчиком: постоянная, если средства в собственности, или временная, если они арендованы или взяты в лизинг. Наличие этой регистрации (даже когда она временная) обязывает перевозчика к начислению и уплате транспортного налога.

С января 2021 года, начиная с платежа за 2020 год, налоговики самостоятельно рассчитают сумму налога для вашей компании. Декларацию по транспортному налогу сдавать больше не нужно.

3. Отнесение в затраты ГСМ, необходимых для работы транспортных средств, производится в соответствии с утвержденными нормами их списания. Эти нормы либо утверждены законодательно (и должны применяться для определенных отраслей), либо разрабатываются компанией самостоятельно. Это требует организации учета расхода ГСМ по каждому из транспортных средств и применения соответствующего алгоритма списания с отнесением излишков расхода в затраты, не уменьшающие базу по прибыли.

4. Безопасность работы автотранспорта в зимних условиях зависит от применения специальных шин, рассчитанных не на одну зиму. Необходимой станет организация не только неоднократной выдачи этих шин со склада, но и приема их на хранение на летний период с соответствующим отражением этих операций в учете.

5. Непременными составляющими затрат станут расходы на:

страхование транспортных средств, которое будет включаться в затраты частями в течение времени действия страхового полиса;

периодический технический осмотр транспорта;

проведение регулярного технического обслуживания;

обязательные первичные (при приеме на работу) и предрейсовые медосмотры лиц, управляющих транспортными средствами;

оплату специальных перерывов в работе, предназначенных для отдыха, для лиц, управляющих транспортом;

услуги по погрузо-разгрузочным работам, взвешиванию груза, очистке транспортных средств;

оплату проезда по платным дорогам, за въезд на территорию предприятий, хранение грузов, использование подъездных путей, подачу вагонов.

Итоги

Бухучет в транспортной компании отличается рядом особенностей, обусловленных спецификой осуществляемой деятельности. Эта специфика влияет не только на учет доходов и расходов, но и на налогообложение.