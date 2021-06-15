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Год прошел и вот опять: выходные или нерабочие дни в Москве? Обзор форума «Клерка»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Год прошел, но история повторяется — в Москве объявили некие нерабочие дни. Или выходные? Или не объявили, а все по желанию работодателей?

В общем, народ в недоумении. Обсуждение в теме Вопрос к москвичам. Все-таки с 15.06 по 19.06 выходные или нерабочие дни?

Нестандартный вопрос от мужа: Супругу задерживают внеурочно, как пожаловаться? Всё обсудили и семья приняла решение, что надо с такой работы увольняться.

Новая версия 1С не открывает архивы прошлых лет с других версий. Или все-таки открывает?

Из декрета в декрет, а в промежутке самозанятая. Как это отразится на расчете пособия по БиР? Никак, ответили клерки, но дали советы, как получить побольше декретных.

Карточка Т2 на совместителя, как её вести. А может и не нужна она? Анахронизм времен СССР?

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