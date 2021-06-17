Пособия через ФСС в 1С:ЗУП

С 2021 г. по всей стране ввели прямые выплаты из ФСС. Рассмотрим, как отражать больничные пособия в программе и взаимодействовать с фондом.

Как подключиться к прямым выплатам

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8» необходимо обозначить, что компания — участник прямых выплат. Для этого пойдем в карточку организации («Настройки» — «Организации»). На вкладке «Учетная политика и другие настройки» выберем ссылку «Учетная политика». В высветившемся окне, в учетной политике, поставим флаг «Подтверждаю, что организация зарегистрирована в регионе с прямой выплатой пособий через ФСС», а также укажем дату с какого момента происходит выплата пособий через ФСС.

Если организация из региона пилотного проекта не передает выплату пособий в ФСС, то совместно с флагом «Подтверждаю, что организация зарегистрирована в регионе с прямой выплатой пособий через ФСС» необходимо установить переключатель «Пособие выплачивается страхователем».

С какими документами работать

Правительство России постановлением от 30.12.2020 № 2375 утвердило новый порядок выплат пособий напрямую через ФСС. В соответствии с этим документом работник, претендующий на пособие, должен представить сведения о себе по форме, утвержденной ФСС России (п. 2 Положения).

Однако на дату вступления в силу указанного Положения никаких форм ФСС России не утвердил. Был только проект, проходивший общественное обсуждение.

В отсутствие иных форм работодатели принимали заявления по форме, утв. приказом ФСС России от 24.11.2017 № 578. Фонд соцстраха принимал такие заявления и выплачивал пособия.

Однако в письме от 18.03.2021 № 02-08-01/15-05-2461л чиновники указали, что с 1 января 2021 не требуется заполнять заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска) по форме, утвержденной приказом от 24.11.2017 № 578. Фонд предлагает для подачи сведений о работнике использовать формы из упомянутого проекта, несмотря на то что на текущий момент приказ находится на регистрации в Минюсте РФ.

На прямые выплаты переведены следующие пособия:

по временной нетрудоспособности,

по беременности и родам,

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,

при рождении ребенка,

по уходу за ребенком.

Также необходимо отметить, что работодатель действующий (не ликвидирован) работник самостоятельно не может обратиться в территориальный орган ФСС РФ, но он вправе по поручению страхователя передать документы в территориальный орган ФСС РФ либо заполнить и подписать все необходимые документы при наличии доверенности от страхователя.

Если работодатель прекратил свою деятельность на момент обращения работника за пособием (ликвидирован в установленном законом порядке) или невозможно установить местонахождения страхователя (имеется соответствующее постановление судебного пристава исполнителя), то работник может напрямую обратиться в отделение Фонда за получением пособия, представив необходимые документы и заявление о выплате соответствующего пособия.

Указанные разъяснения поддерживаются в учетных решениях «1С».

Так, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» найдете:

заявления сотрудников;

реестры сведений — их можно отправлять прямо из программы в электронном виде по актуальным форматам.

Чтобы программа заполнила то, что нужно, создайте больничный лист («Зарплата» — «Больничные листы»). Выберите причину нетрудоспособности.

На закладке «Пилотный проект ФСС»" заполните данные для реестра сведений, который будете передавать в ФСС. Плюс создайте заявление сотрудника на выплату пособия.

Если организация принимает электронные листки нетрудоспособности, эти данные заполнятся автоматически с сервера ФСС при нажатии на кнопку «Получить данные из ФСС».

Финальная задача — создать реестр заявлений («Отчетность, справки» — «Пособия за счет ФСС») и сформировать реестр прямых выплат ФСС («Отчетность, справки» — «1С-Отчетность» — «Реестр прямых выплат ФСС»).

Пример.

Сотрудник Черниговский Сергей Сергеевич был на больничном с 02.04.2021 по 12.04.2021. Заработок сотрудника за 2020 год и 2019 год — 730 000 руб. и 690 000 руб. соответственно. Страховой стаж — 8 лет 6 месяцев 2 дня.

Среднедневный заработок составляет: (690 000 рублей 730 000 рублей) / 730 = 1945,21 рублей.

Так как страховой стаж сотрудника более 8 лет, пособие будет 100%.

Всего за счет работодателя получается: 1945,21 рублей * 3 дня = 5 835,63 рубля.