Расходы на ремонт: учет по ФСБУ 6/2020

По пока еще действующим правилам все затраты на ремонт нужно относить к текущим расходам, кроме случаев реконструкции или модернизации. В первом случае затраты единовременно включают в себестоимость, а во втором увеличивают балансовую стоимость ОС. Что изменится с 2022 года?

Ремонт и текущие расходы по действующим правилам

Вы знаете, что затраты на восстановление основных средств могут являться либо их ремонтом, либо реконструкцией (модернизацией).

В первом случае затраты единовременно включают в себестоимость, а во втором — увеличивают на их сумму балансовую стоимость ОС.

На основании действующих норм бухучета затраты на ремонт основных средств относятся к текущим расходам организации. Исключение — затраты на ремонт тех объектов, у которых еще не сформирована первоначальная стоимость, то есть тех, которые еще не учтены на счете 01.

Если первоначальная стоимость ОС еще не сформирована, то расходы на ремонт включают в его стоимость, увеличивая ее. Если же стоимость уже сформирована, то расходы включают в текущие расходы организации.

Виды ремонтов основных средств

Расходы на восстановление объекта основных средств называют ремонтом, если в результате не изменились срок его полезного использования, мощность, производительность и другие подобные характеристики.

Но ремонт, как вы знаете, бывает текущий и капитальный. Текущий проводят по мере необходимости — даже несколько раз в год. Его назначение — поддерживать имущество в рабочем состоянии, а поломки всегда случаются непредсказуемо. Капитальный ремонт, как правило, тянется долго, может быть и больше года, и стоит гораздо дороже, чем текущий.

Учет ремонта ОС

Единицей учета ОС является инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01, п. 10 ФСБУ 6/2020).

Что касается ремонта ОС, то в бухгалтерском учете по действующим правилам расходы на обслуживание (технический осмотр, уход и т. п.) и все виды ремонтов (текущий, средний, капитальный) ОС включают в себестоимость продукции:

Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44, ...) Кредит 10 (60, 69, 70, ...)

— отражены затраты на обслуживание и ремонт основных средств.

С 2022 года расходы на проведение существенных ремонтов придется капитализировать, хотя такая возможность существовала и ранее (см. письмо Минфина от 9 января 2013 г. № 07-02-18/01.

Этот принцип заложен в правила учета существенного ремонта в ФСБУ 6/2020. В новом стандарте существенные затраты на ремонт, технический осмотр или обслуживание основных средств с частотой более 12 месяцев или обычного операционного цикла дольше 12 месяцев признаются самостоятельными инвентарными объектами (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Подготовьтесь к введению нового ФСБУ

Вместе с тем в стандарте требования к таким ОС не конкретизируются. Это значит, что фирме предстоит самостоятельно разработать методику учета таких активов и закрепить ее в учетной политике.

Кроме этого, не забудьте перенастроить свои бухгалтерские программы. В них придется заводить новую аналитику и классификаторы ОС, новые нормы амортизации.