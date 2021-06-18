Отсутствие банкротства субсидиарке не помеха

Такой вывод Верховный суд (ВС) сделал после рассмотрения жалобы ООО «Ниша» из Санкт-Петербурга. Компания хотела привлечь к ответственности лиц, контролирующих ее должника. Однако суды отвечали на это требование отказом, ссылаясь на прекращение банкротного дела в отношении должника из-за отсутствия средств. Разбираем детали с ДОЛГ.РФ.

Денежный спор, ставший поводом для жалобы в ВС, возник между ООО «Ниша» и ООО «Логостайл». Как следует из документов суда, последняя компания задолжала «Нише» более 30 млн руб. В 2016-м арбитражный суд обязал «Логостайл» вернуть долг, однако этого сделано не было, а «Ниша» подала иск о несостоятельности своего контрагента. Суд принял заявление к производству, но спустя три месяца дело было прекращено в связи с отсутствие средств на проведение процедуры.

Чтобы вернуть причитающиеся деньги, «Ниша» обратилась в арбитражный суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности трех лиц, контролировавших должника. В своем заявлении кредитор сообщал суду, что эти лица проводили сомнительные финансовые операции, «в том числе подозрительные платежи, не соответствующих обычному характеру обязательств, совершенные, в частности, в пользу связанных с должником лиц». Это, по мнению кредитора, нанесло существенный ущерб «Логостайлу».

Однако и первая инстанция, и апелляция, и окружной суд отказали в привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших «Логостайл». В своих вердиктах судьи отмечали, что «Ниша», учитывая ее осведомленность в сомнительных операциях лиц, контролировавших контрагента, должна была обратиться с иском о привлечении к субсидиарке раньше — в момент инициирования дела о банкротстве. При этом суды не учитывали тот факт, что дело о несостоятельности «Логостайла» было прекращено практически сразу после инициирования.

В Верховном суде с позицией коллег не согласились. Там обратили внимание, что действующее законодательство, в том числе Закон о банкротстве, на который ссылались предыдущие инстанции, не содержит «положений о том, что материальное право кредитора на возмещение вреда, причиненного контролирующим лицом, перестает существовать (прекращается), если этот кредитор, располагающий информацией о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, не предъявил соответствующий иск к причинителю вреда до прекращения производства по делу о банкротстве».

Кроме этого, в ВС обратили внимание — банкротство было прекращено именно по причине отсутствия и средств, и имущества, и должника. Это основание дает право кредитору обратиться с иском о привлечении контролирующих лиц к ответственности вне рамок банкротного дела, если долг подтвержден судом. Занятая судами позиция в отношении «Ниши», как подчеркнули в ВС, нарушает конституционные права.

«Ссылки суда округа на то, что не установлено наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчиков (контролирующих лиц) и невозможностью осуществления расчетов с обществом „Ниша“, некорректны. Обстоятельства, касающиеся того, наличествовали ли все элементы состава гражданского правонарушения: противоправное поведение, вред, причинная связь между ними и вина правонарушителя, необходимые для привлечения их к ответственности, судами первой и апелляционной инстанций, наделенными полномочиями по исследованию и оценке доказательств, не проверялись», — говорится в определении экономколлегии ВС.

Верховный суд отменил все три решения, ранее вынесенные коллегами, и направил дело на новое рассмотрение. Именно такой исход в комментарии ДОЛГ.РФ прогнозировал Адвокат практики «Разрешение споров/арбитраж» адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры» Дмитрий Якушев. Он отмечал, что в отношении «Логостайла» не была введена ни одна процедура банкротства, а значит, у ее кредитора просто не было возможности обратиться с заявлением о привлечении к субсидираной ответственности.

При этом эксперт обратил внимание, — если бы «Ниша» заявила о привлечении к субсидиарке после завершения конкурсного производства, то все суды, в том числе и ВС, с большой долей вероятности поддержали бы ее контрагента. Ведь этом случае, чтобы привлечь к ответу контролирующих лиц «Логостайла», кредитору пришлось бы долго и упорно (и скорее всего безрезультатно) доказывать, что о «махинациях» ему стало известно уже после окончания все банкротных процедур.