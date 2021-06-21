Начисление земельного налога проводки могут отражать несколькими способами — в зависимости от характера использования земельного участка в хозяйственной деятельности организации. Цель нашей статьи — перечислить все возможные бухгалтерские проводки по земельному налогу.

Как начисляется земельный налог и какое ПБУ при этом применять

Чтобы определить ПБУ, к которому стоит обращаться для бухгалтерского учета земельного налога, нужно понять, к какой бухгалтерской категории его стоит относить.

В соответствии с п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ, налог на земельный участок является формой оплаты за его использование. Участки земли в бухучете учитываются в составе основных средств, таким образом, плата за пользование землей (объектом ОС) является ничем иным, как расходом, который связан с процессом эксплуатации и использования объекта ОС.

Учет расходов по организации ведется в бухучете в соответствии с нормами ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н). Земельный налог может быть отражен в составе:

издержек по основным видам деятельности (пп. 5, п. 7 ПБУ 10/99);

прочих издержек (п. 11 ПБУ 10/99).

Важно! Учитывать в составе издержек земельный налог можно, если на данном земельном участке не производится капитальное строительство, он введен в эксплуатацию и является объектом ОС.

В том случае, если на участке осуществляется капитальное строительство, то плата за землю в виде земельного налога должна учитываться в бухучете в составе капитальных затрат по строительству. Эта норма отражена в ПБУ 6/01 (п. 8 и п. 14).

Рассмотрим все возможные проводки по начислению земельного налога более детально.

Проводки для учета расчетов с бюджетом по земельному налогу (счет 68, субсчет «Земельный налог»)

Все налоги в бухучете отражаются на счете 68 «Налоги», а для каждого налога должен быть открыт субсчет — в нашем случае субсчет «Земельный налог». Эту процедуру осуществляют посредством утверждения рабочего плана счетов для организации, который является неотъемлемым приложением к такому важному и необходимому документу в бухучете, как «Учетная политика».

Поскольку счет 68 является пассивным, то все начисления по земельному налогу будут производиться по кредиту этого счета.

Теперь разберемся со счетами, которые могут дебетоваться в корреспонденции с указанным 68-м счетом.

1. Земельный налог относится к издержкам по основной деятельности.

Когда участок земли используется в процессе осуществления определенного вида деятельности организацией, то затраты в виде платежей за землю (налога) должны отражаться на следующих счетах бухучета:

счет 20, если расходы относятся к основному производству;

счет 23, если расходы касаются вспомогательного производства;

счет 25, если затраты общепроизводственные;

счет 26, если затраты общехозяйственные;

счет 29, если затраты касаются обслуживающих хозяйств и производств;

счет 44, если это издержки при реализации.

Если резюмировать все вышесказанное, то проводки по начислению земельного налога при отнесении издержек по оплате за землю (налогу) на расходы по виду деятельности будут такие:

Дебет Кредит 20, 23, 25, 26, 29, 44 68 (субсчет земельного налога)

2. Земельный налог относится к прочим издержкам.

Если участок земли сдается организацией в аренду, то плата за землю должна отражаться в составе прочих издержек.

Важно! Это правило действует в том случае, если сдача в аренду земли не является основополагающим направлением деятельности, а таким способом просто эффективно используются невостребованные организацией активы.

Прочие расходы отражаются в бухучете на счете 91.2. Проводка будет такой:

Дебет Кредит 91.2 68 (субсчет земельного налога)

3. Начисление земельного налога в составе капитальных издержек по строительству.

При капстроительстве издержки собираются в разрезе каждого объекта на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по открытому к нему субсчету «Строительство ОС». В данном случае, когда начислен земельный налог, проводка будет иметь следующий вид:

Дебет Кредит 08 (субсчет строительство ОС) 68 (субсчет земельного налога)

Мы рассмотрели начисление земельного налога в соответствии с различным характером использования участка. Теперь рассмотрим проводку при уплате этого налога. Она будет следующей:

Дебет Кредит 68 (субсчет земельного налога) 51

В том случае, если вы хотите произвести погашение обязательств по земельному налогу перед бюджетом за счет существующей у вашей организации переплаты по другому налогу (налогам), проводка будет следующая:

Дебет Кредит 68 (субсчет земельного налога) 68 (субсчет налога, за счет которого производится перезачет)

Итоги

При начислении земельного налога проводки зависят от назначения использования участка. Начисляя земельный налог, обязательно проанализируйте характер использования участка, чтобы не ошибиться с корреспонденцией счетов.