Пятерка самых интересных тем форума «Клерка» за прошедшую неделю

С 1 июля в форме СЗВ-ТД надо будет указывать код выполняемой функции работников. Похоже, это станет темой номер один на форуме «Клерка» в ближайшие недели.

Две ветки обсуждения этого вопроса уже есть: СЗВ-ТД код выполняемой функции и Вопрос по коду трудовой функции для СЗВ-ТД.

Но самая обсуждаемая тема недели другая, из разряда вечных — Навести порядок в торговле. Пересортица, бардак на складах, недостачи.

Продажа автомобиля у ИП на ОСНО не облагается НДФЛ, даже если машина использовалась в предпринимательской деятельности. Но если покупатель физлицо, а не компания, то придется применять ККТ. Бредово выходит, сделал вывод предприниматель. Ну вот такие у нас законы, что делать.

О споре с налоговой по задолженности НДС написала предпринимательница, арендующая недвижимость у города и являющаяся налоговым агентом. ИП освободили от арендных платежей из-за ковида задним числом, но налоговая не хочет возвращать переплаченный агентский НДС.

Эти темы так и остались без ответа: