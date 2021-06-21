Как новгородские судьи определяли, с кого из двух директоров истребовать документы

Новый директор работал 3 года, после чего компания обанкротилась. Конкурсный управляющий требует бухгалтерские документы. Директор говорит, что документы не получал. Бывший руководитель уверяет, что всё передал. ДОЛГ.РФ вместе с судами трёх инстанций разбирался, возможно ли получить необходимые документы, и с кого их истребовать.

Первая инстанция и апелляция: нет актов приёма-передачи

В ООО «Айсберг» введено конкурсное производство. Конкурсный управляющий требует бухгалтерские документы. Своё требование он адресует последнему директору Андрееву В.А. и предыдущему директору Виноградову Ф.В. Оба руководителя на требование не реагируют. Управляющий составляет список неполученных документов и идёт в суд. После подачи заявления Андреев передаёт часть документов по акту приёма-передачи. В этом же акте он отмечает, что другие документы предыдущий руководитель ему не передавал. Конкурсный управляющий меняет своё заявление, он хочет истребовать недостающие документы с Виноградова.

Виноградов утверждает, что все документы передал Андрееву. Андреев говорит, что тех документов, которые требует управляющий, Виноградов не передавал. Судья первой инстанции Соколова Е.А. считает, что прав последний директор. Предыдущий руководитель не может доказать, что документы переданы. Акт приёма-передачи отсутствует. Кроме того, суду известно, что ООО «Айсберг» получило заём в 5 млн руб. Деньги поступили на счёт, когда «Айсбергом» руководил Виноградов. Он утверждает, что деньги пошли на приобретение и установку бетонно-растворного узла. Однако никаких подтверждающих документов не предоставляет. Бетонно-растворный узел также отсутствует по указанному ответчиком адресу. В бухгалтерском учёте эти 5 млн руб. также не были отражены. Суд принимает решение удовлетворить заявление конкурсного управляющего и истребовать недостающие документы с Виноградова.

Бывший директор подаёт апелляционную жалобу. Однако апелляционный суд под председательством Писаревой О.Г. полностью соглашается с решением первой инстанции. Ответчик не обеспечил документальное оформление передачи документации и должен учитывать риски, связанные с отсутствием доказательств своей позиции. Виноградов не соглашается с судьями и идёт в кассацию.

Кассация: наличие документов не доказано

В кассационной жалобе ответчик ссылается на неисполнимость решений первой инстанции и апелляции. Управляющий не доказал, что спорные документы существуют. А истребовать несуществующие документы — принимать неисполнимые решения. Помимо этого, Виноградов говорит о том, что сменивший его руководитель не истребовал у него какие-либо документы, не восстанавливал их. При этом ООО «Айсберг» продолжало свою работу.

Кассационный суд под председательством Зарочинцевой Е.В. соглашается с доводами кассатора. В деле нет доказательств того, что между Андреевым и Виноградовым имел место корпоративный конфликт или разногласия относительно объема и качества переданной документации. Общество продолжало финансово-хозяйственную деятельность, что предполагает наличие у него необходимых документов. Конкурсный управляющий не предоставил доказательств уклонения ответчика от передачи документов.

При этом судьи отметили, что практическую ценность для управляющего имеет документация в пределах трех лет до возбуждения дела о банкротстве. Руководителем «Айсберга» в последние три года был Андреев. Кроме того, заявитель должен разумным образом обосновать свое утверждение об объективном существовании поименованных им документов, а также наличие у бывшего руководителя должника обязанности по их хранению.

Судьи отметили, что отсутствие документации у бывшего руководителя, независимо от причин, исключает удовлетворение требования о передаче документов. При этом контролирующее лицо не освобождается от иных негативных последствий своих виновных действий.