«Утренний бухгалтер». Налоговики утвердили контрольные соотношения для проверки декларации по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
ФНС утвердила контрольные соотношения для проверки декларации по НДС. Суть в том, что если ваша декларация не будет им соответствовать, ее посчитают непредставленной.
Коронавирусные ограничения продолжаются: рассказываем важные моменты по новому отчету для предпринимателей — отчету о вакцинации.
1 июля истекает срок уплаты страховых взносов ИП за 2020 год. Не забудьте об этом.
Еще больше информации о страховых взносах, чтобы разобраться во всем подробно — в новом курсе Центра обучения «Клерка».
Бабушкам и дедушкам могут разрешить уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком одновременно с матерью или отцом.
Наступило лето, сезон жары и отпусков. Для бухгалтеров мы подготовили новый бесплатный вебинар об отпускных и их расчете, а для всех остальных напоминаем, что при высокой жаре по всем нормам рабочий день надо сокращать.
О том, как систематизировать и масштабировать бухгалтерскую компанию, и о многом другом — новый выпуск «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Бенефициаров «брошенок» привлекут к субсидиарной ответственности. Свежие разъяснения КС
- Истекает срок уплаты страховых взносов ИП за 2020 год
- За отказ от вакцинации сотрудника можно отстранить от работы
- До 1 июля пособие за учет в ранние сроки беременности будут платить по старым правилам
- Льготные кредиты для бизнеса под 2% предложили возобновить
- Сегодня Путин будет общаться с депутатами. А 30-го июня — с народом
- Бухгалтеры — за грамотность. Даже если пишут в соцсетях
- Повышение ставки по льготной ипотеке снизит спрос, а заодно и цены на другие товары
- Поставка б/у товаров по госконтракту возможна, но только с согласия заказчика
- Навязывать страховку для кредита — неэтично. Но для ипотеки страховка необходима
- НДФЛ с выигрыша можно заплатить с отсрочкой. Если налоговики разрешат
- В регионе отменяют премии заболевшим ковидом
- При жаре необходимо сокращать рабочий день
- Совмещающим основную работу с самозанятостью можно получить от ФСС два декретных пособия
- Утверждены контрольные соотношения декларации по НДС. Это очень важный документ для бухгалтера
- Если деньги просто напечатать и раздать населению — будет только рост инфляции
- К 2023 году взыскать алименты можно будет через Госуслуги
- Актуальные кейсы по налоговым проверкам из судебной практики. Бесплатный вебинар завтра
- Бабушкам и дедушкам могут разрешить уходить в оплачиваемый декрет вместе с матерью ребенка
- Людей призвали ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета от ковид
- Упрощенный режим работы с маркировкой лекарств продлят еще на 7 месяцев
- Налоговики освободили адвоката от уплаты страховых взносов до 3000 года
- Памятка по проведению обязательной вакцинации сотрудников
- Более 70% бизнеса заинтересованы в выездной вакцинации работников
- Коммунальные услуги в служебных квартирах оплачивают по тарифам для населения
- Директора заставляют ехать более 300 км на допрос в налоговую. Нельзя на месте допросить?
- Для самозанятых могут ввести право на больничные и отпуска
- Восстановленной работнице надо предоставить отпуск за свой счет при регистрации брака
- Налоговики блокируют счет и хотят списать недоимку, о чем прислали решение. Вот только требования от них не было
- Для нового отчета о вакцинации не надо брать согласие работника на передачу персональных данных
- После продажи машины не забудьте снять её с учета. Иначе придется платить транспортный налог
- Налоговиков заставляют прививаться. Кому-то грозят отстранением, а кому-то — лишением премии
События
Требования налоговой: как сократить время на ответы
Дата проведения: 25 июня, пятница
Налоги и Бизнес: новые правила игры
Дата проведения: 25 июня, пятница
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 24 июня, четверг
Курс на ЭДО: какие документы скоро станут цифровыми и как эффективно с ними работать
Дата проведения: 24 июня, четверг
Отпуск и отпускные в 2021: что нужно знать бухгалтеру и кадровику
Дата проведения: 24 июня, четверг
«Внутренние контроли над финансовой отчетностью: из рутины в искусство»
Дата проведения: 24 июня, четверг
Большие штрафы в маленьких чеках. Уже с 1июля 2021г.
Дата проведения: 24 июня, четверг
«2 способа управления проектами в 1С:Документооборот»
Дата проведения: 24 июня, четверг
Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю
Дата проведения: 23 июня, среда
Работа над ошибками: анализ судебной практики по оспариванию внутригруппового ценообразования
Дата проведения: 23 июня, среда
Статьи
Есть несколько важных деталей.
Некоторые предприниматели вместо оформления трудовых отношений рассматривают вариант сотрудничества по договору гражданско-правового характера (ГПХ) с самозанятыми лицами.
Допросы в налоговой — бич современных налоговых проверок. И, кстати, вас туда могут послать, даже если проверка официально не началась.
Начисление земельного налога проводки могут отражать несколькими способами — в зависимости от характера использования земельного участка в хозяйственной деятельности организации. Цель нашей статьи — перечислить все возможные бухгалтерские проводки по земельному налогу.
Премии за достижение показателей — частая причина для беспокойства и обид. Все очень рассчитывают на эти выплаты, хотя известно, в отличие от оклада, это не обязательная часть вознаграждения, и работодатель может вполне законно оставить без нее. Но бывают случаи, когда заслуженный бонус удается взыскать через суд.
С 1 июля в форме СЗВ-ТД надо будет указывать код выполняемой функции работников. Похоже, это станет темой номер один на форуме «Клерка» в ближайшие недели.
Новый директор работал 3 года, после чего компания обанкротилась. Конкурсный управляющий требует бухгалтерские документы. Директор говорит, что документы не получал. Бывший руководитель уверяет, что всё передал. ДОЛГ.РФ вместе с судами трёх инстанций разбирался, возможно ли получить необходимые документы, и с кого их истребовать.
- «Ночной бухгалтер». Да, за отказ от вакцинации надо отстранять от работы. Кого и по какой процедуре: памятка
Чем дальше, тем суровее: если сотрудники не захотят вакцинироваться от коронавируса, их будут отстранять от работы. И это уже официально сказал Минтруд.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/42061 от 31.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на зарядку электромобиля можно учитывать в расходах при расчете налога на прибыль
Минтруд РФ: Письмо № ПГ/13037-6-1 от 21.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Восстановленной работнице надо предоставить отпуск за свой счет при регистрации брака
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-15/519@ от 25.05.2021
Верховный Суд РФ: Опроделение № 304-ЭС20-16768 от 09.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Коммунальные услуги в служебных квартирах оплачивают по тарифам для населения
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