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«Утренний бухгалтер». Налоговики утвердили контрольные соотношения для проверки декларации по НДС

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ФНС утвердила контрольные соотношения для проверки декларации по НДС. Суть в том, что если ваша декларация не будет им соответствовать, ее посчитают непредставленной.

Коронавирусные ограничения продолжаются: рассказываем важные моменты по новому отчету для предпринимателей — отчету о вакцинации.

1 июля истекает срок уплаты страховых взносов ИП за 2020 год. Не забудьте об этом.

Еще больше информации о страховых взносах, чтобы разобраться во всем подробно — в новом курсе Центра обучения «Клерка».

Бабушкам и дедушкам могут разрешить уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком одновременно с матерью или отцом.

Наступило лето, сезон жары и отпусков. Для бухгалтеров мы подготовили новый бесплатный вебинар об отпускных и их расчете, а для всех остальных напоминаем, что при высокой жаре по всем нормам рабочий день надо сокращать.

О том, как систематизировать и масштабировать бухгалтерскую компанию, и о многом другом — новый выпуск «Утреннего бухгалтера».

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Дата проведения: 25 июня, пятница

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Дата проведения: 24 июня, четверг

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Дата проведения: 24 июня, четверг

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Дата проведения: 24 июня, четверг

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Дата проведения: 24 июня, четверг

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Дата проведения: 24 июня, четверг

Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю

Дата проведения: 23 июня, среда

Работа над ошибками: анализ судебной практики по оспариванию внутригруппового ценообразования

Дата проведения: 23 июня, среда

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Допросы в налоговой — бич современных налоговых проверок. И, кстати, вас туда могут послать, даже если проверка официально не началась.

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Премии за достижение показателей — частая причина для беспокойства и обид. Все очень рассчитывают на эти выплаты, хотя известно, в отличие от оклада, это не обязательная часть вознаграждения, и работодатель может вполне законно оставить без нее. Но бывают случаи, когда заслуженный бонус удается взыскать через суд.

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Новый директор работал 3 года, после чего компания обанкротилась. Конкурсный управляющий требует бухгалтерские документы. Директор говорит, что документы не получал. Бывший руководитель уверяет, что всё передал. ДОЛГ.РФ вместе с судами трёх инстанций разбирался, возможно ли получить необходимые документы, и с кого их истребовать.

Чем дальше, тем суровее: если сотрудники не захотят вакцинироваться от коронавируса, их будут отстранять от работы. И это уже официально сказал Минтруд.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/42061 от 31.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на зарядку электромобиля можно учитывать в расходах при расчете налога на прибыль

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/13037-6-1 от 21.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Восстановленной работнице надо предоставить отпуск за свой счет при регистрации брака

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-15/519@ от 25.05.2021

Верховный Суд РФ: Опроделение № 304-ЭС20-16768 от 09.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Коммунальные услуги в служебных квартирах оплачивают по тарифам для населения

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