Как получить выписку из реестра акционеров

Каждое акционерное общество обязано вести список своих владельцев акций. В этой статье мы разберем, для чего нужна выписка из реестра акционеров, кто вправе ее получить и как это сделать.

Какие сведения содержит выписка из реестра акционеров

Как гласит ст. 8 Закона РФ «О рынке ценных бумаг», для сохранения данных о ценных бумагах и их владельцах используется реестр акционеров. Он представляет собой перечень официальных владельцев с перечислением количества, цены, подвида ценных бумаг. Такой список должен быть всегда актуален, чтобы помочь безошибочно определить собственника ценной бумаги. Исходя из закона, внесение записи в список участников АО является подтверждением собственности на акции.

Иногда учредителю юрлица требуется подтвердить свои права перед третьими лицами. Удостоверение собственности на акции может пригодиться при отчуждении ценных бумаг, например при их продаже или дарении. Чтобы участвовать в общем собрании и иметь право на дивиденды, соакционеру также потребуется выписка из таблицы участников компании.

Именно для этих целей предназначена выдержка из списка участников АО и ПАО. В выписке можно найти, например, такую бизнес-информацию (Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н):

данные лицевого счета, ФИО собственника;

количество акций и их номинальная цена;

полное название АО (ПАО) либо полное название управляющей компании (ПИФ);

дата, на которую сведения актуальны;

обременения на сделки с акциями (при наличии);

объем доли в капитале компании;

Помните, что извлечение из реестра участников АО или ПАО считается только информационным документом, подтверждающим права собственников акций. Оно не дает права на распоряжение ценными бумагами, указанными в выписке. Сама выдержка не будет ценной бумагой, по поводу нее нельзя заключать сделки.

Кто вправе затребовать выписку из реестра акционеров

Хранитель таблицы участников ПО по просьбе надлежащего заявителя (имеющего полномочия) обязан сформировать выписку из списка соакционеров не позднее 3 дней после получения такой просьбы. Выписка должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляет ЦБ РФ.

Чтобы понять, кто имеет право запросить список участников хозяйственного общества и кому хранитель реестра не имеет права отказать, нужно обратиться к законам, регулирующим финансовый рынок. Исходя из буквального прочтения законодательства, можно выделить всего две категории заявителей, которые имеют право на запрос:

любой соакционер компании;

не участник компании, но номинальный держатель акций.

Если с первой категорий все понятно, то со второй категорией нужно разобраться. Номинальным держателем называют лицо, которое не является собственником ценной бумаги, но хранит их под своим именем по поручению фактического собственника. Номинальный держателем может быть организация (как российская, так и иностранная) имеющая специальную лицензию. Отношения реального собственника и номинального держателя должны быть зафиксированы договором.

К выводу о том, что запросить выписку из реестра могут только бенефициары и номинальные держатели, неоднократно приходили и суды. Так, в 2009 г. ОАО «Районное агропромышленное общество «Лебяжское» подало иск в арбитражный суд против ООО «Союз-Агро» и ООО «Иллария» о признании недействительным договора перевода долга от 20.05.2009 N 14. Истец настаивал на том, что одна из сторон договора перевода долга, а именно ООО «Союз-Агро», знала о наличии заинтересованности соучастника ОАО «РАО «Лебяжское» в оспариваемой сделке. Судья пришел к выводу, что ООО «Союз-Агро» не являлось ни реальным ни номинальным владельцем акций ОАО «РАО «Лебяжское». Поэтому, исходя из законодательства, ООО «Союз-Агро» не имела возможности получить данные об участниках истца и объеме их ценных бумаг от хранителя реестра. Исходя из этого, суд отказал в иске.

Порядок обращения в реестр акционеров

До 2013 года АО могла само содержать свой реестр. Для этого не требовалось обращаться в какие-то специализированные компании. Но в данный момент уже действует норма, согласно которой держателем реестра может только специализированная организация, которая имеет лицензию на эту деятельность. Такая компания называется «регистратор».

Причем держателем реестра может быть только юридическое лицо, индивидуальным предпринимателям запрещено заниматься такой деятельностью. За нарушение правил ведения списка учредителей юрлица, реестродержателя можно привлечь к административной ответственности. Так, по ст. 15.22 КоАП компании-реестродержателю грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушения порядка работы с реестром. Это касается и тех ситуаций, когда хранитель реестра незаконно отказывает совладельцу юрлица в выдаче выписки.

Узнать, кто является держателем реестра, можно, заказав выписку из ЕГРЮЛ на акционерное общество. Это открытая информация и сделать это можно совершенно бесплатно на сайте ФНС или через сервисы проверки контрагентов.

Для получения выписки из реестра акционеров нужно составить официальный письменный запрос реестродержателю на предоставление выписки. В выписке необходимо написать «прошу предоставить выписку из реестра соучредителей АО (ПАО) с указанием количества и номинальной акций». В запросе нужно указать способ получения выписки: по почте, факсу, электронной почте, лично. Подать такой запрос можно лично, по почте, или через своего представителя по доверенности.

Запрос должен содержать подпись уполномоченного заявителя (бенефициара или номинального держателя). Если заявитель является недееспособным, то запрос должен содержать еще и подпись законного представителя.

Где и как получить выписку из реестра

Согласно п. 3.116 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н, специализированная организация обязана сформировать выдержку из списка соакционеров не позднее 3 дней (рабочих, согласно производственному календарю). Держатель может отказать заявителю, только если запрос подан неуполномоченным лицом или в запросе отсутствует подпись уполномоченного лица. Если хранитель реестра незаконно отказал вам, то отправьте жалобу в ЦБ РФ. Именно этот орган контролирует и наказывает недобросовестных реестродержателей.