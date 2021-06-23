«Утренний бухгалтер». Бизнесу объяснили, как работать с ковидными ограничениями

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
К принимаемым мерам по коронавирусу мерам все больше вопросов. На них пытаются отвечать — публикуем подборку таких ответов от Оперштаба Москвы.
Разъяснения Роструда: сотрудник имеет право на увольнение даже в период отпуска по уходу за ребенком. Писать заявление на выход из такого отпуска не надо.
Еще больше информации для бухгалтера и кадровика о приеме и увольнении сотрудников — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка».
ФНС выпустила много новых пояснений по НДС. Обратите внимание, много важных моментов.
Буквально недавно на «Клерке» писали о том, что рабочий день в жару по нормам нужно сокращать. Уточнение — на дистанционщиков это правило не распространяется.
Рассказываем про самые странные требования налоговиков и многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Налоговики решили, что у ООО нет трудовых ресурсов, поскольку при осмотре офиса не было работников
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События
Онлайн-курс «Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июня, вторник
Онлайн-курс «ADVANCED EXCEL» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июня, вторник
Отчетность за полугодие 2021 г.: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Новые ФСБУ (28-29 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 28 июня, понедельник
Требования налоговой: как сократить время на ответы
Дата проведения: 25 июня, пятница
Налоги и Бизнес: новые правила игры
Дата проведения: 25 июня, пятница
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 24 июня, четверг
Курс на ЭДО: какие документы скоро станут цифровыми и как эффективно с ними работать
Дата проведения: 24 июня, четверг
Отпуск и отпускные в 2021: что нужно знать бухгалтеру и кадровику
Дата проведения: 24 июня, четверг
«Внутренние контроли над финансовой отчетностью: из рутины в искусство»
Дата проведения: 24 июня, четверг
Большие штрафы в маленьких чеках. Уже с 1 июля 2021 г.
Дата проведения: 24 июня, четверг
Статьи
Если декларация не будет им соответствовать, ее посчитают непредставленной.
Коды ОКВЭД для ИП подбираются в зависимости от вида предполагаемой деятельности. Каково предназначение этих кодов, по какому принципу они выбираются и возможно ли их добавить или заменить, если предприниматель захочет закрыть одно направление бизнеса и организовать другое, разберем в нашей статье.
Разберем ситуации из практики работодателей.
Посмотрим, как проводить исполнительные документы в «1С:Зарплата и управление персоналом». Это может быть соглашение об уплате алиментов, исполнительный лист, судебный акт.
В предыдущей статье мы говорили об оборотном капитале, теперь поговорим об управлении им. Сначала напомню немного теории.
Каждое акционерное общество обязано вести список своих владельцев акций. В этой статье мы разберем, для чего нужна выписка из реестра акционеров, кто вправе ее получить и как это сделать.
Как тут не вспомнить известный мем «Ты суслика видишь? Нет. А он там есть». Но как говорится, мем смешной, а ситуация страшная. Налоговики пришли осматривать офис компании, не увидели сотрудников на своих местах, и сделали вывод, что трудовых ресурсов у компании нет.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3079 от 07.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Сократили работника — платите ему зарплату два месяца. Даже если он стал ИП
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/8244@ от 11.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС рекомендовала две формы реестров для подтверждения налоговых льгот
Управление Роспотребнадзора по г. Москве: Письмо № 01-00214-02 от 16.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работаете с пищевой продукцией? Медкнижка обязательна, даже уборщице
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8511@ от 17.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости У новых IT-компаний в РСВ указываются две среднесписочные численности. И они могут быть разными
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/41744 от 28.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При отказе в лицензии на продажу алкоголя можно вернуть уплаченную госпошлину
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