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«Утренний бухгалтер». Бизнесу объяснили, как работать с ковидными ограничениями

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

К принимаемым мерам по коронавирусу мерам все больше вопросов. На них пытаются отвечать — публикуем подборку таких ответов от Оперштаба Москвы.

Разъяснения Роструда: сотрудник имеет право на увольнение даже в период отпуска по уходу за ребенком. Писать заявление на выход из такого отпуска не надо.

Еще больше информации для бухгалтера и кадровика о приеме и увольнении сотрудников — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка».

ФНС выпустила много новых пояснений по НДС. Обратите внимание, много важных моментов.

Буквально недавно на «Клерке» писали о том, что рабочий день в жару по нормам нужно сокращать. Уточнение — на дистанционщиков это правило не распространяется.

Рассказываем про самые странные требования налоговиков и многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Дата проведения: 25 июня, пятница

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Дата проведения: 24 июня, четверг

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Как тут не вспомнить известный мем «Ты суслика видишь? Нет. А он там есть». Но как говорится, мем смешной, а ситуация страшная. Налоговики пришли осматривать офис компании, не увидели сотрудников на своих местах, и сделали вывод, что трудовых ресурсов у компании нет.

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3079 от 07.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сократили работника — платите ему зарплату два месяца. Даже если он стал ИП

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/8244@ от 11.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС рекомендовала две формы реестров для подтверждения налоговых льгот

Управление Роспотребнадзора по г. Москве: Письмо № 01-00214-02 от 16.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работаете с пищевой продукцией? Медкнижка обязательна, даже уборщице

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8511@ от 17.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости У новых IT-компаний в РСВ указываются две среднесписочные численности. И они могут быть разными

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/41744 от 28.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При отказе в лицензии на продажу алкоголя можно вернуть уплаченную госпошлину

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