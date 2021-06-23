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Как выбрать принтер этикеток для маркировки

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Рубрика Маркировка товаров
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Маркировка товаров по-прежнему очень актуальна для многих предприятий, а законодательные изменения продолжаются — и значит, все больше компаний охватывает эта система. Рассказываем об одной из важных технических сторон.

Выбираем принтер этикеток, который подойдет для маркировки продукции. Изучаем основную логику подбора подобного устройства и смотрим, на что именно следует обратить внимание при выборе. 

Надеемся, вы нашли для себя ответы на интересующие вопросы. А еще больше информации о маркировке — в других новостях и статьях «Клерка» по теме.

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