​​​Сколько выплатит государство, если возникнут осложнения после вакцинации

Если говорить об обязательной вакцинации, введенной в некоторых регионах для отдельных профессиональных категорий, то нельзя обойти стороной вопрос негативных последствий. Да, они возникают крайне редко и шанс минимален, но в законе они всё же обозначены. Мы не медики, поэтому оставляем разбор конкретных потенциальных осложнений профессионалам.

Мы же хотим разобрать юридическую сторону вопроса. Все мы являемся участниками системы обязательного социального страхования, которая гарантирует определённые выплаты со стороны государства в адрес тех, у кого возникли осложнения после вакцинации.

Какие могут возникнуть осложнения

После прививки человек может столкнуться (а может и не столкнуться, конечно — тут всё индивидуально) с двумя видами негативных последствий — поствакцинальными реакциями и поствакцинальными осложнениями.

Поствакцинальные реакции — это неопасные изменения состояния организма, возникающие после введения вакцины (повышение температуры, слабость и т. д.). За поствакцинальные реакции никаких компенсаций не предусмотрено.

А вот при возникновении поствакцинальных осложнений пациент получает право на пособия и компенсации со стороны государства.

Однако учитываются не любые осложнения, а только утверждённые в Постановлении Правительства РФ от 02.08.1999 N 885. В этом перечне 7 пунктов, среди них — тяжелые аллергические реакции, анафилактический шок, поражение ЦНС и некоторые другие. Перечень является закрытым, то есть право на компенсацию возникает только при возникновении осложнений из списка, другие не учитываются.

Размер выплат и условия получения

Законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено два типа выплаты тем, у кого возникло осложнение: единоразовое государственное пособие (ст. 19) и ежемесячная денежная компенсация (ст. 20).

Пособие выплачивается один раз и составляет 10 тысяч рублей. Если в результате поствакцинального осложнения человек скончался, то единовременная выплата родственникам составит 30 тысяч рублей.

Ежемесячная денежная компенсация полагается только в случае, если гражданин стал инвалидом в результате осложнений. Выплата ежегодно индексируется, в 2021 году её размер составляет 1 427,14 рублей.

В 2020 году предлагалось повысить размер всех компенсаций в 100 раз, однако предложение было отклонено.

Также на период лечения гражданин будет получать пособие по временной нетрудоспособности (больничный) и получит в рамках ОМС все необходимые процедуры и услуги. Если осложнение возникло у ребёнка, то родитель также может получить больничный на общих основаниях.

Также напомним, что в случае летального исхода родственники умершего могут получить:

пособие на погребение — 6 424,98 р. на данный момент;

пенсия по случаю потери кормильца — её могут получать нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении умершего.

Размер пенсии будет отличаться в зависимости от различных условий: был ли стаж и какой величины, кем работал умерший и некоторых других.