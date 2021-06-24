Переносить и дробить НДС-вычеты нужно с осторожностью

Разногласия с налоговой относительно НДС-вычетов, пожалуй, самые частые. Чтобы их свести к минимуму, нужно помнить о важных правилах, которые касаются переноса и дробления вычета.

Какой вычет можно переносить

НДС-вычет следует получать в общем случае в периоде возникновения права на него.

Но НК РФ позволяет переносить налоговый вычет, то есть заявлять его не позднее 3 лет после принятия на учет приобретенных или ввезенных на территорию РФ ценностей (п. 2 ст. 171 НК РФ). Это всего 3 варианта вычетов:

НДС, предъявленный поставщиком при покупке товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ:

НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ в таможенных процедурах выпуска и переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;

НДС, уплаченный при ввозе товаров, которые перемещаются через таможенную границу РФ без таможенного оформления.

Какой вычет переносить нельзя

Как видите, правило переноса вычета НДС распространяется не на все виды вычетов. Нельзя переносить вычеты НДС:

перечисленного налоговым агентом;

уплаченного по командировочным и представительским расходам;

авансового НДС;

НДС, уплаченного в случае возврата товаров, отказа от них, изменения условий или расторжения договора.

Все эти вычеты нужно заявлять исключительно в том квартале, в котором выполнены условия, предусмотренные статьями 171 и 172 НК РФ.

Как отсчитать 3 года на вычет

Правило, которое нужно хорошо знать — это порядок отсчета 3 лет для переноса НДС-вычета.

НДС по приобретенным товарам можно заявить к вычету не позднее последнего дня квартала, в котором истекает трехлетний срок, исчисляемый с момента принятия товаров к учету.

Поэтому считать нужно со дня окончания квартала, в котором возникло право на вычет. На 25 дней, предназначенных для подачи декларации, этот срок не продлевается.

Дело в том, что датой возникновения обязанности по уплате НДС, размер которого определяется с учетом заявленных вычетов, является дата окончания налогового периода, а не дата представления налоговой декларации (см. определение КС РФ от 24 марта 2015 года № 540-О).

Дробление НДС-вычета

Многие считают, что раз перенос вычетов по НДС разрешен, то можно таким образом регулировать свои обязательства по НДС. Например, принимать к вычету НДС частями в разных кварталах в течение трех лет после принятия на учет товаров, работ или услуг на основании одного счета-фактуры.

Однако Минфин выступает против «дробления» налогового вычета по одному счету-фактуре на несколько периодов (см. письмо Минфина России от 19 декабря 2017 г. № 03-07-11/84699).

Поэтому перенос вычета НДС по одному счету-фактуре лучше делать в полной сумме, если он нужен.