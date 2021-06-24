Бухгалтерский баланс организации: теория и практика

Термин «баланс» произошел от двух латинских слов: bis — дважды и lanx — чаша весов. Bilanx буквально означает равновесие двух чаш весов. Суть бухгалтерского баланса и состоит в равновесии двух его составных частей — актива и пассива. Пункт 1 статьи 14 закона о бухучете относит баланс к основной форме годовой бухгалтерской отчетности. Что входит в состав бухгалтерского баланса организации и как его заполнить, расскажет наш материал.
Что такое бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс — это способ обобщенного отражения и экономической группировки средств организации и их источников в денежной оценке на определенный момент времени.
Баланс представляет собой таблицу, состоящую из двух частей — актива и пассива. По сути, это и есть те самые чаши весов, которые должны уравновесить друг друга.
Актив баланса — это запас видов средств и их размещение, то есть материальные ценности компании.
Пассив баланса — это источники образования средств и их целевое назначение.
Равенство денежной оценки итогов актива и пассива обязательно для баланса любой организации, поскольку как в активе, так и в пассиве показана одна и та же масса средств, только сгруппированных по-разному. В активе — по группам, а в пассиве — по источникам.
Таким образом, баланс отражает финансовое состояние организации за предшествующий период в виде основной отчетной формы в составе годовой бухгалтерской отчетности. Согласно части 1 ст. 2, ч. 1, 4 ст. 6, ч. 2, 4 ст. 13 закона № 402-ФЗ, составлять его должны все организации (включая компании, применяющие упрощенный учет — ч. 4 ст. 6, ч. 4, 5 ст. 13, ч. 3 ст. 14 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 2 ст. 7 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии МСП»).
Обязательным отчетным периодом для составления бухгалтерского баланса является календарный год — п. 3 ст. 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете». По решению участников можно составлять и промежуточную бухгалтерскую отчетность — за месяц, квартал, полугодие, но сдавать ее в налоговую не нужно — ч. 4, 5 ст. 13 закона № 402-ФЗ.
Форма и правила составления бухгалтерского баланса утверждены Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.
Для компаний, ведущих упрощенный учет, приложением № 5 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н утверждены упрощенные формы бухгалтерского баланса.
Что входит в бухгалтерский баланс
В состав баланса укрупненно входят следующие разделы:
|Актив
|Пассив
Раздел 1. «Внеоборотные активы»
|Раздел 3. «Капитал и резервы»
|Раздел 2. «Оборотные активы»
|Раздел 4. «Долгосрочные обязательства»
|Раздел 5. «Краткосрочные обязательства»
Каждый раздел баланса содержит группы отдельных статей. Например, группа «Нематериальные активы» состоит из статей:
- «Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности»;
- «Патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы»;
- «Организационные расходы»;
- «Деловая репутация организации».
Активы и обязательства в балансе подразделены по срокам погашения (обращения) (п. 19 ПБУ 4/99, приложение № 1 к приказу № 66н, письмо Минфина РФ от 01.03.2017 № 07-01-09/11315):
- на краткосрочные, со сроком исполнения или обращения не более 12 месяцев от отчетной даты или длительности операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- на долгосрочные — все те, что не относятся к краткосрочным активам и обязательствам.
Активы и обязательства сгруппированы в балансе и по степени их ликвидности, то есть скорости, с которой актив можно реализовать и получить за него средства. Менее ликвидные размещены в начале, более ликвидные — в конце. Поэтому здания и сооружения, которые труднее продать, расположены в активе баланса выше, чем достаточно быстро получаемая краткосрочная «дебиторка».
То же касается и пассива баланса. Группировка капиталов, резервов и обязательств приведена здесь в зависимости от срочности их исполнения в порядке возрастания. Так, в начале размещен собственный капитал, а в конце — раздел краткосрочных обязательств, включая краткосрочную кредиторскую задолженность.
Состав числовых показателей баланса приведен в п. 20 ПБУ 4/99 и приказе № 66н. Детализация показателей по статьям производится организацией самостоятельно с учетом специфики ее деятельности. При недостаточности данных для формирования баланса в отчетность необходимо включить дополнительные показатели и пояснения — п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 приказа № 66н, приложение к письму Минфина РФ от 21.01.2019 № 07-04-09/2654, письма Минфина РФ от 02.04.2018 № 07-01-10/20769, от 12.01.2006 № 07-05-06/2. Например, при формировании показателей по статьям «Прочие» недопустимо включать в их состав сведения об отдельных активах, обязательствах, операциях, существенных для понимания результатов деятельности организации (письмо Минфина РФ от 24.01.2011 № 07-02-18/01).
Если по каким-либо статьям числовые показатели отсутствуют, в форме баланса они прочеркиваются либо не приводятся вовсе — п. 11 ПБУ 4/99.
На титульный лист баланса вносится информация об организации:
- наименование;
- ИНН;
- вид экономической деятельности по ОКВЭД 2;
- организационно-правовая форма;
- адрес местонахождения.
- единица измерения показателей. Все показатели в балансе отражаются в тысячах рублей.
Потребуется отразить, подлежит ли организация обязательному аудиту. Для этого предусмотрены две ячейки: «Да» и «Нет». Если ответ утвердительный, проставляется отметка в ячейке «Да» и указываются данные об аудиторе: наименование аудиторской организации (Ф.И.О. индивидуального аудитора), ИНН, ОГРН (ОГРНИП). Если аудит необязателен, ставится отметка в ячейке «Нет» и строки об аудиторе остаются пустыми (письмо Минфина РФ от 27.08.2019 № 07-01-10/65692).
Коды, расположенные справа в заголовочной части баланса, отражаются согласно общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области. Код и наименование позиции (данных) приводятся организацией в соответствии с указанным по строке общероссийским классификатором.
Для подачи баланса в органы госстатистики после графы «Наименование показателя» предусмотрена графа «Код», в ней указываются коды показателей по приложению № 4 к приказу № 66н.
Актив бухгалтерского баланса
Актив баланса — это таблица, которая содержит графы:
- пояснения — проставляется номер пояснения;
- наименование показателя — согласно ПБУ 4/99 здесь приводятся показатели отдельных активов и обязательств. Они могут отражаться в общей сумме с расшифровкой в пояснениях к балансу, если раздельное значение этих показателей несущественно для оценки финансового состояния организации в целом;
- даты, по состоянию на которые фиксируются показатели. В трех графах приводятся отчетная дата отчетного периода: 31 декабря предыдущего периода и 31 декабря года, предшествующего предыдущему. При формировании годового баланса за 2021 год нужно указать даты 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019.
Источником данных за предыдущий и предшествующий ему отчетный период являются показатели бухгалтерского баланса за соответствующие периоды.
Актив баланса включает в себя:
- внеоборотные активы;
- оборотные активы.
В свою очередь, внеоборотные активы состоят:
- из нематериальных активов (код 1110);
- из результатов исследований и разработок (код 1120);
- из нематериальных поисковых активов (код 1130);
- из материальных поисковых активов (код 1140);
- из основных средств (код 1150);
- из доходных вложений в материальные ценности (код 1160);
- из финансовых вложений (код 1170);
- из отложенных налоговых активов (код 1180);
- из прочих внеоборотных активов (код 1190).
Оборотные активы состоят:
- из запасов (код 1210);
- из НДС по приобретенным ценностям (код 1220);
- из дебиторской задолженности (код 1230);
- из финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) (код 1240);
- из денежных средств и денежных эквивалентов (код 1250);
- из прочих оборотных активов (код 1260).
По разделам I и II (по кодам строк 1100 и 1200), а также суммарно по таблице по коду строки 1600 рассчитывается общий итог.
Пассив бухгалтерского баланса
Пассив баланса, по аналогии с активом, это таблица с графами:
- «Пояснения» — проставляется номер пояснения;
- «Наименование показателя» — согласно с ПБУ 4/99 данные, характеризующие отдельные виды пассивов, могут указываться в общей сумме с расшифровкой в пояснениях к балансу в случае, если каждый вид данных в отдельности несущественен для финансовой оценки деятельности компании;
- «Даты, на которые фиксируются показатели». В трех графах указываются сведения на з1 декабря отчетного периода, 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря предшествующего предыдущему года.
Пассив баланса включает в себя разделы:
- «Капитал и резервы»;
- «Долгосрочные обязательства»;
- «Краткосрочные обязательства».
Каждый из разделов состоит из подразделов.
Состав раздела «Капитал и резервы»:
- уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (код 1310);
- собственные акции, выкупленные у акционеров (код 1320);
- переоценка внеоборотных активов (код 1340);
- добавочный капитал (без переоценки) (код 1350);
- резервный капитал (код 1360);
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370).
Состав раздела «Долгосрочные обязательства»:
- заемные средства (код 1410);
- отложенные налоговые обязательства (код 1420);
- оценочные обязательства (код 1430);
- прочие обязательства (код 1450).
Состав раздела «Краткосрочные обязательства»:
- заемные средства (код 1510);
- кредиторская задолженность (код 1520);
- доходы будущих периодов (код 1530);
- оценочные обязательства (код 1540);
- прочие обязательства (код 1550).
Как заполнить бухгалтерский баланс
Правила заполнения бухгалтерского баланса приведены в общих требованиях к составлению бухотчетности — ч. 4, 5 ст. 13, ч. 3 ст. 14 закона № 402-ФЗ.
При отсутствии данных для заполнения строки в ней ставится прочерк — п. 11 ПБУ 4/99.
В таблице ниже приведена информация по заполнению баланса.
|Код строки баланса
|Содержание / порядок отражения в балансе
|1150
|Стоимость ОС. Данные указываются за минусом амортизации. Для этого из сальдо по счету 01 вычитается сальдо по счету 02 и прибавляется сальдо по счету 08.03
|1210
|Стоимость запасов. Величина запасов отражается за вычетом резерва под снижение стоимости. Для этого из сальдо по счетам 10, 20, 41, 43, 44, 45 вычитается сальдо по счетам 14, 42
|1230
|Дебиторская задолженность. Для расчета необходимо сложить дебетовое сальдо по всем субсчетам счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75.01, 76. Из полученной суммы вычесть кредитовое сальдо по счету 63
|1250
|Финансовые вложения в денежном эквиваленте
|1240
|Краткосрочные финансовые вложения — векселя и займы, со сроком погашения в 2021 году
|1170
|Долгосрочные финансовые вложения — акции и доли в УК других компаний, а также векселя и займы со сроком погашения после 31.12.2021
|1190
Обычно не заполняют, так как в них отражаются не обозначенные в типовом балансе активы.
К примеру, в строке 1260 — отражается сальдо по субсчету 41 — «Долгосрочные активы к продаже», а в строке 1190 — сальдо по субсчету 60.02 в части авансов на строительство ОС за вычетом НДС (рекомендации Минфина РФ от 24.01.2011 № 07-02-18/01)
|1260
|1370
|Нераспределенная прибыль. В эту строку переносится сальдо счета 84. Если оно окажется дебетовым, по строке 1370 в скобках указывается убыток
|1520
|Кредиторская задолженность. Для расчета просуммируйте кредитовое сальдо всех субсчетов к счетам 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 76 и субсчету 75.02
|1530
|Доходы будущих периодов. Здесь указывается сумма кредитовых сальдо по счетам 98 и 86
|1600
|Итог по всем активам
|1700
|Итог по всем пассивам
Показатели строк 1600 и 1700 должны быть равны друг другу.
Расшифровка отдельных данных баланса возможна в тех же строках, что и показатели. К примеру, в строке 1150 можно отдельно показать стоимость ОС, задействованных на производстве.