Бухгалтерский баланс организации: теория и практика

Термин «баланс» произошел от двух латинских слов: bis — дважды и lanx — чаша весов. Bilanx буквально означает равновесие двух чаш весов. Суть бухгалтерского баланса и состоит в равновесии двух его составных частей — актива и пассива. Пункт 1 статьи 14 закона о бухучете относит баланс к основной форме годовой бухгалтерской отчетности. Что входит в состав бухгалтерского баланса организации и как его заполнить, расскажет наш материал.

Что такое бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс — это способ обобщенного отражения и экономической группировки средств организации и их источников в денежной оценке на определенный момент времени.

Баланс представляет собой таблицу, состоящую из двух частей — актива и пассива. По сути, это и есть те самые чаши весов, которые должны уравновесить друг друга.

Актив баланса — это запас видов средств и их размещение, то есть материальные ценности компании.

Пассив баланса — это источники образования средств и их целевое назначение.

Равенство денежной оценки итогов актива и пассива обязательно для баланса любой организации, поскольку как в активе, так и в пассиве показана одна и та же масса средств, только сгруппированных по-разному. В активе — по группам, а в пассиве — по источникам.

Таким образом, баланс отражает финансовое состояние организации за предшествующий период в виде основной отчетной формы в составе годовой бухгалтерской отчетности. Согласно части 1 ст. 2, ч. 1, 4 ст. 6, ч. 2, 4 ст. 13 закона № 402-ФЗ, составлять его должны все организации (включая компании, применяющие упрощенный учет — ч. 4 ст. 6, ч. 4, 5 ст. 13, ч. 3 ст. 14 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 2 ст. 7 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии МСП»).

Обязательным отчетным периодом для составления бухгалтерского баланса является календарный год — п. 3 ст. 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете». По решению участников можно составлять и промежуточную бухгалтерскую отчетность — за месяц, квартал, полугодие, но сдавать ее в налоговую не нужно — ч. 4, 5 ст. 13 закона № 402-ФЗ.

Форма и правила составления бухгалтерского баланса утверждены Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Для компаний, ведущих упрощенный учет, приложением № 5 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н утверждены упрощенные формы бухгалтерского баланса.

Что входит в бухгалтерский баланс

В состав баланса укрупненно входят следующие разделы:

Актив Пассив Раздел 1. «Внеоборотные активы» Раздел 3. «Капитал и резервы» Раздел 2. «Оборотные активы» Раздел 4. «Долгосрочные обязательства» Раздел 5. «Краткосрочные обязательства»

Каждый раздел баланса содержит группы отдельных статей. Например, группа «Нематериальные активы» состоит из статей:

«Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности»;

«Патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы»;

«Организационные расходы»;

«Деловая репутация организации».

Активы и обязательства в балансе подразделены по срокам погашения (обращения) (п. 19 ПБУ 4/99, приложение № 1 к приказу № 66н, письмо Минфина РФ от 01.03.2017 № 07-01-09/11315):

на краткосрочные, со сроком исполнения или обращения не более 12 месяцев от отчетной даты или длительности операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

на долгосрочные — все те, что не относятся к краткосрочным активам и обязательствам.

Активы и обязательства сгруппированы в балансе и по степени их ликвидности, то есть скорости, с которой актив можно реализовать и получить за него средства. Менее ликвидные размещены в начале, более ликвидные — в конце. Поэтому здания и сооружения, которые труднее продать, расположены в активе баланса выше, чем достаточно быстро получаемая краткосрочная «дебиторка».

То же касается и пассива баланса. Группировка капиталов, резервов и обязательств приведена здесь в зависимости от срочности их исполнения в порядке возрастания. Так, в начале размещен собственный капитал, а в конце — раздел краткосрочных обязательств, включая краткосрочную кредиторскую задолженность.

Состав числовых показателей баланса приведен в п. 20 ПБУ 4/99 и приказе № 66н. Детализация показателей по статьям производится организацией самостоятельно с учетом специфики ее деятельности. При недостаточности данных для формирования баланса в отчетность необходимо включить дополнительные показатели и пояснения — п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 приказа № 66н, приложение к письму Минфина РФ от 21.01.2019 № 07-04-09/2654, письма Минфина РФ от 02.04.2018 № 07-01-10/20769, от 12.01.2006 № 07-05-06/2. Например, при формировании показателей по статьям «Прочие» недопустимо включать в их состав сведения об отдельных активах, обязательствах, операциях, существенных для понимания результатов деятельности организации (письмо Минфина РФ от 24.01.2011 № 07-02-18/01).

Если по каким-либо статьям числовые показатели отсутствуют, в форме баланса они прочеркиваются либо не приводятся вовсе — п. 11 ПБУ 4/99.

На титульный лист баланса вносится информация об организации:

наименование;

ИНН;

вид экономической деятельности по ОКВЭД 2;

организационно-правовая форма;

адрес местонахождения.

единица измерения показателей. Все показатели в балансе отражаются в тысячах рублей.

Потребуется отразить, подлежит ли организация обязательному аудиту. Для этого предусмотрены две ячейки: «Да» и «Нет». Если ответ утвердительный, проставляется отметка в ячейке «Да» и указываются данные об аудиторе: наименование аудиторской организации (Ф.И.О. индивидуального аудитора), ИНН, ОГРН (ОГРНИП). Если аудит необязателен, ставится отметка в ячейке «Нет» и строки об аудиторе остаются пустыми (письмо Минфина РФ от 27.08.2019 № 07-01-10/65692).

Коды, расположенные справа в заголовочной части баланса, отражаются согласно общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области. Код и наименование позиции (данных) приводятся организацией в соответствии с указанным по строке общероссийским классификатором.

Для подачи баланса в органы госстатистики после графы «Наименование показателя» предусмотрена графа «Код», в ней указываются коды показателей по приложению № 4 к приказу № 66н.

Актив бухгалтерского баланса

Актив баланса — это таблица, которая содержит графы:

пояснения — проставляется номер пояснения;

наименование показателя — согласно ПБУ 4/99 здесь приводятся показатели отдельных активов и обязательств. Они могут отражаться в общей сумме с расшифровкой в пояснениях к балансу, если раздельное значение этих показателей несущественно для оценки финансового состояния организации в целом;

даты, по состоянию на которые фиксируются показатели. В трех графах приводятся отчетная дата отчетного периода: 31 декабря предыдущего периода и 31 декабря года, предшествующего предыдущему. При формировании годового баланса за 2021 год нужно указать даты 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019.

Источником данных за предыдущий и предшествующий ему отчетный период являются показатели бухгалтерского баланса за соответствующие периоды.

Актив баланса включает в себя:

внеоборотные активы;

оборотные активы.

В свою очередь, внеоборотные активы состоят:

из нематериальных активов (код 1110);

из результатов исследований и разработок (код 1120);

из нематериальных поисковых активов (код 1130);

из материальных поисковых активов (код 1140);

из основных средств (код 1150);

из доходных вложений в материальные ценности (код 1160);

из финансовых вложений (код 1170);

из отложенных налоговых активов (код 1180);

из прочих внеоборотных активов (код 1190).

Оборотные активы состоят:

из запасов (код 1210);

из НДС по приобретенным ценностям (код 1220);

из дебиторской задолженности (код 1230);

из финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) (код 1240);

из денежных средств и денежных эквивалентов (код 1250);

из прочих оборотных активов (код 1260).

По разделам I и II (по кодам строк 1100 и 1200), а также суммарно по таблице по коду строки 1600 рассчитывается общий итог.

Пассив бухгалтерского баланса

Пассив баланса, по аналогии с активом, это таблица с графами:

«Пояснения» — проставляется номер пояснения;

«Наименование показателя» — согласно с ПБУ 4/99 данные, характеризующие отдельные виды пассивов, могут указываться в общей сумме с расшифровкой в пояснениях к балансу в случае, если каждый вид данных в отдельности несущественен для финансовой оценки деятельности компании;

«Даты, на которые фиксируются показатели». В трех графах указываются сведения на з1 декабря отчетного периода, 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря предшествующего предыдущему года.

Пассив баланса включает в себя разделы:

«Капитал и резервы»;

«Долгосрочные обязательства»;

«Краткосрочные обязательства».

Каждый из разделов состоит из подразделов.

Состав раздела «Капитал и резервы»:

уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (код 1310);

собственные акции, выкупленные у акционеров (код 1320);

переоценка внеоборотных активов (код 1340);

добавочный капитал (без переоценки) (код 1350);

резервный капитал (код 1360);

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370).

Состав раздела «Долгосрочные обязательства»:

заемные средства (код 1410);

отложенные налоговые обязательства (код 1420);

оценочные обязательства (код 1430);

прочие обязательства (код 1450).

Состав раздела «Краткосрочные обязательства»:

заемные средства (код 1510);

кредиторская задолженность (код 1520);

доходы будущих периодов (код 1530);

оценочные обязательства (код 1540);

прочие обязательства (код 1550).

Как заполнить бухгалтерский баланс

Правила заполнения бухгалтерского баланса приведены в общих требованиях к составлению бухотчетности — ч. 4, 5 ст. 13, ч. 3 ст. 14 закона № 402-ФЗ.

При отсутствии данных для заполнения строки в ней ставится прочерк — п. 11 ПБУ 4/99.

В таблице ниже приведена информация по заполнению баланса.

Код строки баланса Содержание / порядок отражения в балансе 1150 Стоимость ОС. Данные указываются за минусом амортизации. Для этого из сальдо по счету 01 вычитается сальдо по счету 02 и прибавляется сальдо по счету 08.03 1210 Стоимость запасов. Величина запасов отражается за вычетом резерва под снижение стоимости. Для этого из сальдо по счетам 10, 20, 41, 43, 44, 45 вычитается сальдо по счетам 14, 42 1230 Дебиторская задолженность. Для расчета необходимо сложить дебетовое сальдо по всем субсчетам счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75.01, 76. Из полученной суммы вычесть кредитовое сальдо по счету 63 1250 Финансовые вложения в денежном эквиваленте 1240 Краткосрочные финансовые вложения — векселя и займы, со сроком погашения в 2021 году 1170 Долгосрочные финансовые вложения — акции и доли в УК других компаний, а также векселя и займы со сроком погашения после 31.12.2021 1190 Обычно не заполняют, так как в них отражаются не обозначенные в типовом балансе активы. К примеру, в строке 1260 — отражается сальдо по субсчету 41 — «Долгосрочные активы к продаже», а в строке 1190 — сальдо по субсчету 60.02 в части авансов на строительство ОС за вычетом НДС (рекомендации Минфина РФ от 24.01.2011 № 07-02-18/01) 1260 1370 Нераспределенная прибыль. В эту строку переносится сальдо счета 84. Если оно окажется дебетовым, по строке 1370 в скобках указывается убыток 1520 Кредиторская задолженность. Для расчета просуммируйте кредитовое сальдо всех субсчетов к счетам 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 76 и субсчету 75.02 1530 Доходы будущих периодов. Здесь указывается сумма кредитовых сальдо по счетам 98 и 86 1600 Итог по всем активам 1700 Итог по всем пассивам

Показатели строк 1600 и 1700 должны быть равны друг другу.