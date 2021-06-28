Вакцинация, ПФР и УПД. Главные темы форума «Клерка» на прошедшей неделе

Главной темой прошедшей недели опять стал коронавирус. Вернее, обязательная вакцинация от него. Все больше регионов обязывают прививать работников и отстранять от работы отказывающихся это делать. Добровольная вакцинация?. Нет, не слышали.

В форуме обсуждение идет в трех темах:

Пенсионный фонд похоже решил воспользоваться поправками в закон 27-ФЗ и начал подавать исковые заявления по взысканию штрафов трехлетней давности.

С 1 июля вносятся изменения в форму счета-фактуры. Надо ли менять УПД, обсуждают в этой теме.

Всего одна тема осталась без ответа. Посмотрите, может быть, вы дадите совет молодым музыкантам: Музыкальный коллектив