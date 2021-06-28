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Вакцинация, ПФР и УПД. Главные темы форума «Клерка» на прошедшей неделе

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Главной темой прошедшей недели опять стал коронавирус. Вернее, обязательная вакцинация от него. Все больше регионов обязывают прививать работников и отстранять от работы отказывающихся это делать. Добровольная вакцинация?. Нет, не слышали.

В форуме обсуждение идет в трех темах:

Пенсионный фонд похоже решил воспользоваться поправками в закон 27-ФЗ и начал подавать исковые заявления по взысканию штрафов трехлетней давности.

С 1 июля вносятся изменения в форму счета-фактуры. Надо ли менять УПД, обсуждают в этой теме.

Всего одна тема осталась без ответа. Посмотрите, может быть, вы дадите совет молодым музыкантам: Музыкальный коллектив

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