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Выход участника из ООО: учет у бывших партнеров

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Рубрика Бухгалтерия
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При выходе из состава участников ООО бывшие партнеры должны составить в учете бухгалтерские проводки — каждый свои. Какие это проводки?

Порядок выхода из ООО

Компания-участник может выйти из ООО без согласия других участников. Если такая возможность прописана в уставе, то достаточно подать заявление о выходе, но только если:

  • устав не запрещает выход из ООО отдельным участникам;
  • если компания — не единственный участник;
  • выйти решили не все участники одновременно.

При выплате бывшему участнику действительной стоимости доли ООО становится налоговым агентом (п. 3 ст. 275 НК). Оно обязано из суммы начисленного дохода удержать налог на прибыль. При этом применяют дивидендные ставки (подп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Выплата доли

При выходе участника ООО должно выплатить действительную стоимость его доли. Срок — в течение 3 месяцев с момента получения заявления о выходе или в другой срок, предусмотренный уставом, но не более одного года (ст. 23 Закона об ООО).

При получении заявления о выходе учредителя (участника) из состава общества в бухучете ООО должна быть сделана проводка:

Дебет 81 Кредит 75

— отражен переход доли бывшего участника к ООО.

Рассчитаться с учредителем (участником) можно как деньгами, так и имуществом (с его согласия).

Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной ее номинальной доле.

Выплата действительной стоимости доли отражается проводкой:

Дебет 75 Кредит 51 (50)

— выплачена действительная стоимость доли участника.

Учет у бывшего участника

Вклады в уставный капитал других организаций участники учитывают в составе финансовых вложений на счете 58. При выходе из ООО в бухгалтерском учете отражается выбытие объекта финансовых вложений (п. 25 ПБУ 19/02).

Доля вышедшего участника переходит к ООО с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о выходе (подп. 2 и подп. 2.1 п. 7 ст. 23 Закона об ООО, п. 2 ст. 94 ГК РФ).

Выход из ООО сопровождается выплатой дохода бывшему участнику. Это доход, полученный при выбытии финансового вложения в размере действительной стоимости доли. Его относят к прочим доходам организации (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Имеются и расходы, связанные с таким выбытием — это первоначальная стоимость финансового вложения (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Итак, при выходе участника из общества в его учете должны быть сделаны такие проводки:

Дебет 76 Кредит 91-1 «Прочие доходы»

— отражена задолженность ООО перед бывшим участником в размере действительной стоимости доли;

Дебет 91-2 «Прочие расходы» Кредит 58

— списана первоначальная стоимость доли в уставном капитале ООО.

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