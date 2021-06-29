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«Утренний бухгалтер». Штрафы для МСП хотят заменить на предупреждения. Опять много нового по вакцинации

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса. В частности, штрафы заменить предупреждениями, а мораторий на проверки бизнеса продлить до конца 2022 года.

Список доходов, которые не будут облагаться НДФЛ, включили новый пункт. Правда, касается он нового студенческого конкурса, который проводится в стране впервые.

Новости ковидных лент: власти Москвы рассказали про платную вакцинацию иностранных работников. А бухгалтеры пытаются понять, как соблюсти требование по обязательной вакцинации, когда в организации очень мало сотрудников.

Еще больше об этом мы расскажем на экстренном вебинаре уже завтра, 30 июня в 10:00 мск. Вебинар бесплатный, нужно только зарегистрироваться.

Центробанк собирается повысить ключевую ставку (да, опять). Прогнозы на июль — до 6,5%.

Комиссии по налогам: что это такое и с чем налоговики это едят, разбираемся в статье.

Рассказываем, что бухгалтеру надо знать про работу с договорами, и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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События

Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет

Дата проведения: 2 июля, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 2 июля, пятница

Разъяснения ФНС по ст.54.1 НК и практика Верховного суда: новые песни о старом

Дата проведения: 1 июля, четверг

Эффективная деловая коммуникация

Дата проведения: 1 июля, четверг

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 июля, четверг

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Дата проведения: 1 июля, четверг

Онлайн-курс «Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 1 июля, четверг

Налоги: самое важное для руководителя. Повышение квалификации ИПБ России

Дата проведения: 30 июня, среда

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Дата проведения: 30 июня, среда

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Дата проведения: 30 июня, среда

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Главной темой прошедшей недели опять стал коронавирус. Вернее, обязательная вакцинация от него. Все больше регионов обязывают прививать работников и отстранять от работы отказывающихся это делать.

Но радоваться рано: это просто ход конем от налоговиков.

Всё больше регионов объявляют об «обязательной» вакцинации. В соцсетях появилось немало сообщений о принуждении работодателями работников с помощью различных угроз. Cтоит ли верить этим угрозам? На что работодатель на самом деле имеет право?

Кассовые операции регулируются Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. Согласно этому документу, расчеты наличными между юрлицами, а также между юрлицом и ИП, между предпринимателями по одному договору не должны превышать 100 тысяч рублей. Если расчеты производятся в инвалюте, то они не должны превышать сумму, эквивалентную данному лимиту по курсу регулятора.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/36033 от 12.05.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/43056 от 02.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Владелец интернет-магазина не может применять ПСН

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