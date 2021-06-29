«Утренний бухгалтер». Штрафы для МСП хотят заменить на предупреждения. Опять много нового по вакцинации

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса. В частности, штрафы заменить предупреждениями, а мораторий на проверки бизнеса продлить до конца 2022 года.
Список доходов, которые не будут облагаться НДФЛ, включили новый пункт. Правда, касается он нового студенческого конкурса, который проводится в стране впервые.
Новости ковидных лент: власти Москвы рассказали про платную вакцинацию иностранных работников. А бухгалтеры пытаются понять, как соблюсти требование по обязательной вакцинации, когда в организации очень мало сотрудников.
Еще больше об этом мы расскажем на экстренном вебинаре уже завтра, 30 июня в 10:00 мск. Вебинар бесплатный, нужно только зарегистрироваться.
Центробанк собирается повысить ключевую ставку (да, опять). Прогнозы на июль — до 6,5%.
Комиссии по налогам: что это такое и с чем налоговики это едят, разбираемся в статье.
Рассказываем, что бухгалтеру надо знать про работу с договорами, и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Может ли бухгалтер отказаться от обязательной вакцинации, если он на удаленке?
- Путин поручил освободить упрощенцев от сдачи деклараций, если они применяют ККТ
- Когда отсутствие дохода не лишит права на пособие для детей и беременных
- Расширили список доходов, необлагаемых НДФЛ
- В шести регионах ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
- Комитент уплачивает НДС со стоимости товара, которая проставлена в счете-фактуре покупателю
- Мораторий на проверки малого бизнеса предлагают продлить до конца 2022 года
- Штрафы для малого бизнеса предлагают заменить на предупреждение. И не штрафовать одновременно компанию и директора
- Местные власти будут выявлять собственников недвижимости для начисления им налога на имущество
- Если работника восстановили через суд, ему платят зарплату за прогул. Даже если будет обжалование
- Более 60% работодателей не будут поднимать зарплаты во II полугодии 2021 году
- Перенос выходных в 2022 году одобрили в правительстве
- Как уведомить налоговую о продлении срока ликвидации ООО
- Бизнес работает свободно, потому что локдауна сейчас нет, считают в Кремле
- На пособия беременным и матерям-одиночкам направят 46,6 миллиардов рублей
- Государство не планирует оплачивать простои бизнеса из-за ограничений
- Владелец интернет-магазина не может применять ПСН
- Вакцинация мигрантов в Москве обойдется работодателям в 1300 руб. за каждого
- Сенаторы хотят вернуть налог на движимое имущество. Им не нравится, что бизнес покупает вместо станков мерседесы
- Как правильно оптимизировать налоги в 2020 году? Бесплатный вебинар уже завтра
- За покупку поддельного сертификата посадят на год
- Питерские ИП без наемных работников не могут применять пониженную ставку по УСН
- Требования налоговиков не доходят до компании. Хотя они утверждают, что отправляли
- Непривитые работники торговли не понимают, почему их должны отстранять от работы. Ведь торговли нет в утвержденном Перечне
- Каждый третий не может позволить себе поехать на море
- Столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР
- Кассир ушел в отпуск. Оформляем совмещение и указываем на чеке ФИО замещающего
- Бухгалтеры ломают голову, как обязательно вакцинировать «полтора землекопа». А предприниматели копят на штрафы
- В июле ключевую ставку могут повысить до 6,5%
- 35% утечки данных происходит по скриншотам и фото экранов
- Если глава КФХ не сдаст РСВ по своим взносам, то он лишится пенсионных баллов
События
Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет
Дата проведения: 2 июля, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 2 июля, пятница
Разъяснения ФНС по ст.54.1 НК и практика Верховного суда: новые песни о старом
Дата проведения: 1 июля, четверг
Эффективная деловая коммуникация
Дата проведения: 1 июля, четверг
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 июля, четверг
Практический бухгалтерский учет для начинающих
Дата проведения: 1 июля, четверг
Онлайн-курс «Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 1 июля, четверг
Налоги: самое важное для руководителя. Повышение квалификации ИПБ России
Дата проведения: 30 июня, среда
Обязательная вакцинация: экстренный вебинар
Дата проведения: 30 июня, среда
Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 30 июня, среда
Статьи
- Обязательную вакцинацию вводят во многих регионах. Бесплатный экстренный вебинар для кадровиков и бухгалтеров
Мы знаем, что кадровики, бухгалтеры и юристы в панике. Если в вашем регионе уже ввели обязательную вакцинацию (а есть мнение, что это скоро распространится на всю Россию), то срочно проходите наш тест и записывайтесь на вебинар.
Главной темой прошедшей недели опять стал коронавирус. Вернее, обязательная вакцинация от него. Все больше регионов обязывают прививать работников и отстранять от работы отказывающихся это делать.
Но радоваться рано: это просто ход конем от налоговиков.
Всё больше регионов объявляют об «обязательной» вакцинации. В соцсетях появилось немало сообщений о принуждении работодателями работников с помощью различных угроз. Cтоит ли верить этим угрозам? На что работодатель на самом деле имеет право?
Кассовые операции регулируются Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. Согласно этому документу, расчеты наличными между юрлицами, а также между юрлицом и ИП, между предпринимателями по одному договору не должны превышать 100 тысяч рублей. Если расчеты производятся в инвалюте, то они не должны превышать сумму, эквивалентную данному лимиту по курсу регулятора.
При выходе из состава участников ООО бывшие партнеры должны составить в учете бухгалтерские проводки — каждый свои. Какие это проводки?
Чтобы сделать взвешенный выбор в пользу НПФ или ПФР, необходимо знать все преимущества и «подводные камни» каждого из представленных вариантов. О ПФР написано много, поговорим о рисках и нюансах НПФ.
У вас есть онлайн-касса и вы на УСН? Считайте, вам сказочно повезло, потому что от сдачи деклараций вас освободят, а налоги ФНС за вас посчитает сама. Так сказал Путин.
Говорят, лето — сонная пора в новостях, ведь сезон жары и отпусков. Но июнь уже подходит к концу, а расслабляться не приходится: каждый день приносит что-то новое. Чего стоит одна только обязательная вакцинация!
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- Бухгалтерский бизнес: а нужна ли сдельная оплата труда для бухгалтеров (Мультибухгалтер)
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- Ремонт арендованного офиса – как учесть расходы (СБИС)
- Развенчиваем мифы: зачем бухгалтеру нужен свой блог (Андрей Жуков)
- Маркировка товаров: штрафы жестче, требования выше, но есть отсрочки. Махинации с маркировкой могут довести до тюрьмы (Платформа ОФД)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/36033 от 12.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/43056 от 02.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Владелец интернет-магазина не может применять ПСН
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