Фальстарт прослеживаемости и налог на Гугл для российского пенсионера. Обзор форума «Клерка»

На прошедшей неделе должна была заработать система прослеживаемости товаров. Но случился фальстарт. Забыли главное — утвердить перечень прослеживаемых товаров.

Несмотря на то, что прослеживаемость не заработала, новую форму счета-фактуры и УПД надо применять, пришли к выводу клерки в этой теме.

Самая обсуждаемая тема недели — Реализация товаров с разной торговой наценкой разным покупателям. Как оформить такую реализацию и не попасть под доначисление налогов?

ИП выдали патент по старому региональному закону. В новом нет такого вида деятельности, и налоговая требует уплаты НДФЛ и НДС. Обсуждение проблемы в этом теме.

Обычный российский пенсионер столкнулся с налогом на Гугл. И требует у хостинговой компании освободить его от уплаты налога, потому что у него льгота. Пришел на наш форум, чтобы ему дали ссылку на документ, по которому пенсионеры освобождены от налогов. Но нельзя дать то, чего нет. Попутно клерки попытались объяснить, что такое налог на Гугл и почему мы все его платим, покупая электронные услуги у иностранных компаний.

И, конечно, без коронавирусных тем нынче никуда. Вакцинация единственного директора-учредителя, не желающего делать прививку. Он сам себя должен отстранить от работы?

На эти темы пока никто не ответил. Может, вы сможете помочь?