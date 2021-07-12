Крик души бухгалтера и очередной сбой в прграмме ФНС. Обзор форума «Клерка»

Не опять, а снова — в налоговой опять сбой в программе. И это в отчетный период!

ФНС не принимает отчетность по полугодию, жалуются бухгалтеры в форуме «Клерка».

В этой теме разбираются, как получать по НДФЛ вычеты на детей при нескольких источниках дохода.

А вот тут просто крик души: Достали письма из ПФР по ГПХшникам! Внесем изменения в СЗВ-М! Мало бесконечных требований от ФНС, так еще и Пенсионный фонд начал требовать пояснить причину расхождения между СЗВ-ТД и СЗВ-М. Все дело в договорах ГПХ, которые в СЗВ-ТД не отражаются.

Самая же удивительная тема недели — про то, как люди работают за еду, причем продукты берут в долг. А зарплату им рассчитывают раз в три месяца.

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