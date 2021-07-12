Как лучше переоформить квартиру на родственника — подарить или продать

Недвижимость (загородный дом, трехкомнатная квартира и т.п.) всегда была самым «лакомым кусочком» в наследстве. Поэтому многих людей волнует вопрос, как лучше переоформить квартиру на родственника — продать или оформить договор дарения? Об этом далее.

Кому подойдёт договор купли-продажи?

Договор купли-продажи недвижимости между близкими родственниками заключается на общих основаниях, предусмотренных ГК РФ. Причём степень родства значения не имеет — продать дом, квартиру или долю в объекте недвижимости может абсолютно каждый как своему близкому человеку, так и совершенно постороннему лицу.

Договор купли-продажи является двусторонним. Выгоду от проведения сделки купли-продажи недвижимости получают обе стороны.

Очевидные преимущества сделки для тех, кто решил распрощаться со своей недвижимостью:

продавец получает прибыль;

в данном случае продавец передает недвижимость заведомо заинтересованному в покупке лицу.

Очевидные плюшки для покупателя:

не обязан платить с покупки НДФЛ в размере 13%;

может воспользоваться правом получения налогового вычета в размере 13% стоимости недвижимого имущества.

Основные нюансы договора дарения недвижимости

Договор дарения является одним из самых востребованных гражданско-правовых договоров. С одной стороны, это простой и удобный способ передачи имущества, а с другой стороны, он может послужить отличной альтернативой завещанию.

Хотелось бы напомнить, что по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу.

Другими словами, собственник имущества может как подарить его в настоящее время, так и сделать это в будущем.

Например, родители обещают ребенку, что подарят ему квартиру, когда ему исполнится 18 лет. Следует обратить внимание, что обещание передать вещь требует обязательной письменной формы и должно содержать ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу. Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи ничтожно.

Отличительной особенностью данного способа передачи имущества является то, что дарение возможно произвести только при жизни собственника, договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен и к такого рода «дарению» применяются правила гражданского законодательства о наследовании.

К тому же при заключении договора дарения между членами семьи и (или) близкими родственниками, а именно между супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными, братьями и сестрами, никакие налоги не уплачиваются.

С помощью дарственной, учитывая все нюансы, можно легко передать недвижимость нужному человеку, не боясь при этом неугодных наследников и наследственных войн.