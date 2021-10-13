Смена юридического адреса АО: пошаговая инструкция

Нередко акционерное общество в силу тех или иных причин меняет юридический адрес. Какие документы нужно подготовить в этом случае, в каком порядке их подать, кого уведомить о смене адреса, расскажем далее в нашей статье.

Документы для смены юридического адреса АО

Возможны два варианта смены юридического адреса акционерного общества.

1. В пределах места нахождения общества, то есть в пределах населенного пункта или муниципального образования, указанного в уставе АО, например, когда оно сменило одну улицу на другую.

2. При изменении места нахождения, прописанного в уставе, когда акционерное общество, зарегистрированное в одном городе, переезжает в другой город.

В зависимости от варианта смены юрадреса будет отличаться и комплект документов.

Если АО меняет юрадрес в пределах местонахождения, то ему не потребуется вносить изменения в устав — достаточно внести изменения в ЕГРЮЛ. В этом случае необходимо оформить решение компетентного органа о смене адреса. Им может быть генеральный директор, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, а у непубличного АО — и общее собрание акционеров.

В течение семи дней с момента принятии решения нужно подать в регорган заявление по форме № Р13014. В нем следует заполнить титульный лист, листы Б и Н. К заявлению рекомендуем приложить документ, подтверждающий права АО на недвижимое имущество, адрес которого будет адресом общества (свидетельство о праве собственности, договор аренды и тому подобное). Это позволит избежать приостановления деятельности общества для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

При изменении места нахождения, кроме заявления, потребуется:

решение об утверждении изменений в устав (устава в новой редакции);

изменения, вносимые в устав или устав в новой редакции;

документ об уплате госпошлины, если документы подаются на бумаге

документ, подтверждающий наличие у АО или его директора права пользования помещением, в котором будет располагаться общество.

Порядок действий при смене юридического адреса АО

Разберем порядок смены юрадреса АО при изменении местонахождения общества.

Шаг 1 — принимаем решение о смене адреса

Решение об изменении места нахождения и утверждении изменений в уставе или уставе в новой редакции принимает общее собрание акционеров. Для этого необходимо:

созвать общее собрание акционеров;

принять решение по вопросу изменения места нахождения и внесения изменений в устав большинством не менее ¾ от общего числа голосов акционеров, если большее количество голосов не предусмотрено уставом общества (п. 4 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, далее — закон № 208-ФЗ);

оформить решение в виде протокола, подписать документ у председателя собрания и секретаря (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ). Срок составления протокола — три рабочих дня после закрытия собрания (п. 1 ст. 63 закона № 208-ФЗ).

Содержание протокола установлено в п. 4.33 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. Он включает в себя все требования, предусмотренные п. 2 ст. 63 закона № 208-ФЗ и пп. 4, 5 ст. 181.2 ГК РФ.

Рекомендуем также отразить в документе следующую информацию.

1. Данные нового места нахождения АО:

индекс;

субъект РФ;

наименование места нахождения (город или населенный пункт);

район (при наличии);

улицу;

дом;

корпус (при наличии)

офис или квартиру (при наличии).

2. Об утверждении изменений в устав (утверждении устава в новой редакции) в связи с изменением места нахождения юрлица.

Факт принятия общим собранием акционеров решения посредством очного голосования и состав присутствующих при этом акционеров подтверждает (пп. 1, 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ): в публичном обществе (бывшем ОАО) — регистратор, выполняющий функции счетной комиссии;

в непубличном обществе (бывшем ЗАО) — регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, или нотариус, который присутствовал на собрании. Последний выдает соответствующее свидетельство (п. 5.13 приложения к письму ФНП от 01.09.2014 № 2405/03-16-3).

Шаг 2 — уведомляем налоговую инспекцию

В течение трех рабочих дней после принятия решения об изменении места нахождения нужно подать следующие документы в регистрирующий орган по старому месту нахождения АО

1. Заявление по форме № Р13014, утвержденной Приказом ФНС РФ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. В пункте 6 документа нужно проставить значение «1», а в листе Б заполнить пункт 1 с указанием нового места нахождения АО. Пункт 2 «Адрес юрлица в пределах места нахождения юрлица» заполнять не нужно (письмо ФНС РФ от 04.02.2021 № ЗГ-3-14/717@).

2. Протокол общего собрания акционеров о внесении изменений в устав (утверждении устава в новой редакции) в связи с изменением места нахождения.

Подать документы можно:

путем непосредственного обращения в инспекцию;

через МФЦ — о наличии возможности следует узнать в конкретном МФЦ;

почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения;

через Единый портал госуслуг, мобильное приложение или сервис на сайте ФНС — при подаче документов в электронной форме. В этом случае документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (пп. 4, 5 порядка, утвержденного Приказом ФНС РФ от 12.10.2020 № ЕД-7-14/743@);

через нотариуса при личном обращении к нему заявителя за отдельную плату (п. 1 ст. 9 закона № 129-ФЗ, ст. 22, 86.3 «Основ законодательства о нотариате», утвержденных Верховным Судом РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Если этого не сделать, то директора АО могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей. Аналогичная ответственность возникнет, если документы будут содержать недостоверные сведения. Если документы представлены несвоевременно, штраф составит 5 тыс. рублей (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

Шаг 3 — регистрируемся по новому месту нахождения

По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что обществом принято решение об изменении места его нахождения (п. 6 ст. 17 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, далее — закон № 129-ФЗ) в регорган или единый регистрационный центр по новому месту нахождения общества необходимо представить:

1) заявление по форме № Р13014, п. 6 не заполняют, а в листе Б заполняют пункты 1 и 2 (письмо ФНС РФ от 04.02.2021 № ЗГ-3-14/717@);

2) решение об утверждении изменений в уставе (уставе в новой редакции);

3) изменения, вносимые в устав (либо устав в новой редакции), в одном экземпляре;

4) документ, подтверждающий наличие у АО или его директора права пользования помещением, в котором будет располагаться общество;

5) квитанцию (платежку) об уплате госпошлины. Данный документ не является обязательным, но рекомендуем его представить.

Размер госпошлины составляет 800 рублей (пп. 1 и 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Ее не нужно платить, если документы направляются в электронной форме (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

Шаг 4 — получаем документы о госрегистрации

По истечении пяти рабочих дней, если налоговой инспекцией не принято решение о приостановлении государственной регистрации, АО получит в электронной форме (п. 1 ст. 8, п. 4.4 ст. 9, п. 3 ст. 11 закона № 129-ФЗ):

1) лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007 (п. 1 Приказа ФНС РФ от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@);

2) экземпляр устава (изменения, внесенные в устав) с отметкой налогового органа;

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее новый КПП (пп. 1.2.1.4, 1.2.1.7 «Основных принципов организации работы по регистрации и учету юрлиц», утвержденных Приказом МНС РФ от 22.07.2004 № САЭ-3-09/436@).

Кого уведомить о смене юридического адреса АО

Фонды и Росстат

Уведомлять Росстат и внебюджетные фонды о смене места нахождения не нужно, налоговая известит их самостоятельно в течение пяти рабочих дней с момента регистрации изменений. Фонды по старому месту нахождения АО снимут его с учета и направят данные в отделения по новому адресу, где общество поставят на учет.

Банк России

Согласно ранее действовавшему положению Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг...» от 11.08.2014 № 428-П эмитент или его правопреемник обязаны были уведомлять регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, в том числе сведений об изменении места нахождения эмитента ценных бумаг (пп. 59.1.2 п. 59.1 положения № 428-П).

Положение № 428-П утратило силу с 11.05.2020 в связи с изданием Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг». Новое положение устанавливает перечень сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, об изменении которых необходимо уведомлять Банк России, а именно (п. 70.1 положения № 706-П):

погашение части или всех размещенных акций АО-эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией, ликвидацией или конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;

погашение, в том числе досрочное погашение, облигаций;

погашение ценных бумаг в связи с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;

проведение операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении.

Среди сведений, об изменении которых необходимо уведомлять Банк России, отсутствуют сведения об изменении места нахождения эмитента. Потому уведомлять Банк России о смене юрадреса больше не нужно.

Обслуживающие банки

Банки обязаны идентифицировать клиентов как при заключении договора банковского счета, так и в течение всего срока действия такого договора. Поэтому АО должно предоставлять достоверную информацию о своем местонахождении в течение всего периода его расчетно-кассового обслуживания. Следует также уведомить банк о смене юрадреса. Порядок и сроки такого уведомления, как правило, можно найти в договоре с кредитной организацией.

Контрагенты

Место нахождения АО указывается в многочисленных документах: договорах, накладных, счетах-фактурах. Чтобы избежать переделки документов, о смене юрадреса необходимо известить своих контрагентов. Уведомление составляют в произвольной форме.