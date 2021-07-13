Как регистрировать и использовать программы без проблем с законом

В статье разберемся, что нужно знать про ПО как объект авторского права и как не нарваться на проблемы — как разработчикам, так и пользователям программы.

Итак, программа является объектом авторского права, поэтому права на неё возникают с момента создания и не требует соблюдения каких-либо формальностей (пункт 4 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ).

С одной стороны, это очень удобно — разработчики написали программу, вы оформили с ними необходимые документы, о которых мы говорили в прошлом разделе — и вы правообладатель программного обеспечения. Не нужно ждать регистрации, не нужно платить пошлины...

Но у такой простоты есть и отрицательные стороны. В случае, если кто-то будет использовать ваше программное обеспечение и вы решите обратиться в суд, то вам нужно будет доказать, что права на это ПО принадлежат именно вам.

Формированию таких доказательств способствуют способы защиты прав на программное обеспечение.

Так как они носят необязательный характер, в каждом конкретном случае может быть избран предпочтительный. Могут они быть использованы и в совокупности. Принимая решение о той или иной форме защиты прав на программное обеспечение, нужно оценить и характер тех объектов, которые в него входят, и возможность незаконного использования ПО третьими лицами, и планируемое использование ПО, и стоимость того или иного способа защиты. При принятии такого решения, вполне возможно, вам потребуется помощь специалиста.

В составе ПО представлены разнообразные объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть зарегистрированы и защищены разными способами.

Для удобства сведем все эти способы в таблицу, а далее рассмотрим каждый способ в отдельности.

Элемент программного обеспечения Способ защиты Код программы Регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте Депонирование программы (менее предпочтительно) Ноу-хау Дизайн интерфейса Патентование промышленного образца Депонирование Персонажи игры Депонирование Сценарий игры Алгоритм программы Патентование изобретения Название Регистрация товарного знака

Первоочередным способом оформления прав на ПО является регистрация его в Роспатенте (а именно в его подведомственной организации Федеральном институте промышленной собственности — ФИПС). Такая регистрация защищает в первую очередь коды программы, так как именно они являются основным элементом ПО.

Еще раз подчеркнем, что эта регистрация является добровольной, и даже в отсутствии регистрации программы вы будете являться ее правообладателем. Но регистрация создает очень важное преимущество (которого, к слову, нет у депонирования и иных подобных ему способов, которые мы будем рассматривать далее) — она создает презумпцию авторства и наличия прав на программу у лица, которое было указано при регистрации как автор/правообладатель соответственно (Гражданский кодекс РФ, статья 1262 пункт 6).

То есть, зарегистрировав программу, вы будете считаться её правообладателем, а лицо, которое вы указали в заявке как автора — автором, и уже другая сторона в случае нарушения ваших прав должна будет доказывать, что это у вас нет на неё прав (а не вы доказывать наличие у вас исключительных прав на ПО).

Регистрация программы занимает 62 рабочих дня с даты подачи документов в ФИПС. Размер пошлин невысок — для юридических лиц составляет 4500 рублей, для физических лиц — 3000 рублей (на май 2021 года).

Как для объекта авторского права, для программы для ЭВМ действует также возможность депонирования. Что такое депонирование?

Депонирование представляет собой передачу экземпляра произведения на хранение с выдачей документа (обычно сертификата или свидетельства), подтверждающего, что произведение в определенную дату было принято от определенного человека, который заявил свое авторство и/или правообладание.

Таким образом, при возникновении спора об авторстве наличие доказательства того, что у одной из сторон произведение имелось ранее, чем у другой, позволяет сделать суду косвенной вывод о принадлежности права тому лицу, у которого произведение было ранее.

По сути, тем же целям служат различные народные методы (отправка письма самому себе по почте, отправка файла электронной почтой и т.д.). Депонирование по сравнению с этими способами более статусное и удобное для представления в суд и исследования в суде, но по сути данные способы близки.

В Российской Федерации депонирование до июня 2018 года осуществлялось Российским авторским обществом.

В настоящее время РАО передало данные полномочия своим партнерам, указанным на официальном сайте РАО.

Депонирование представляет собой достаточно быструю (депонирование осуществляется даже онлайн) и недорогую (стоимость пошлины — от 1000 рублей (на май 2021 года)) процедуру.

Как мы уже отметили выше, депонирование не создает презумпцию авторства и является лишь одним из доказательств наличия произведения на определенную дату у автора. В любом случае должны быть представлены и иные доказательства (которыми могут являться документы с разработчиками, о которых мы говорили в разделе 2, переписка, свидетельские показания и т.п.).

В связи с этим в отношении кода программы при наличии процедуры государственной регистрации польза депонирования спорна. Но не нужно забывать о наличии в составе программного обеспечения иных объектов — дизайна интерфейса, персонажей, сценария игры и т.п. Для данных объектов депонирование может стать весомым доказательством обладания правами.

Защитить дизайн интерфейса вашего программного обеспечения можно также путем патентования, и, нужно признать, это более надежный способ, нежели депонирование. Запатентовав дизайн интерфейса, вы признаетесь его правообладателем и в случае возникновения спора вам не нужно будет никаким образом доказывать свои права. Если же ответчик захочет оспорить ваши права, ему нужно будет сделать это в отдельном судебном деле (или в специальном обращении в Роспатент).

Каким образом можно запатентовать дизайн интерфейса? Он может быть признан промышленным образцом (статья 1352 Гражданского кодекса РФ) — решением внешнего вида. Для этого интерфейс должен быть новым (не повторять уже имеющийся дизайн) и оригинальным (не быть доработкой уже существующего дизайна).

Срок патентования составляет 20 месяцев и 2 недели, размер пошлин — от 9200 рублей за регистрацию, плюс ежегодные пошлины за поддержание патента в силе от 1700 до 24000 рублей в год (размер пошлин приведен на май 2021 года).

В разделе 1 мы обсуждали тот факт, что в рамках программы для ЭВМ Гражданский кодекс РФ не защищает алгоритм программы. Защитить его возможно в рамках патентного права — Гражданский кодекс РФ (статья 1350) позволяет защитить как изобретение способ — процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Патентование алгоритма позволит защитить логику программы, её суть.

Однако выбирая такой способ защиты, необходимо иметь в виду, что к изобретениям предъявляется высокие требования: изобретение должно быть новым (неизвестно из уровня техники), промышленно применимым и иметь изобретательский уровень (не следовать явным образом из уровня техники для специалиста). То есть быть изобретение должно быть действительно неким прорывом в вашей области, выходить за пределы известного.

На практике получить регистрацию алгоритма программы как изобретения достаточно сложно; чаще всего патентуются сложные и уникальные программы. При регистрации изобретения заявку сопоставляют с различного рода информацией в данной сфере со всего мира, и при наличии аналогичного или близкого решения в регистрации алгоритма будет отказано. Поэтому прежде, чем подавать заявку на патентование алгоритма, рекомендуется провести (заказать у специалиста) патентный поиск для определения возможности патентования данного алгоритма.

Срок патентования составляет 34 месяца, размер пошлин — от 20000 рублей за регистрацию, плюс ежегодные пошлины за поддержание патента в силе от 1700 до 24000 рублей в год (размер пошлин приведен на май 2021 года).

Оригинальное название программного обеспечения может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Это поможет защититься от пиратов, использующих аналогичное вашему или сходное с вашим название программного обеспечения, чтобы ввести в заблуждение пользователей.

Какие названия могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака? Гражданский кодекс РФ установил в статье 1483 случаи, когда название не может быть зарегистрировано как товарный знак:

отсутствие различительной способности (когда название используется для данной группы продуктов в целом или описывает их свойства);

ложные или способные ввести в заблуждение обозначения;

обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

обозначения, которые включают, воспроизводят или имитируют официальные знаки и символы;

обозначения, использующие названия и изображения объектов культурного наследия;

обозначения иностранных алкогольных напитков;

обозначения, тождественные или сходные с иными объектами интеллектуальной собственности, заявками на их регистрацию,с именем, псевдонимом, портретом или факсимиле известного в РФ лица.

Срок регистрации товарного знака — от 15 до 18,5 месяцев, размер пошлин за регистрацию — от 23 100 рублей (на май 2021 года).

Есть возможность защиты программного обеспечения как ноу-хау (в режиме коммерческой тайны). Для этого необходимо принять меры, способствующие сохранению программного обеспечения в тайне, а с пользователями заключать соглашение о конфиденциальности и требовать от них поддержание такого режима.

Поэтому на практике такой способ защиты зачастую нецелесообразен, так как ограничивает круг потенциальных пользователей до очень узкого.

Заканчивая рассмотрение вопроса о способах оформления прав на программное обеспечение, хотелось бы упомянуть о Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее — Реестр отечественного ПО). Реестр отечественного ПО служит не для оформления прав на программу, а для подтверждения происхождения ПО из Российской Федерации.

Включение программы в Реестр отечественного ПО не требует уплаты пошлин и занимает 60-70 дней.

Включение в Реестр отечественного ПО даёт правообладателю различные экономические выгоды: