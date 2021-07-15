Пять вопросов о системе прослеживаемости

Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (постановление от 01.07.2021 № 1110) и положение о национальной системе прослеживаемости товаров (постановление от 01.07.2021 № 1109). Оба документа вступили в силу со дня опубликования — 8 июля 2021. Это значит, что система прослеживаемости товаров в РФ стала обязательной.

Эксперт системы Контур.Экстерн Ирина Одарич ответила на пять вопросов о прослеживаемости, которые задают особенно часто.

Вопрос 1

Розничный магазин на патентной системе торгует, среди прочего, импортными детскими автокреслами и детскими колясками. Учетной системой не пользуется, наименования товаров загружены в онлайн-кассу. Как следует отчитываться в ФНС о продажах таких товаров?

Ответ Магазину придется заключить договор с оператором ЭДО, чтобы направлять документы в налоговый орган и получать от него квитанции с регистрационным номером партии (РНПТ). Дело в том, что отправка документов в налоговую без участия операторов не предусмотрена. При реализации прослеживаемых товаров нужно сдавать отчет об операциях по ТКС через оператора ЭДО.

Вопрос 2

Как формировать счета-фактуры организациям, которые не работают с прослеживаемым товаром? Добавлять ли в табличную часть счета-фактуры столбцы 12 (количественная единица измерения товара в целях прослеживаемости), 13 (количество товара, подлежащего прослеживаемости)?

Ответ Напомним, форма счета-фактуры утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137. Формат электронного счета-фактуры утвержден приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@. Организации могут выставлять счета-фактуры по товарам, которые не подлежат прослеживаемости, на бумаге или в электронном виде. Если по товару, не подпадающему под систему прослеживаемости, счет-фактура формируется на бумажном носителе, то графы 11,12,13 можно не добавлять. При формировании электронного счета-фактуры эти графы с реквизитами прослеживаемости не заполняются.

Вопрос 3. Коммерческая организация два года назад приобрела для собственных нужд холодильники. В дальнейшем не исключается реализация этого имущества.

Сейчас мониторы числятся на балансе на счете 01 (Основные средства). Страна происхождения не известна. Как быть — заявить ли об остатках товара?

Ответ Требования системы прослеживаемости распространяются на всех налогоплательщиков, на любых системах налогообложения. Если подконтрольный товар числится на балансе и используется компанией для собственных нужд, никаких уведомлений и отчетов подавать не нужно. В случае реализации или утилизации в будущем потребуется направить в инспекцию уведомление об остатках товара. В ответ налоговая присвоит РНПТ. Подконтрольным считается только импортный товар, не произведенный на территории РФ. Установить страну изготовителя можно по штрих-кодам на холодильниках (обычно техника имеет нужную маркировку). Нужные сведения можно найти также в паспорте товара или сертификате соответствия. Если происхождение товара не установлено, он считается прослеживаемым.

Вопрос 4. Подотчетное лицо приобрело прослеживаемый товар для юридического лица, но в магазине об этом не заявило. Как учесть такой товар? Сдавать ли отчет об операциях в налоговый орган, проверять ли номер партии товара по чеку?

Ответ Когда товар покупает представитель другой организации по доверенности, необходимо выставить счет-фактуру или оформить УПД. А также передать реквизиты прослеживаемости и отразить реализацию в декларации по НДС или в отчете об операциях (в зависимости от системы налогообложения). Если реализация товара происходит через кассу и оформляется товарным чеком, который не содержит реквизитов прослеживаемости, товар считается реализованным конечному покупателю — физическому лицу. Когда подотчетное лицо передаст товар организации, а последняя примет решение о дальнейшей продаже или утилизации, то нужно будет подать уведомление об остатках товара и получить РНПТ. Такой порядок будет действовать, пока в чеки не добавят реквизиты прослеживаемости.

Вопрос 5.

Предполагалось, что система прослеживаемости станет обязательной с 1 июля 2021 года. Однако затем ее введение в обязательном режиме отложили. Организация работает с прослеживаемым товаром и уже отправила уведомление об остатках, получила регистрационный номер партии товаров. Как теперь поступить — получать РНПТ заново?