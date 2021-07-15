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Порядок списания убытков прошлых лет: важные нюансы

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Списание убытков прошлых лет производится на основании решения учредителей или акционеров и регламентировано нормами бухгалтерского и налогового законодательства. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для корректного списания понесенных в прошлом потерь.

Определяем сумму для переноса убытков

Любая компания создается с целью получения прибыли. Но в современных рыночных условиях некоторые из них получают убытки по итогам года. Убыток — минусовая разница между доходами и расходами предприятия за определенный период.

Убыток в бухгалтерском учете и налогообложении формируется по разным правилам, поэтому, вероятнее всего, сумма убытка в бухгалтерском и налоговом учете будет различаться.

В бухгалтерском учете такие потери покрываются за счет нераспределенной между участниками (акционерами) прибыли или резервных и добавочных фондов.

В налоговом учете если убытки превышают доходы, то отрицательный остаток можно перенести на более поздние периоды. Но для 2017–2021 годов действует ограничение: налоговая база не может быть уменьшена на сумму убытков, которые получены в предыдущих периодах, более чем на 50% (пп. 2, 2.1 ст. 283 НК РФ)

Учитываем особенности погашения прошлогодних потерь

Убытки необходимо подтвердить первичной документацией (письмо Минфина РФ от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598). Хранить такие бумаги нужно в течение всего периода погашения понесенных потерь (п. 4 ст. 283 НК РФ).

Если же первичка была утеряна, но сумма потерь подтверждена актом налоговой проверки, то перенести ее на будущее вряд ли получится (письмо Минфина от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278, постановления Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 № 3546/12 по делу № А40-9620/11-140-41, АС Центрального округа от 22.05.2013 по делу № А14-10046/2012 (определением ВАС РФ от 09.08.2013 № ВАС-10478/13 отказано в передаче дела № А14-10046/2012 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного постановления)).

Если налогоплательщик понес убытки, применяя УСН или ЕСХН, а после перешел на ОСНО, то учитывать потери на новом режиме он не имеет права (п. 5 ст. 346.6, п. 7 ст. 346.18 НК РФ, письмо Минфина России от 25.09.2009 № 03-03-06/1/617).

Если в отчетном периоде получен отрицательный итог, то база для расчета прибыли равна 0 (п. 8 ст. 274 НК РФ). Соответственно, налог отсутствует.

Если фирма применяет УСНО 15%, то при получении убытка она должна рассчитать и уплатить минимальный налог, который составляет 1% от полученного дохода. При этом полученный убыток можно учесть в расходах в последующие 10 лет (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

При применении ЕСХН полученный убыток также можно учесть в расходах в последующие 10 лет (п. 5 ст. 346.6 НК РФ).

Фиксируем списание убытков предыдущих лет в учете

В бухгалтерском учете все доходы и расходы, полученные в текущем периоде, аккумулируются на счете 99. По итогам года он закрывается на счет 84 (82, 83).

Пример

ООО «Альфа» по итогам 2020 года получило убытки в размере 373 580 руб. На собрании 06.04.2021 учредители приняли решение закрыть убытки за счет добавочного и резервного капитала. На 01.01.2021 их сумма равна 140

330 руб. и 175 830 руб. соответственно. А разницу в 57 420 руб. (373 580 — 140 330 — 175 830) решили списать за счет прибыли следующих лет.

Проводки:

  • 31.12.2020:

— Дт 84 Кт 99 — 373 580 руб. — сформирован непокрытый убыток 2019 года

  • 06.04.2021:

— Дт 83 Кт 84 — 175 830 руб. — часть потерь погашена из добавочного капитала;

— Дт 82 Кт 84 — 140 330 руб. — компенсация убытков из резервного фонда.

В декларации по налогу на прибыль для отражения убытков прошлых лет есть специальное Приложение № 4 к Листу 02. Заполняют его только за 1 квартал и за год.

Итоги

Полученные в итоге хозяйственной деятельности убытки предыдущих периодов списываются за счет текущей или последующей прибыли.

При ОСНО в налоговом учете такие потери отражаются в декларации по налогу на прибыль.

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