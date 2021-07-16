Электронная первичка: как учесть?

Рассмотрим, каким должен быть электронный документ, однозначно подтверждающий расходы по налогу на прибыль.

Чем подтверждать расходы?

При расчете налога на прибыль налогоплательщик может учитывать расходы, но, как мы помним, не всякие. Чтобы включить траты в налоговую базу, они должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы (п. 1 ст. 252 НК РФ). Обоснованность затрат подразумевает их непосредственную связь с предпринимательской деятельностью. Документальное подтверждение — оформление по законодательству РФ.

НК РФ не содержит конкретного перечня документов, которыми подтверждаются различные расходы по налогу на прибыль. Именно поэтому налогоплательщику важно понимать, как, в каком составе должны быть оформлены первичные документы, чтобы избежать претензий от ИФНС и исключения из базы по налогу на прибыль «необоснованных» расходов.

С бумажными первичными документами, подтверждающими расходы, ситуация не критична. Практика разъяснений ФНС, Минфина, а также судебных решений давно сформирована. А вот использование электронных документов до сих пор вызывает вопросы у налогоплательщиков, а также создает возможность для инспекторов пересмотреть налоговую базу.

Одна из главных контрольных точек для электронной первички — наличие надлежащей визы участников электронного документооборота.

Что надо знать об электронной подписи

До 2022 г. документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью (п. 5 ст. 9 Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011, п. 3 ст. 19 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

С 2022 г. заработает новый стандарт ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утв. приказом Минфина РФ от 16.04.2021 № 62н. Так вот по новому стандарту можно учитывать любой первичный документ, содержащий необходимые реквизиты и подписанный любой электронной подписью, предусмотренной законодательством РФ. До этой даты в налоговом учете могут учитываться документы, подписанные лишь квалифицированной электронной подписью. После — можно использовать простую и неквалифицированную электронную подпись. Сейчас это пока рискованно для налогоплательщика.

В чем разница между существующими видами ЭЦП? Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» предусматривает следующие варианты ЭЦП:

простая электронная;

неквалифицированная электронная;

квалифицированная электронная.

Особенность применения простой подписи и неквалифицированной в том, что только их использования недостаточно. Стороны должны заключить соглашение об электронном документообороте. В нем придется прописать порядок, по которому стороны будут проверять достоверность используемой цифровой подписи (п. 2 ст. 6 Закона 63-ФЗ).

Квалифицированная электронная подпись не нуждается в такой проверке на достоверность, так как выдается удостоверяющим центром.

Что надо знать о скан-образах

Частый вопрос, который возникает у налогоплательщиков, — подтверждает ли расходы скан-образ документа?

Скан-образ — это не электронный документ, который применяется во всех разрешенных законодательством правоотношениях. Скан-образ — это электронная копия документа, его образ, сделанный с помощью технических средств. То есть электронный документ и скан-образ документа — абсолютно разные виды первички.

Судебная практика по этой теме противоречива.

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 03.11.2015 № Ф05-14748/2015 по делу № А41-39387/14 указано, что скан-образ документа, подписанный электронной цифровой подписью, носит характер заверенной копии документа. Это означает, что организация вправе подтвердить им свои расходы. Но в этом судебном деле налогоплательщик помимо скан-образов представил и оформленные на бумаге первичные документы. То есть фактически расходы подтверждались традиционным образом — бумажной первичкой.

В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 25.05.2017 № Ф06-20782/2017 по делу № А57-157/2016 вывод для налогоплательщиков категорически отрицательный: подтверждать расходы по налогу на прибыль скан-копией документа неправомерно.