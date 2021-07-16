Будет ли зарегистрирован договор аренды на 11 месяцев?

Сдаю квартиру. Квартирант оформляет банкротство, где требуется договор аренды. Будет ли договор зарегистрирован, если он заключен на 11 месяцев?

Отвечает адвокат МГКА «Новиков и партнеры» Айана Туйденова:

В данном случае мы можем говорить о договоре найма жилого помещения, а не договора аренды, так как речь про физических лиц.

Договоры найма жилого помещения бывают:

краткосрочные (сроком до 11 месяцев);

долгосрочные (от года) — максимальный срок действия — 5 лет.

Краткосрочный договор признается заключенным с момента его подписания, долгосрочный — с момента регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Законодательство указывает на то, что регистрируется не сам договор, а ограничение права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма.

Банкротство физического лица, которое проживает в жилом помещении по договору найма сроком на 11 месяцев, не является основанием для регистрации обременения. Поскольку, как указывали выше, данный договор в силу закона является заключенным с момента подписания.

Отвечает генеральный директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова:

Должнику выгодно снимать квартиру, так как деньги на аренду берутся отдельно, из конкурсной массы, предназначенной для кредиторов. Более того, арендодателю тоже может быть выгоднее сдавать жилье потенциальному банкроту, чем обычному закредитованному человеку: банкротящемуся деньги выдают регулярно, без задержек.

Договор аренды можно оформить в простой письменной форме; подходит самый обычный на 11 месяцев.

Даже если квартира сдается нелегально, арендодателю бояться нечего: банкротство в суде и налоговые проверки между собой не связаны.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Такой договор называется договором найма жилого помещения.

Раз срок до года, он не подлежит обязательной регистрации.

Отвечает помощник юриста АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Вячеслав Кожанов:

Как указано в гражданском законодательстве РФ, договор аренды квартиры подлежит государственной регистрации в случае, если он заключен на срок более 1 года.

В данном случае договор аренды квартиры заключен на 11 месяцев, поэтому ничего регистрировать не нужно.

Отвечает юрисконсульт офиса «Водный стадион» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Евгений Мохнаткин:

Договор найма жилого помещения, заключенный на срок менее 1 года, не подлежит государственной регистрации.