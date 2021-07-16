Профстандарты для главного бухгалтера в 2021 году, как и прежде, должны применяться в том числе с учетом положений трудового законодательства. Рассмотрим, как соответствующие положения влияют на использование профстандарта «Бухгалтер» для главного бухгалтера.

Роль профстандартов в законодательстве о труде и об образовании

Понятие профстандарта присутствует в основных законах о труде (ТК РФ в его редакциях начиная с 03.12.2012) и об образовании (закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ) с конца 2012 года. Оно связывает воедино представление о квалификации работника (его знаниях, умениях, навыках и опыте), необходимой ему для исполнения должностных обязанностей по определенной специальности, и Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), посвященный этой же специальности.

Профстандарт для законодательства о труде является относительно новым документом, основная задача которого заключается в замене собой в перспективе действующих до сих пор (постановление Минтруда РФ от 12.05.1992 № 15а) единых квалификационных справочников:

работ и профессий рабочих;

должностей руководителей, специалистов и служащих.

Делается это как с целью обновления (доведения до современного уровня) существующих требований к профессиям, так и для разработки квалификационных описаний новых профессий.

Для законодательства об образовании профстандарт должен стать тем главным документом, из которого при формировании ФГОС будут черпаться представления современных работодателей о требованиях к работнику, предназначенных для выполнения должностных функций по определенной специальности. Увязка эта становится настолько тесной, что без профстандарта оказывается невозможной разработка ФГОС для новых профессий (письмо Минэкономразвития России от 26.03.2015 № Д28и-877).

Замена квалификационных справочников профстандартами — процесс не только постепенный, но и плановый. В этих целях могут приниматься различные нормативные акты. Так, например, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.03.2014 № 487-р, было утверждено большое количество плановых мероприятий на период 2014–2016 годов.

Как применяют профессиональные стандарты с 1 июля 2016 года

Несколько лет назад, 01.07.2016, вступил в силу закон РФ «О внесении изменений...» от 02.05.2015 № 122-ФЗ, внесший в законодательство о труде и об образовании ряд существенных изменений в части профстандартов.

В ТК РФ появились:

поправки в тексте ст. 195.1, вследствие которых:

получило уточнение определение «профстандарт»: содержащаяся в этом документе информация о профессии увязана не только с определенной деятельностью, но и с выполнением определенной функции;

часть текста этой статьи вынесена в отдельную ст. 195.2, посвященную определению того органа (Правительство РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии), на который возлагается ответственность за установление порядков разработки и утверждения стандартов, при этом функция утверждения порядка применения стандартов из ранее имевшего место перечня задач, решаемых этим органом, исключена;

добавление новой ст. 195.3, отразившей устанавливаемый теперь уже законом, а не Правительством РФ главный принцип применения стандартов: использование их обязательно в части требований к квалификации, установленных нормативными документами РФ, а во всех прочих случаях стандарты имеют рекомендательный характер.

Кроме того, законом № 122-ФЗ (ст. 4) были введены:

Право Правительства РФ устанавливать особый порядок для применения этих стандартов госорганизациями (внебюджетными фондами, ГУП, МУП, госкорпорациями, госкомпаниями) и юрлицами, в которых доля участия государства составляет более 50% (п. 1). Правительство, воспользовавшись этим правом, ввело для указанных организаций (постановление от 27.06.2016 № 584) обязанность применять профстандарты с 01.07.2016, предоставив для решения всех сопутствующих процессу вопросов (доработка существующих стандартов, разработка новых, приведение в соответствие с ними других внутренних документов и необходимое повышение квалификации работников) переходный период до 2020 года.

Обязанность приведения всех существующих ФГОС в соответствие с требованиями уже разработанных стандартов в течение года с 01.07.2016 (п. 2). В развитие этого положения в законе № 273-ФЗ изменены тексты п. 7 ст. 11 (применение профстандарта увязано с профессиональной компетенцией будущего специалиста) и п. 8 ст. 73 (процедура создания конкретных программ обучения напрямую стала связываться с наличием профстандарта).

Что служит профстандартом для главного бухгалтера в 2021 году

В качестве профессионального стандарта для главного бухгалтера в 2021 году применяется новый профстандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н.

Этот стандарт посвящен описанию нескольких должностей различного уровня: бухгалтера, главного бухгалтера, начальника отдела бухгалтерского учета, директоров по операционному управлению, по бухгалтерскому аутсорсингу, по развитию бизнеса, коммерческого директора Основные требования к ним основаны на положениях, в частности:

закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ — для главного бухгалтера;

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, — для бухгалтера и главного бухгалтера.

Принципиальных новшеств в сравнении с теми документами, на которых он базируется, профстандарт «Бухгалтер» в части нормирования требований к должностям бухгалтера и главного бухгалтера не имеет. Дополнительно в него добавлены положения, учитывающие современные требования к профессии, возникающие главным образом в связи с необходимостью достаточно свободного владения компьютером, интернетом, электронными средствами связи и оргтехникой. Уточнены формулировки, отражающие актуальность современного бухгалтерского и налогового законодательства. Учтен ряд запросов работодателей в части некоторых родственных бухгалтерии дополнительных функций.

Как профстандарт главного бухгалтера в 2021 году влияет на должностные обязанности

Произошедшие в 2016 году трудовом законодательстве изменения, о которых сказано выше, разделили работодателей на две группы (и это деление актуально до сих пор):

обязанных применять профстандарты для главных бухгалтеров с 2016 года;

продолжающих считать стандарты только вспомогательным для разработки должностных обязанностей документом.

Для обеих групп обязательными к исполнению остаются положения:

п. 4 ст. 7 закона № 402-ФЗ, предусматривающие для ряда организаций наличие у главного бухгалтера высшего образования и определенного стажа работы по специальности, а также отсутствие судимости;

законов, учитывающих требования к главным бухгалтерам, обусловленные особенностями отрасли, в которой работает главный бухгалтер (п. 5 ст. 7 закона № 402-ФЗ);

иных нормативных документов РФ, устанавливающих для сотрудника, занимающего должность главного бухгалтера, какие-либо льготы или ограничения (письмо Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253).

При этом в части всех прочих обязанностей при разработке должностной инструкции главного бухгалтера организации, обязанные применять профстандарты, с 01.07.2016 руководствуются содержанием профстандарта «Бухгалтер».

Работодатели, для которых профстандарт не стал обязательным документом, могут использовать его как вспомогательный материал для разработки собственного перечня должностных обязанностей главного бухгалтера (информация Минтруда от 10.02.2016).

Итоги

Профессиональный стандарт «Главный бухгалтер» входит составной частью в единый стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н и объединяющий требования к большому количеству должностей, среди которых есть должности бухгалтера и главного бухгалтера. Применение этого стандарта с 01.07.2016 обязательно при установлении должностных обязанностей для госорганизаций и юрлиц, в которых участие государства доминирует, а также при разработке ФГОС для специальности «Бухгалтер».