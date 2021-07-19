Пять самых интересных тем форума «Клерка» прошедшей недели

Самая актуальная темы недели — Прослеживаемость товара с 01.07. Многие еще не подозревают, что она коснется практический всех организаций и многих ИП.

Самая бурная тема недели — как дать подотчет чужому работнику. Клерки почти подралсь, но так ни к какому выводу не пришли.

И вот еще три интересные темы.

Доля вычета по НДС — надо ли соблюдать, чтобы не привлечь внимание налоговиков.

Проблема с копейками в РСВ за полугодие обсуждается в этой теме.

Налог на прибыль при прощении долга с учетом новой позиции Минфина.

А эти темы остались без ответа: