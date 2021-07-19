Что входит в список ежедневной аналитики для собственника?

У каждого руководителя для своего бизнеса в арсенале есть набор показателей, которые он использует ежедневно. CEO и основатель компании Финансист, Станислав Кутузов, рассказывает о ряде обязательных и подходящих под любой бизнес метрик, которые отслеживаются регулярно.

Наиболее часто руководитель обращается к 3-5 показателям, по которым для него складывается обобщенная картина его бизнеса. Остальные метрики и отчеты требуются, только если ситуация привлекла внимание или показалась непонятной.

Итак, перейдем к обязательным метрикам в финансах для владельца любого бизнеса.

Данные по остаткам на счетах по каждому юридическому лицу и каждому счету (расчетные и кассы)

Откуда можем взять эту информацию?

Данные из бухгалтерских систем. Из клиент-банка. Если ведете наличные потоки в таблице, то заносим все вчерашние платежи и смотрим остаток на утро.

Собственник всегда хочет знать, сколько денег лежит в «кармане» предприятия.

Выручка за день

Для этого мы собираем все входящие платежи и сводим в общее значение. Так владелец бизнеса сможет держать руку на пульсе и систематически анализировать, кто платит и сколько.

Размер среднего чека

Для этого суммы всех платежей делим на количество оплативших клиентов.

Это позволяет собственнику ответить на вопрос «достаточно ли нам платят?», сравнив с плановой нормой.

Сумма и структуры дебиторской задолженности

Здесь нам в помощь придет бухгалтерская программа. Если такой нет, то можно воспользоваться данными из таблиц — там мы должны отмечать неоплаченные услуги или товары, где мы свою договоренность уже выполнили. Будет плюсом сюда же добавить список из просроченных дебиторов.

Это поможет руководителю видеть сумму долга, а значит, оценивать суммы замороженных средств и принимать решения.

Тренд по выручке и расходам

Это, признаться, трудоемкий процесс, так как здесь без формул не обойтись — нужно наложить прошлые периоды в разных месяцах и посмотреть, к чему ведет тренд.

Трезвый и оценивающий взгляд этого показателя поможет вовремя предотвратить неблагоприятные последствия.

Прогноз остатка денежных средств и прогноз кассового разрыва

Тут есть два способа рассчитать значение:

Ведение платежного календаря, накладывая будущие платежи на текущий остаток. Спрогнозировать, посмотреть выручку прошлого года в том же месяце и коррелировать с динамикой этого года к предыдущему по прошлому месяцу.

Прогнозирование важно для роста бизнеса. Оно позволяет предугадать будущее компании и избежать форс-мажорных ситуаций. Часто собственники разрабатывают метрики, которые отслеживают что-то каждый день, каждую неделю, а что-то — ежемесячно. Как правило, туда и попадают показатели, которые приводят к тем самым форс-мажорам.

Любой финансовый специалист скорее всего готовит что-то из перечисленного. Но сколько времени уходит, чтобы собрать нужный срез аналитики?

При этом для «спокойного сна» вашему руководителю будет важно следить за ключевыми метриками каждый день — так он точно будет уверен, в каком направлении движется компания. Проблема в том, что многие не занимаются планированием и прогнозированием будущего компании.

66% компаний используют Excel для подготовки финансовой отчетности. Подготавливать отчеты в Excel долго, процесс не автоматизирован, требует больших трудозатрат, к тому же при построении можно допустить немало ошибок в формулах. Поэтому руководители редко получают и просматривают отчетность. Прогнозированием не занимаются, потому что не видят в этом ценности. Как итог — неприятности возникают в самый неподходящий момент.

Другой путь — использование автоматизированных систем. Они интегрируются с вашими бухгалтерскими системами и банками и позволяют руководителю получать ежедневные/еженедельные/ежемесячные отчеты прямо себе в телефон. Вместо «работы руками» вы «работаете головой» — все автоматизировано, и вам остается лишь давать руководителю рекомендации по развитию бизнеса. Если данные показались вам и собственнику необычными — вы моментально начнете корректировать работу компании.

Расскажите, согласны ли вы с этим списком ежедневной аналитики для собственника? Быть может, ваше руководство требует другие отчеты и данные по показателям? Нам будет интересно знать.