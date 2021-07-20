Постановка на учет автомобиля в бухгалтерском учете

Учет автомобиля в бухгалтерском учете имеет ряд особенностей по сравнению с учетом других основных средств. Из статьи вы узнаете о том, как правильно поставить на учет автомобиль в зависимости от источника его поступления.

Классификация и оценка автомобилей

Исходя из положений ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, автомобиль относится к основным средствам (ОС). Исключением являются автомобили, приобретенные для перепродажи (тогда они являются товаром) и автомобили, произведенные на предприятии (тогда они учитываются как готовые изделия).

Для учетных целей автомобили как ОС подразделяются по следующим признакам:

В зависимости от цели использования в деятельности предприятия: производственные или непроизводственные. В зависимости от степени использования: находящиеся в запасе, в эксплуатации, на консервации, в аренде. В зависимости от принадлежности: собственные и арендованные.

Перед тем, как оприходовать поступивший автомобиль на счете 01 «Основные средства», все сопутствующие затраты бухгалтер аккумулирует на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Накопленные на счете 08 затраты бухгалтер списывает в дебет счета 01 при приведении автомобиля в состояние, в котором его можно использовать.

К учету этот вид имущества принимается по первоначальной стоимости. Она определяется в момент ввода в эксплуатацию и остается неизменной на протяжении всего периода нахождения на предприятии.

В зависимости от источника поступления автомобиля первоначальной его стоимостью будет являться:

При покупке — стоимость, определенная договором купли-продажи (без НДС), включая стоимость: информационных услуг; услуг, связанных с приобретением, доставкой; расходов посредников; таможенных и прочих пошлин и сборов; процентов по кредиту.

Пример

ООО «Фортуна» приобрело в автосалоне новую машину марки Ford стоимостью 1 200 000 руб. без НДС

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля, составила 2 000 руб.

Бухгалтер «Фортуны» оформил следующие проводки:

перечислена оплата автосалону за автомобиль: Дт 60 Кт 51 — 1 200 000 руб.;

автомобиль поступил от автосалона: Дт 08 Кт 60 — 1 200 000 руб.;

ООО «Фортуна» перечислило с р/с государственную пошлину: Дт 68 Кт 51 — 2 000 руб.;

затраты на оплату пошлины учтены при определении первоначальной стоимости: Дт 08 Кт 68 — 2 000 руб.

автомобиль введен в эксплуатацию: Дт 01 Кт 08 — 1 202 000 руб.

При внесении в счет вклада в уставный капитал — стоимость автомобиля по заключению оценщика.

Пример

Участник ООО «Стиль» Борисов П. П. осуществил взнос в уставной капитал ООО автомобилем Volvo. В представленном Борисовым акте независимого оценщика автомобиль был оценен в 800 000 руб.

Бухгалтер предприятия выполнит следующие действия:

отражена задолженность Борисова по оплате доли в уставном капитале: Дт 75 Кт 80 — 800 000 руб.;

Борисовым передан в качестве оплаты доли автомобиль Volvo: Дт 08 Кт 75 — 800 000 руб.;

полученный автомобиль введен в эксплуатацию: Дт 01 Кт 08 — 800 000 руб.

При получении безвозмездно — рыночная цена автомобиля на дату его принятия к учету и стоимость услуг по его доставке, постановке на регистрационный учет и подготовке к использованию.

Для определения рыночной цены передаваемого объекта можно воспользоваться информацией, содержащейся в СМИ, данными органов статистики, организаций-изготовителей, ценами, определенными в экспертных заключениях.

Пример

ООО «Солнышко» по договору дарения получило от единственного участника автомобиль LADA Granta стоимостью 250 000 руб.

В автосервисе был произведен ремонт LADA Granta на сумму 52 000 руб.

Государственная пошлина составила 2 500 руб.

Бухгалтер ООО ввел автомобиль в эксплуатацию в следующем порядке:

Дт 08 Кт 98 — 250 000 руб. — от единственного участника получен LADA Granta в безвозмездном порядке;

Дт 08 Кт 60 — 52 000 руб. — расходы на авторемонт отражены в учете;

Дт 68 Кт 51 — 2 500 руб. — с расчетного счета ООО оплачена пошлина;

Дт 08 Кт 68 — 2 500 руб. — расходы вошли в состав первоначальной стоимости LADA Granta;

Дт 01 Кт 08 — 304 500 руб. — технически готовый автомобиль введен в эксплуатацию.

При передаче по договору мены — стоимость ценностей, которые подлежат передаче или уже переданы в оплату стоимости автомобиля.

При невозможности установления стоимости ценностей она определяется по аналогии с тождественными (п. 11 ПБУ 6/01).

Пример

ООО «Альфа» отгрузило ООО «Станин» бытовую технику на сумму 1 416 000 руб., в том числе НДС — 216 000 руб.

Согласно договору мены «Станин» в оплату поставленной бытовой техники передал «Альфе» автомобиль Nissan.

Эти операции бухгалтер «Альфы» отразит так:

Дт 62 Кт 90 — 1 416 000 руб. — показана задолженность ООО «Станин» за реализованную бытовую технику;

Дт 90.3 Кт 68 — 216 000 руб. — отражен НДС в составе выручки, подлежащей получению от ООО «Станин»;

Дт 08 Кт 60 — 1 200 000 руб. — от ООО «Станин» поступил автомобиль Nissan по договору мены;

Дт 19 Кт 60 — 216 000 руб. — отражен входящий НДС;

Дт 68 Кт 19 — 216 000 руб. — НДС по счету-фактуре ООО «Станин» принят к вычету;

Дт 60 Кт 62 — 1 416 000 руб. — осуществлен зачет взаимных обязательств ООО «Альфа» и ООО «Станин» по договору мены;

Дт 01 Кт 08 — 1 200 000 руб. — Nissan введен в эксплуатацию.

Документальное оформление и аналитический учет поступления автомобиля

Срок полезного использования автомобиля в месяцах определяется на основании классификатора ОС.

При поступлении автомобиля на предприятие за ним закрепляется инвентарный номер, который остается неизменным на протяжении всего срока службы автомобиля на данном предприятии. При последующем выбытии автомобиля этот номер для учета других ОС использованию не подлежит.

Поступление автомобиля оформляется актом приемки-передачи ОС-1 или самостоятельно разработанной и утвержденной формой. Акт составляется на каждый автомобиль с обязательным приложением технической документации.

Учет автомобилей на предприятии должен быть осуществлен в аналитике по каждой классификационной группе, по месту нахождения и по источникам приобретения. Данный порядок учета обеспечивается данными, содержащимися на карточках, открываемых для каждого инвентарного объекта, и синтетическим учетом по счету 01. Типовой формой карточки является форма ОС-6.

Предприятиям, имеющим небольшое количество ОС, разрешается вести их учет в инвентарной книге по местам учета и классификационным группам.

Итоги

При постановке на учет автомобиля необходимо особо уделять внимание правильному формированию его стоимости и документальному оформлению.