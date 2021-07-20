Детские пособия в 2021 году по новому закону

С июля 2021 г. работают новые соцпособия семьям с детьми (закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ в редакции от 26.05.2021 № 151-ФЗ). Самое масштабное — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно, предназначенное неполным семьям. Поговорим об этой и других новых выплатах подробнее.

Кто получит пособие на детей в возрасте от 8 до 16 лет

Право на новое пособие для детей 8 имеют (новая ст. 10.1 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ):

единственный родитель ребенка. Родитель считается единственным, если в свидетельстве о рождении ребенка указан только один человек, а данные о втором родителе — отсутствуют. Либо когда второй родитель умер или его признали безвестно отсутствующим;

родитель и иной законный представитель ребенка, получающий по суду алименты на ребенка от другого родителя.

Но есть одно главное условие — сумма среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального МРОТ на человека.

Сколько заплатят на детей 8

Размер пособия на детей в процентном соотношении фиксирован — 50%, но сама сумма напрямую зависит от регионального МРОТ.

В среднем по стране — это порядка 5600 рублей в месяц. Выплата в будущем будет ежегодно пересчитываться, вместе с региональным МРОТ (новая ст. 10.3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

Если в семье более одного ребенка возрастом от 8 до 16 лет, новое пособие выплачивают на каждого из них.

Как получить пособие на детей 8

Родитель подает заявление в территориальное отделение ПФР лично или через портал Госуслуг. К заявлению прикладывает документы о доходах семьи.

Для Госуслуг достаточно простой электронной подписи при условии, что личность заявителя установлена при выдаче ключа электронной подписи.

У ПФР есть 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, чтобы принять решение — назначить пособие или отказать в нем.

Если решение положительное, можно расслабиться на год: через 12 месяцев родителю придется снова собрать данные о доходах семьи и подать новое заявление (новая ст. 10.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

Когда ждать новое детское пособие

Пособие на детей 8 начнут выплачивать после 1 июля 2021 г., со дня достижения ребенком возраста 8 лет и до его семнадцатилетия.

Срок выплаты — с 1-го по 25 число по итогам месяца.

Новое ежемесячное пособие от ПФР беременным

С июля 2021 г. отменят единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Вместо этой выплаты введут новое пособие в размере 50% регионального МРОТ. Платить его будет ежемесячно ПФР.

Право на пособие получат беременные женщины, которые встали на медучет в период до 12 недель беременности. Но есть финансовый ценз: среднедушевой доход семьи не превышает региональный МРОТ на человека (новая редакция ст. 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

Если беременная заявит на пособие в течение 30 дней с момента постановки на учет, пособие будут платить начиная с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности, и до месяца родов или прерывания беременности. Иначе пособие будут платить с момента обращения (новая ст. 9.1 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

Новые больничные пособия по уходу за детьми

С сентября 2021 г. — изменения в порядке расчета пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком (ст. 4 Федерального закона от 26.05.2021 № 151-ФЗ).

Сейчас так: если стаж работы сотрудника — менее 5 лет, больничный платят в размере 60% от среднего заработка.

После нововведений порядок будет такой: